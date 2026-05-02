В Дании нашли монеты с пророчествами о конце времен

В Дании нашли древние монеты с библейскими пророчествами о конце времен
Søren Greve og John Engedahl Nissen. National Museum of Denmark

В Дании обнаружили древние серебряные монеты с символами, связанными с библейскими пророчествами о конце времен. Об этом сообщает Daily Mail.

Редкие монеты «Агнец Божий» украшены греческими буквами Альфа и Омега, которые в Библии описываются как «Начало и Конец» — фраза, тесно связанная с Книгой Откровения. Это пророчество Иоанна Богослова, написанное семи церквям в Малой Азии. В книге описываются события, предшествующие Второму пришествию Иисуса Христа на землю, которые, согласно ранее записанным пророчествам Библии, будут сопровождаться многочисленными катаклизмами и бедствиями.

Артефакты обнаружили кладоискатели в районах южная Ютландия и Тю, после чего передали в Национальный музей Дании для изучения.

Как отмечает издание, мощные изображения на крошечных серебряных кусочках несли глубокий богословский символизм, связанный с жертвой Христа, судом и вечностью. На одной стороне монеты изображен Агнец Божий, возвышающийся над символами Альфа и Омега. В христианской теологии это провозглашение высшей власти Бога над началом и концом времен. В Книге Откровения «Агнец Божий» — центральный титул Иисуса Христа, появляющийся 28 раз.

«В тексте он изображен как львоподобный агнец, и только он, как утверждается, достоин открыть свиток истории и инициировать окончательный суд и обновление», — пишет издание.

Исследователь из музея заявил, что монеты были изготовлены в качестве средства защиты. Английский король Этельред требовал поста и милостыни, а также приказал печатать монеты с христианскими мотивами, которые должны были защитить англичан. В мире известно всего около 30 таких экземпляров, поэтому обнаружение двух новых монет в Дании является необычайной находкой.

Ранее в Нидерландах обнаружили уникальный клад монет библейских времен.

 
Российские зумеры не хотят становиться руководителями. Как мотивировать поколение Z к росту
