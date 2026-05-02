Россиянка подхватила в Азии опасного паразита

Россиянка Алина Шилкина заразилась свиным цепнем во время путешествия по Азии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Последние месяцы девушка находилась в Азии. Там у нее начались проблемы со здоровьем: периодические боли в животе, вздутие и резкое снижение веса на три килограмма. Во Вьетнаме она прошла обследование и у нее диагностировали тениоз — попадание в кишечник личинок свиного цепня, которые со временем вырастают во взрослых особей длиной до пяти метров. Анализы также показали подозрение на цистицеркоз — более опасное состояние, при котором яйца паразита могут распространяться по организму.

Медик во Вьетнаме прямо при пациентке воспользовался поисковыми системами для уточнения различий между заболеваниями и выдал ей сильнодействующий препарат, не предупредив о возможных последствиях. Российские врачи позже пояснили, что средство способно вызывать рвоту, при которой существует вероятность распространения яиц паразита по организму. Если личинки окажутся в тканях мозга, это может привести к отекам и судорогам. Вьетнамские специалисты отказались госпитализировать пациентку, хотя при подозрении на цистицеркоз, по данным медиков, лечение должно проводиться в стационаре под наблюдением.

Девушка предполагает, что заражение произошло на Бали, при этом она употребляла пищу только в проверенных заведениях. Паразит попадает в организм через недостаточно термически обработанное мясо. Сейчас Алина планирует пройти комплексную терапию по рекомендации российских врачей. При ухудшении состояния она намерена экстренно вернуться в Россию.

