Семья из семи человек, включая четверых детей, погибла при пожаре в российском поселке

В ХМАО в пожаре погибла целая семья из семи человек, включая четверых детей
В ХМАО во время пожара погибла целая семья из троих взрослых и четверых детей. Об этом сообщает губернатор региона Руслан Кухарук.

Инцидент произошел в ночь на 2 мая в поселке Высокий. К моменту прибытия пожарных пламя уже распространилось и грозило перекинуться на соседние постройки. С огнем больше часа боролись 16 сотрудников экстренных служб и четыре единицы техники. В результате им удалось полностью потушить пожар на площади в 142 квадратных метра.

Во время пожара погибла целая семья из семи человек, включая четверых детей. Предварительно, причиной трагедии стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании бытовых электроприборов. С родственниками погибших уже работают психологи, им окажут необходимую помощь.

Ранее четыре человека не выжили во время пожара в Нижегородской области.

 
