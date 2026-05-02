В Ленобласти нашли расфасованное по пакетам человеческое тело

Во Всеволожском районе Ленинградской области нашли части человеческого тела, упакованные в несколько пакетов. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по региону.

Как сообщило издание «Фонтанка» со ссылкой на читателя, останки нашли вечером 1 мая в лесу в районе поселка имени Свердлова. Тело было расчленено, фрагменты разложены по пяти пакетам и обмотаны несколькими слоями полиэтилена.

На место выехали сотрудники полиции и Следственного комитета. По предварительным данным, убийство произошло давно — части тела уже начали разлагаться. Пол погибшего предварительно определили по мужским плавкам.

Другие обстоятельства гибели неизвестного пока не установлены. Останки направили на экспертизу в морг. Возбуждено уголовное дело.

