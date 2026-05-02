На подлете к Москве сбили еще один беспилотник

Собянин: ПВО уничтожила еще один украинский дрон под Москвой

Еще один беспилотник уничтожили на подлете к Москве. Об этом сообщил в своем канале в «Максе» мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Градоначальник сообщал о сбитом беспилотнике двумя часами ранее: тогда силы ПВО уничтожили дрон, направлявшийся к Москве. Также он отмечал, что в ночь на 2 мая системы противовоздушной обороны сбили не менее пяти беспилотников на подлете к городу.

Утром силы ПВО уничтожили два беспилотника над территорией Ленинградской области. До этого в Тульской области сбили семь украинских дронов, а также сообщалось об атаках беспилотников на два района Ростовской области.

Вечером 1 мая Минобороны России сообщало, что средства ПВО сбили 33 украинских беспилотника российскими над регионами. По данным ведомства, БПЛА самолетного типа были перехвачены и уничтожены над четырьмя регионами и акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее Россия объявила в розыск операторов украинских дронов.