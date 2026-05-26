Лунный посевной календарь садовода на июнь — 2026: что и когда сажать

Лунный календарь садовых и огородных работ на июнь 2026 года: благоприятные и неблагоприятные дни

Июнь — месяц, когда дача требует максимум внимания: рассада почти полностью высажена, начинается активный рост и формирование завязей. При планировании дел в огороде многие ориентируются на лунный календарь. Эта система не имеет научного обоснования, но популярна у садоводов. Какие дни в июне 2026 года считаются благоприятными и неблагоприятными для разных видов дачных работ, когда будет полнолуние и новолуние — в материале «Газеты.Ru».

Что такое лунный календарь и зачем он нужен садоводам

Лунным календарем называют систему исчисления, основанную на сменах фаз Луны. Полный цикл называется синодическим месяцем и длится от одного новолуния до другого — 29,5 суток. Несмотря на точные астрономические расчеты, использование лунного календаря при посадке растений и проведении других работ относится к эзотерике и традициям, а не к доказательной науке . Тем не менее, многие садоводы пользуются им при планировании дел в саду и огороде.

Всего выделяют четыре основные фазы Луны:

* Растущая Луна — считается, что в это время соки растений устремляются вверх, поэтому растущая Луна идеально подходит для посадки и пересадки всего, что плодоносит над землей: томатов, перцев, огурцов, зелени, цветов.

* Убывающая Луна — питание «уходит в корни», поэтому хорошо сеять и сажать корнеплоды: морковь, свеклу, редис, картофель, проводить обрезку и прополку.

* Новолуние и полнолуние — по мнению садоводов, это критические точки, когда растения наиболее уязвимы. В эти дни обычно советуют воздержаться от любых активных работ, кроме уборки и борьбы с вредителями.

На растущей Луне дачники стараются выполнить как можно большее количество дел в саду, рассказала «Газете.Ru» садовод-блогер Светлана Самойлова.

На убывающей Луне отток питания идет в корни, поэтому хорошо сеять «корешки», все, что растет под землей: морковь, свеклу, редис, пастернак. Также в это время стоит проводить опрыскивание плодового сада. Светлана Самойлова садовод-блогер

Совет При опрыскивании растений ориентируйтесь в первую очередь на погоду. В день обработки и на следующий не должно быть дождя и сильного ветра.

Фазы Луны в июне 2026

* 1–14 июня — Убывающая Луна.

* 15 июня — Новолуние.

* 16–29 июня — Растущая Луна.

* 30 июня — Полнолуние.

Полнолуние в июне называют Клубничным — в это время племена индейцев собирали клубнику. Оно станет последним микролунием в 2026 году и самым ближайшим к июньскому солнцестоянию (21 июня).

Что сажать в июне 2026

В июне садоводам предстоит много работы. По словам Светланы Самойловой, главная задача — высадить рассаду, если это еще не было сделано. Садовод советует отдать ей все силы, если позволяет погода. Параллельно нужно поливать растения и уже начинать бороться с сорняками. Также это активное время для удаления пасынков у томатов/баклажанов и окучивания картошки.

Если так случилось, что у вас погибла рассада огурцов, дыни, тыквы, арбузов, патиссонов и иных тыквенных и бахчевых, еще не поздно их посеять вновь. При огромном желании можно посеять в начале месяца и семена раннеспелых томатов, но обязательно под укрытие, лучше всего — в теплицу. Если вы успеете до 10 июня, урожай в этом случае вы получите через 85-90 дней, в конце августа. Светлана Самойлова садовод-блогер

Помимо этого, в июне можно посадить:

* морковь, свеклу, лук на зелень.

* Рассаду кукурузы. А вот саму кукурузу сеять уже поздновато.

* Зелень: салат кочанный, листовой, петрушку, кориандр, кинзу, базилик. Желательно предварительно замочить семена, чтобы смыть эфирные масла, которые мешают их прорастанию.

