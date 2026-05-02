Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Россияне в Австрии стали чаще оформлять загранпаспорта

Генконсул Черкашин: в Зальцбурге вырос спрос россиян на загранпаспорта
Wikimedia Commons

Спрос на оформление загранпаспортов в консульстве России в австрийском Зальцбурге вырос в несколько раз. Об этом сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в Зальцбурге Дмитрий Черкашин.

По его словам, чаще всего россияне обращаются в генконсульство по вопросам оформления загранпаспортов, нотариальных услуг, гражданства и получения различных справок.

Черкашин отметил, что в 2024 году число заявлений на оформление паспортов увеличилось в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом — с 1100 до 2750. По его словам, аналогичный рост наблюдается и по другим консульским услугам.

Летом 2025 года правительства Литвы и Латвии перестали признавать пятилетние заграничные паспорта граждан России вслед за Данией, Францией, Чехией и Эстонией. При этом мера не затронула транзитные поездки россиян через Литву в Калининградскую область и обратно железнодорожным транспортом.

Ранее Польша закрыла въезд для россиян с пятилетними загранпаспортами.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!