Губернатор раскрыл последствия очередных украинских атак на Курскую область

За минувшие сутки, в период с 9 утра 1 мая до 9 утра 2 мая, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 79 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Курской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Он уточнил, что за этот период противник также 42 раза наносил артиллерийские удары по отселенным районам. Кроме того, четыре атаки были совершены дронами с взрывными устройствами.

В результате ударов, по данным Хинштейна, в селе Нижний Мордок Глушковского района повреждены крыша и стена частного дома. В Рыльском районе пострадало оборудование вышки радиотелестанции, из-за чего вещание нарушено в четырех районах. В деревне Сухая повреждены фасад и остекление двух домовладений, а также два автомобиля. Пострадавших нет.

До этого силы ПВО сбили восемь украинских БПЛА над Калужской областью.

В ночь на 2 мая, по данным Минобороны РФ, средства ПВО сбили 215 украинских дронов над 15 регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Кроме того, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, несколько беспилотников уничтожили на подлете к столице.

Ранее дрон атаковал автомобиль в Курской области.