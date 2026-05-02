Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль с семьей в Курской области

Белгородская семья попала под удар беспилотника в Курской области
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Курской области дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль с белгородской семьей, направлявшейся в Брянск. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере «Макс».

«У мужчины и женщины акубаротравмы, еще один мужчина получил осколочное ранение левой ноги», — рассказал глава региона.

По словам Хинштейна, пострадавшим оказана первая помощь. Как только обстановка снова станет стабильной, их перевезут в Курскую областную больницу.

До этого губернатор Курской области сообщил, что в период с 9 утра 1 мая до 9 утра 2 мая, российские средства противовоздушной обороны уничтожили 79 украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над регионом.

Он уточнил, что за этот период противник также 42 раза наносил артиллерийские удары по отселенным районам. Кроме того, четыре атаки были совершены дронами с взрывными устройствами.

Ранее силы ПВО за ночь сбили 215 украинских БПЛА над 15 регионами России.

 