* Пастернак и брюкву. Нужно поторопиться и успеть высадить их в начале месяца.

* Репу. Как пояснила Светлана Самойлова, сегодня существует множество вкусных сортов репы, и она уже не такая «злая», как была раньше.

* Картошку. Если еще не посадили, важно сделать это в первые дни месяца.

* Капусту на рассаду. Лучше всего в теплицу.

* Цветы. В июне продолжается сезон высадки цветов, но если вы хотите цветущий «ковер», нужно поторопиться. Или можно подождать до середины июня и высадить двулетние цветы.

Уход за растениями

Особое внимание в июне нужно уделить клубнике — ее нужно обработать, обрезать старые листья, удалить усы, если это не было сделано в мае. Аккуратно рыхлите поверхность грядки между кустиками и подкармливайте ростки, — объясняет Светлана Самойлова.

Совет Для подкормки клубники не используйте азотные удобрения. Лучше всего взять специальное средство для клубники, также подойдет любое органическое или комплексное минеральное удобрение. Если вы хотите богатый урожай, удобрения внесите в почву и дополнительно пролейте.

Также требует обрезки сирень, продолжает садовод. Если у вас она сортовая, удаляем цветоносы, но только кисточки, не затрагивая побеги — на них будет цветение в следующем году.

Самое время в июне обрезать розы, если вы не успели сделать это в мае. В начале июня удаляем все сухие, поврежденные и с пятнами ветки. Обрезаем на внешнюю почку: росточек на ней, побег должен смотреть наружу, а не внутрь куста. И не забывайте про подкормки. Светлана Самойлова садовод-блогер

Лунный календарь садовода на июнь 2026

1 июня, понедельник, убывающая Луна, день после полнолуния

Энергия растений начинает идти на спад, устремляясь к корням. Сажать «вершки» уже не рекомендуется, это время для «корешков». Можно посвятить день уборке, прополке или планированию работ на первую половину месяца.

2–4 июня, вторник-четверг, убывающая Луна в Стрельце и Козероге

Одни из лучших дней месяца для посадки корнеплодов и луковичных: картофеля, лука на репку, чеснока, хрена, моркови, свеклы, редиса. Эффективной будет обработка от вредителей и болезней. Хорошее время для перекопки, рыхления и внесения удобрений. Можно сажать саженцы плодовых деревьев и кустарников.

5–7 июня, пятница-воскресенье, убывающая Луна в Водолее

Нежелательные для посадок дни. Луна в Водолее, по мнению любителей эзотерики, считается неплодородной, поэтому от посевов и пересадок лучше воздержаться. Займитесь мульчированием, обработкой почвы, прополкой.

8–9 июня понедельник-вторник, убывающая Луна в Рыбах

Прекрасные, «водные» дни, когда Луна находится в самом плодородном знаке Рыб. Это время отлично подходит для полива и подкормки растений. Можно сеять и сажать корнеплоды, зелень, а также высаживать рассаду томатов, перцев, огурцов. Хорошо приживутся саженцы ягодных кустарников.

10–11 июня, среда-четверг, убывающая Луна в Овне

Нейтральные дни. Луна в Овне не способствует плодородию, поэтому от основных посадок лучше отказаться. Можно заняться обработкой почвы, борьбой с сорняками и вредителями.

12–13 июня, пятница-суббота, убывающая Луна в Тельце

Благоприятные дни для работы с корневой системой. Телец — плодородный знак, поэтому в эти дни можно сажать любые корнеплоды, картофель, лук, чеснок. Хорошее время для внесения удобрений и обработки от вредителей.

14 июня, воскресенье, убывающая Луна в Близнецах

Неблагоприятный день для посадок. Близнецы — сухой и малоплодородный знак. Можно заняться прополкой и подготовкой грядок к будущим посадкам.

