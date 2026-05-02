Ученые объяснили, от чего зависит активность Солнца

Эксперт Бурмистров: солнечная активность зависит от Земли и других планет

Земля, Юпитер и Венера создают на Солнце события, похожие на лунные приливы на нашей планете, что помогает сохранять стабильный 11-летний цикл активности светила. Об этом рассказал ТАСС в преддверии Всемирного дня Солнца эксперт в области астрономии Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Евгений Бурмистров.

Он отметил, что длительное время считалось, что активность Солнца зависит только от внутренних процессов светила, но за последние десятилетия ученые выдвинули более убедительную версию.

«В последние десятилетия ученые выдвинули убедительную теорию о том, что планеты нашей системы, особенно Юпитер, Венера и Земля, тоже влияют на цикл», — пояснил эксперт.

По его словам, это зависит от того, что каждые 11 лет эти планеты выстраиваются в одну линию, от чего их суммарное гравитационное притяжение создает на звезде эффекты, похожие на лунные приливы на Земле. Бурмистров добавил, что это становится похожим на метроном и подталкивает магнитные поля Солнца к перестройке.

Всемирный день Солнца отмечается 3 мая.

