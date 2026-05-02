Экс-главе Западно-Сибирской железной дороги предъявили новое обвинение

В Новосибирске возбуждено второе уголовное дело в отношении бывшего начальника Западно-Сибирской железной дороги Александра Грицая: его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает источник НГС.

Еще двум фигурантам того же уголовного дела — коммерсантам — предъявили обвинение в даче Грицаю взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). По версии следствия, бизнесмены приняли участие в строительстве и отделке коттеджа бывшего чиновника и произвели там работы общей стоимостью 17 млн рублей.

Ленинский районный суд Новосибирска 17 апреля арестовал Грицая до 16 июня по обвинения в получении особо крупной взятки — в размере 55 млн рублей. По версии СК, эти деньги и другое имущество начальник ЗСЖД получил от учредителя компании, занимающейся строительством железнодорожных путей и грузовыми перевозками.

Следователи полагают, что с апреля прошлого года обвиняемый за плату обеспечивал коммерсантам «общее покровительство» и приказывал своим подчиненным подписывать незаконные документы в их пользу. Свою вину по этому эпизоду Грицай также не признал и назвал обвинения необоснованными.

