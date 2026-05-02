Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Россиянка подхватила в Азии опасного паразита

Во Вьетнаме россиянка заразилась пятиметровым свиным цепнем
Kozak_photo/Shutterstock/FOTODOM

Россиянка Алина Шилкина заразилась свиным цепнем во время путешествия по Азии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Последние месяцы девушка находилась в Азии. Там у нее начались проблемы со здоровьем: периодические боли в животе, вздутие и резкое снижение веса на три килограмма. Во Вьетнаме она прошла обследование и у нее диагностировали тениоз — попадание в кишечник личинок свиного цепня, которые со временем вырастают во взрослых особей длиной до пяти метров. Анализы также показали подозрение на цистицеркоз — более опасное состояние, при котором яйца паразита могут распространяться по организму.

Медик во Вьетнаме прямо при пациентке воспользовался поисковыми системами для уточнения различий между заболеваниями и выдал ей сильнодействующий препарат, не предупредив о возможных последствиях. Российские врачи позже пояснили, что средство способно вызывать рвоту, при которой существует вероятность распространения яиц паразита по организму. Если личинки окажутся в тканях мозга, это может привести к отекам и судорогам. Вьетнамские специалисты отказались госпитализировать пациентку, хотя при подозрении на цистицеркоз, по данным медиков, лечение должно проводиться в стационаре под наблюдением.

Девушка предполагает, что заражение произошло на Бали, при этом она употребляла пищу только в проверенных заведениях. Паразит попадает в организм через недостаточно термически обработанное мясо. Сейчас Алина планирует пройти комплексную терапию по рекомендации российских врачей. При ухудшении состояния она намерена экстренно вернуться в Россию.

До этого трехлетняя девочка искупалась в теплом бассейне на Бали и заразилась кожной инфекцией. Медики диагностировали у ребенка импетиго — бактериальное заболевание, вызванное стафилококками и стрептококками. Выяснилось, что инфекция проникла в организм через ранки от укусов комаров.

Ранее живущая на Бали россиянка потрогала гусеницу и покрылась странной сыпью.

 
Теперь вы знаете
Осторожно, идеальные отношения! Как миф о «половинках» приводит к изменам и выгоранию
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
