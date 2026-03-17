Опубликована деловая программа Международного транспортно-логистического форума

На сайте Международного транспортно-логистического форума (МТЛФ), который состоится 1–3 апреля 2026 года в Санкт-Петербурге в КВЦ «Экспофорум», опубликована деловая программа. Мероприятие впервые проходит в России, оно станет новой площадкой для глобального диалога о развитии мировой транспортной системы в эпоху геополитических перемен. В фокусе внимания национальной повестки МТЛФ – активное участие России и продвижение ее технологического потенциала в рамках уже существующих масштабных логистических проектов.

«Россия, обладая уникальным географическим положением, исторически выступает одним из ключевых звеньев мировой транспортной системы. Мы последовательно развиваем этот потенциал и реализуем проекты, способные на десятилетия вперед определить конфигурацию глобальных перевозок. Речь идет о развитии международных транспортных коридоров, проходящих через территорию России, о расширении возможностей использования Северного морского пути и нашей магистральной инфраструктуры в целом. Убежден, что открытый профессиональный диалог, обмен лучшими практиками и выработка согласованных решений станут важным шагом к укреплению взаимовыгодного сотрудничества стран – участниц Форума», – подчеркнул Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виталий Савельев.

Всего в деловой программе – более 40 дискуссий по трем направлениям: «Логистика и отрасли транспорта», «Глобальная связанность и транспортные коридоры» и «Цифровизация и будущее транспорта». Центральным событием Форума станет пленарное заседание, в центре обсуждения которого – транспортная связанность как основа нового миропорядка и ее развитие в рамках глобальной конкуренции и всеобщей безопасности.

«Обеспечение глобальной конкурентоспособности транспортных коридоров сегодня является одной из приоритетных национальных целей, поставленных Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Старый миропорядок уходит в прошлое, и на его месте формируется новая архитектура равной и неделимой безопасности в Евразии. В этой системе координат транспорт становится ключевым элементом этого нового пространства, а логистика – главным инструментом реализации национальных интересов и интеграции в глобальные рынки будущего. Уверен, Форум станет центром выработки практических решений и инициатив по обеспечению бесшовности и безопасности транспортных путей, призванных заложить основу для долгосрочного процветания Евразийского континента», – заявил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета МТЛФ Антон Кобяков.

Основными событиями деловой программы станут пленарное заседание, пленарные сессии по ключевым вопросам международной транспортной повестки, экспертные дискуссии, круглые столы и заседания профильных международных организаций. Работа экспертов будет посвящена развитию отраслей транспорта, логистики, транспортных коридоров, цифровизации. Участники обсудят будущее транспорта и его роль в формировании глобальной экономики, обеспечении устойчивых связей между регионами и странами.

«Наша страна становится площадкой для обсуждения вопросов развития мировой логистики, предлагая глобальным партнерам альтернативные транспортные коридоры, которые безопаснее, технологичнее и быстрее традиционных маршрутов. Благодаря накопленному опыту мы готовы стать ключевым логистическим мостом между Востоком и Западом, Севером и Югом, предлагая надежные пути для доставки грузов. В связи с этим программа Форума открывает ряд актуальных дискуссий по вопросам совместного развития международных транспортных коридоров через интеграцию национальных инфраструктур, цифровизацию мультимодальных перевозок и повышение устойчивости логистических цепочек. Договоренности, достигнутые по итогам работы, послужат основой для последующих соглашений между государствами и решений на уровне международных организаций», – отметил Министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин.

Участники обсудят синхронизацию национальных планов по расширению транспортной инфраструктуры Большой Евразии, обеспечению связанности России и Африки в контексте развития транспортных маршрутов и инфраструктуры, их интеграции в мировую сеть, дадут оценку возможному экономическому эффекту для стран-участниц.

Особое внимание в ходе МТЛФ будет уделено вопросам развития новой мобильности, роли технологий в улучшении транспортной инфраструктуры городов и целых регионов.

Внедрение автономных систем и технологий ИИ открывает широкие возможности и формирует бесшовную транспортную среду. Эксперты рассмотрят роль фундаментальной науки и международной кооперации в создании эффективных транспортных систем.

Одной из ключевых тем станет будущее транспортного образования с учетом развития науки, цифровизации и новых технологий на базе искусственного интеллекта. Важным аспектом этого блока остаются вопросы трансфера лучших образовательных практик и национального опыта в рамках международного сотрудничества.

Форум проводится в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации по обеспечению глобальной конкурентоспособности транспортных коридоров России, включая реализацию указов в рамках национальных целей до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Организатором МТЛФ выступает Министерство транспорта Российской Федерации, оператор – Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Российской Федерации.

Национальные партнеры – ПАО «Аэрофлот» и ГК «Нацпроектстрой», генеральный партнер – Транспортная группа FESCO, стратегический партнер – ПАО «Россети», официальные партнеры – Государственная компания «Автодор» и ОАО «РЖД».