15–16 июня, понедельник-вторник, новолуние

Категорически неблагоприятные дни для любых работ с растениями. Дайте себе и саду отдохнуть. Время для планирования дел и подготовки инвентаря.

17–18 июня, среда-четверг, растущая Луна в Раке и Льве

Отличные дни для высадки «вершков» — рассады томатов, перцев, огурцов, баклажанов, капусты. Можно сеять зелень и заниматься обрезкой. Растения, посаженные в эти дни, активно наращивают зеленую массу.

19 июня, пятница, растущая Луна во Льве

Нейтральный день для посадок. Лев — сухой знак, поэтому от основных работ лучше отказаться. Займитесь рыхлением, мульчированием.

20–21 июня, суббота-воскресенье, растущая Луна в Деве

Идеальное время для пересадки и пикировки растений. Можно сеять и сажать любые овощные культуры, особенно корнеплоды и лук на перо. Благоприятные дни для посадки однолетних и многолетних цветов, заготовки черенков и семенного материала.

22–23 июня, понедельник-вторник, растущая Луна в Весах

Нейтральные дни. Можно высаживать цветы, декоративные кустарники. Для основных посадок овощей время не самое подходящее.

24 июня, среда, растущая Луна в Скорпионе

Благоприятный день для посадки цветов и комнатных растений. Скорпион — влажный и плодородный знак. Можно сеять зелень, поливать и подкармливать растения.

25–26 июня, четверг-пятница, растущая Луна в Скорпионе

Отличные дни для посадки лука на перо, корнеплодов, капусты. Хорошо вносить минеральные и органические удобрения, бороться с болезнями растений и вредителями.

27 июня, суббота, растущая Луна в Стрельце

Нейтральный день. Можно сажать зеленые культуры, проводить прополку и рыхление.

28–29 июня, воскресенье-понедельник, растущая Луна в Стрельце и Козероге

Благоприятные дни для высадки рассады томатов, перцев, огурцов, баклажанов, капусты. Можно сажать картофель, лук, чеснок.

30 июня, вторник, Луна в Стрельце, полнолуние

Неблагоприятный день для посадок. Займитесь уборкой участка и отдыхом.

5, 7, 14, 15, 30 июня Неблагоприятные дни для любых посадок в июне 2026 года

В эти дни растения наиболее уязвимы, а лунные фазы (новолуние, полнолуние) и неплодородные знаки (Водолей, Близнецы) не способствуют укоренению и росту.

Благоприятные дни для посадки основных культур в июне 2026 года Томаты, огурцы, перец, баклажаны, кабачки, тыква: 2, 8, 9, 16, 17, 18, 28, 29. Капуста, спаржа: 3, 4, 8, 9, 12, 16, 17, 18, 25, 26. Лук на репку, чеснок, хрен: 2, 3, 4, 12, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 28, 29. Картофель, топинамбур: 2, 3, 4, 12, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 28, 29. Морковь, свекла, репа, корневой сельдерей: 3, 4, 12, 16, 17, 20, 21, 25, 26. Зелень (салат, укроп, петрушка, шпинат, базилик): 8, 9, 16, 17. Однолетние и многолетние цветы: 20, 21, 22, 24.

Достоверность лунного календаря

Как рассказал «Газете.Ru» преподаватель астрономии, заместитель директора Политехнической школы ПНИПУ Евгений Бурмистров,

с точки зрения современной науки, прямая связь между фазами Луны и развитием растений не имеет убедительных подтверждений.

Лунный календарь можно рассматривать скорее как традицию или удобный способ планирования. Его использование не приносит вреда, если не заменяет реальные агротехнические знания, однако ожидать значительного влияния на урожай не стоит. Евгений Бурмистров преподаватель астрономии, заместитель директора Политехнической школы ПНИПУ

Главные факторы, определяющие рост, — это освещенность, температура, вода, состав почвы и уход. Но при этом лунный календарь может стать удобным помощником садовода.