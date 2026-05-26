«Может подорвать усилия». В ЕС опасаются назначать переговорщика с Россией

Politico назвало новых кандидатов от Европы на роль переговорщика с Россией
В Евросоюзе продолжают обсуждение кандидатур, которые могли бы представить Брюссель на потенциальных переговорах с Москвой. Однако некоторые чиновники сообщества опасаются, что назначение спецпредставителя может ослабить антироссийские санкции. В МИД России считают, что перспективы двухсторонних контактов зависят от готовности руководства ЕС пересмотреть антироссийский курс.

Европейские чиновники опасаются, что назначение переговорщика от Евросоюза для диалога с Россией ослабит санкционное давление на Москву, сообщает Politico.

«Подобное назначение может подорвать усилия по оказанию давления на Россию с помощью санкций», — отмечается в публикации.

В связи с этим высокопоставленные чиновники из нескольких стран, поддерживающих Украину, «отвергают идею назначения специального посланника от Европы».

По информации Politico, Европу на потенциальных переговорах с Москвой на фоне сокращения посреднической роли Вашингтона в украинском конфликте могли бы представить глава Евросовета Антониу Кошта, экс-президент Финляндии Саули Ниинисте и бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

При этом ранее издание называло других возможных кандидатов: бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель, президента Финляндии Александра Стубба и экс-премьера Италии Марио Драги.

Ожидается, что руководители внешнеполитических ведомств стран ЕС обсудят возможность прямого взаимодействия с Россией в ходе неформальной встречи на текущей неделе.

9 мая президент России Владимир Путин сообщил, что предпочел бы видеть в роли переговорщика со стороны ЕС бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. При этом европейские страны могут выбрать другого представителя, которому они доверяют и который «не наговорил каких-то гадостей» в адрес Москвы, уточнил он.

«Это позиция здравого смысла и любого уважающего себя государства», — прокомментировал слова президента директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в беседе с РИА Новости.

Однако глава евродипломатии Кая Каллас отвергла кандидатуру Шредера и допустила, что лично выступит в роли переговорщика, поскольку она сможет «распознать ловушки, которые расставляет Россия». Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на инициативу Каллас одним словом: «Зря».

Почему не Стубб?

По информации Helsingin Sanomat, в ЕС действительно рассматривают кандидатуру финского президента Стубба на роль переговорщика с Россией от лица Европы. Политик даже выражал готовность участвовать в этом процессе. Однако Стубб не сможет выступить посредником в переговорах, считает первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Мы прекрасно помним его многочисленные русофобские заявления, которые были пропитаны ненавистью к Москве, а также ядом реваншизма по некогда утраченным территориям», — отметил сенатор в беседе с газетой «Взгляд».

Джабаров обратил внимание, что Стубб представляет недружественно настроенных к России политиков, в связи с этим финский лидер не станет думать о том, как «наладить прочный и стабильный мир» между Москвой и Брюсселем.

«Стубб после всего сказанного и сделанного не имеет права даже заикаться о том, что он готов к диалогу с Россией. Разговор с ним заведомо лишен смысла», — подчеркнул собеседник издания.

По мнению Джабарова, выдвижение Евросоюзом заведомо неподходящих кандидатур для переговоров — это дипломатическая ловушка для России. Запад продолжит менять посредников, одновременно готовясь к очередному раунду конфронтации с Москвой, добавил сенатор.

Сейчас сложно говорить о реальной готовности Брюсселя к возобновлению любого содержательного диалога с Москвой, считает директор европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

«О чем переговариваться с Москвой, еэсовцы еще не договорились. И смогут ли договориться — большой вопрос», — сказал он «Известиям».

При этом перспективы контактов с Евросоюзом напрямую зависят от реальной готовности его руководства пересмотреть антироссийский внешнеполитический курс и в должной мере уважать легитимные интересы РФ, заметил эксперт.

«От диалога с Европой мы не отказывались, напротив — всегда выступали за решение всех имеющихся разногласий с нашими западными соседями дипломатическим путем», — добавил Масленников.

 
