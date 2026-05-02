В США недовольны смягчением санкций против России

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер раскритиковал решение Вашингтона частично снять санкции с российских энергоресурсов. Его слова приводит «Укринформ».

«Прежде всего, я считаю, что это ошибочное решение. То есть это ошибка, потому что она почти не повлияет на мировые цены на нефть, если вообще повлияет. <…> Так что я считаю, что в этом смысле это ошибка. В долгосрочной перспективе это не будет иметь большого значения. Однако в краткосрочной — будет», — сказал Волкер.

Он отметил, что пока решение Вашингтона заключается только в разрешении на продажу уже находящейся в море российской нефти. Экс-посланник понадеялся, что это решение останется ограниченным и будет действовать непродолжительное время.

24 апреля глава минфина США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон не намерен продлевать разрешение на продажу российской нефти и нефтепродуктов, которые находятся на танкерах в море. Бессент также сообщал, что представители более десяти стран просили США продлить смягчение санкций на закупку российской нефти.

17 апреля минфин США во второй раз разрешил сделки с российской нефтью, которая была загружена на танкеры до 17 апреля. Лицензия будет действовать до 16 мая. До этого 12 марта США временно вывели российскую нефть и нефтепродукты из-под санкций, лицензия действовала до 11 апреля.

