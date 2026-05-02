Европейская страна начала военные учения у российских границ

Финляндия начала артиллерийские учения Northern Strike у границ с Россией

В Финляндии начались артиллерийские учения Northern Strike в 70 километрах от границы с Российской Федерацией. Об этом сообщает РИА Новости.

Маневры проводятся на полигоне «Вуосанка» в муниципалитете Кухмо. Они продлятся до 12 мая.

В мероприятии задействованы 640 военнослужащих. Они отработают артиллерийские и минометные, а также тактические боевые стрельбы. Число привлеченной техники не указывается.

В конце апреля стало известно, что Великобритания и еще девять европейских стран хотят создать объединенные военно-морские силы на базе Объединенных экспедиционных сил (JEF, Joint Expeditionary Force) — для «сдерживания будущих угроз со стороны России». Ожидается, что они будут действовать в качестве «дополнения к НАТО».

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не собиралась и в будущем не планирует нападать на страны НАТО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Финляндия, Норвегия, Швеция и Дания ведут подготовку к войне с Россией.