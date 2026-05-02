В России за пение под гитару могут оштрафовать

Юрист Караваев: за песни под гитару ночью могут оштрафовать до 2 тыс. рублей

Громкие песни под гитару могут привести к штрафу, если мешают окружающим. Об этом сообщил ТАСС адвокат Александр Караваев.

По его словам, в России нет единого федерального закона о тишине — правила устанавливают регионы. Обычно ночным временем считается период с 23:00 до 07:00, и в эти часы громкая музыка расценивается как нарушение покоя граждан.

Караваев отметил, что региональные кодексы об административных правонарушениях предусматривают ответственность за такие действия. В Москве штраф для граждан составляет от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, а при повторных нарушениях сумма увеличивается.

До этого адвокат Адвокатской палаты Московской области Яна Ковалевская сообщала, что громкие звуки, которые издает бытовая техника ночью, могут повлечь за собой ответственность за нарушение установленных норм допустимого уровня шума.

Специалист предупредила, что ответственность за содержание имущества полностью несет собственник, даже если он сдает квартиру под аренду, и шумели жильцы.

Ранее россиянина оштрафовали за прослушивание песни Верки Сердючки.