Война США и Израиля против Ирана
Политика

Трамп назвал действия США в Ормузском проливе «пиратством»

Трамп сравнил действия США в Ормузском проливе с пиратством
Американский лидер Дональд Трамп сравнил действия США в Ормузском проливе с пиратством. Его слова приводит РИА Новости.

«Это очень прибыльное дело. Кто бы мог подумать, что мы будем этим заниматься? Мы как пираты», — заявил Трамп.

До этого Центральное командование ВС США сообщало, что американские силы перенаправили 45 коммерческих судов с начала блокады Ормузского пролива.

При этом верховный лидер Исламской Республики Моджтаба Хаменеи заявил, что Иран планирует и дальше управлять Персидским заливом и Ормузским проливом. По словам Хаменеи, Тегеран намерен обеспечивать безопасность без американского присутствия.

30 апреля газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщила, что администрация Соединенных Штатов предложила другим странам присоединиться к новой коалиции по обеспечению судоходства через Ормузский пролив.

Ранее Путин охарактеризовал Трампа одним словом.

 
Теперь вы знаете
Российские зумеры не хотят становиться руководителями. Как мотивировать поколение Z к росту
