Застрявший у берегов Германии кит Тимми оказался на свободе спустя месяц заточения

Горбатый кит Тимми, который почти месяц провел на мелководье у побережья Германии, выпущен в Северное море. Об этом рассказали участвовавшие в спасательной операции волонтеры, передает РИА Новости.

По словам сопровождавшего животное Йенса Шварка, Тимми отбуксировали в пролив Скагеррак примерно в 70 км от мыса Скаген, и к утру вторника кита там уже не было. На кадрах с дронов видно, как он плывет. Правда, пока неясно, поступают ли данные с закрепленного на нем GPS-передатчика и в каком состоянии находится млекопитающее.

Морской биолог Фабиан Риттер предупредил, что после длительного пребывания на мелководье под вопросом остается способность Тимми нормально плавать и нырять, а также принимать пищу из-за фрагментов сетей во рту.

В организации Whale and Dolphin Conservation оценили шансы кита на выживание как крайне низкие и подчеркнули: «О спасении можно будет говорить только тогда, когда он вернется в Северную Атлантику и сможет там выжить в долгосрочной перспективе».

Кита весом около 15 тонн обнаружили на песчаной отмели у берегов Германии 23 марта. Его несколько раз снимали с мели разными способами, а как-то он делал это сам во время повышения уровня воды, но потом снова застревал. Был разработан план его спасения, который согласились профинансировать двое миллиардеров, но и эта затея не увенчалась успехом. В итоге спасатели решили использовать баржу и буксир.

