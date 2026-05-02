В России сумма неплатежей в экономике превысила 8 трлн рублей

Объем просроченной дебиторской задолженности российских компаний в январе 2026 года приблизился к 8,2 трлн рублей. Об этом сообщил Росстат в обновленных данных.

В эту категорию входят долги покупателей и заказчиков, включая иностранных контрагентов, за поставленные товары и оказанные услуги. Для сравнения, в апреле 2024 года показатель составлял 6,7 трлн рублей.

На этом фоне банки и микрофинансовые организации стали чаще продавать просроченные долги граждан коллекторам. Об этом «Газете.Ru» рассказала директор по взаимодействию с инвесторами и связям с общественностью финансового холдинга «НИРУМ» Виктория Кузьмина.

По ее словам, кредиторы активнее избавляются от проблемных активов через переуступку прав требования, чтобы не увеличивать резервы и не тратить годы на судебное взыскание. В 2025 году объем сделок по цессии в сегменте МФО достиг рекордных 113,4 млрд рублей, увеличившись почти на треть за год. В банковском секторе, по предварительным оценкам, этот показатель составил около 350 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что россиянам будет сложнее получить кредиты.

 
