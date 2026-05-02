Зеленский выбрал новую страну для проведения переговоров с Россией

Politico: Зеленский рассматривает Турцию для переговоров Украины с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает Турцию как главную площадку для переговоров между Москвой и Киевом. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, после года попыток убедить США проявить больше инициативы в вопросе урегулирования конфликта украинские власти стали рассматривать сценарий действий без прямого участия Вашингтона.

Отмечается, что Киев осторожнее оценивает перспективы помощи со стороны Соединенных Штатов и, в частности, рассчитывают на Турцию как возможную площадку для следующего раунда переговоров с Россией.

29 апреля президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели очередные телефонные переговоры. Стороны обменялись мнениями об иранском и украинском конфликтах. В частности, Путин объявил о готовности России объявить перемирие в боевых действиях с Украиной на период празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Госдуме рассказали о значении звонка Трампу для переговоров по Украине.

 
