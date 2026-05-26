«Будет опасно». Как ЕС и США отреагировали на требование России покинуть Киев

Европейские дипломаты не будут эвакуироваться из Киева, несмотря на официальное предупреждение МИД России об ударах по украинской столице, заявили в ЕС. Госссекретарь США Марко Рубио после разговора с российским коллегой Сергеем Лавровым допустил дальнейшую эскалацию конфликта на Украине. Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал киевлян «психологически готовиться к разрушениям» и покинуть столицу.

Европейские дипломаты не уедут из Киева после рекомендации министерства иностранных дел России покинуть украинскую столицу, заявила посол Евросоюза на территории Украины Катарина Матернова.

«Мы никуда не уйдем. Россия хочет страха, паники, изоляции Украины. Этого не случится. ЕС никуда не уйдет. Мы остаемся в Киеве. Мы остаемся с Украиной», — написала она в социальной сети Х.

Официальный представитель МИД Франции Паскаль Конфаврё в эфире радиостанции France Info подтвердил, что Париж не намерен эвакуировать своих дипломатов с Украины . Однако ведомство относится к этой ситуации «очень серьезно, с повышенной бдительностью», добавил он.

Накануне МИД России заявил, что удар ВСУ по Старобельску в ЛНР «переполнил чашу терпения», в связи с чем ВС России приступают к последовательному нанесению «системных ударов» по предприятиям украинского ВПК в Киеве, центрам принятия решений и командным пунктам.

« Предупреждаем иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть город », — добавили во внешнеполитическом ведомстве.

После этого глава МИД России Сергей Лавров уведомил госсекретаря США Марко Рубио о подготовке ударов по объектам ВСУ в Киеве. По итогам разговора с российским коллегой Рубио допустил эскалацию конфликта на Украине .

« Они сообщили во все посольства, что в Киеве будет очень опасно », — сказал он журналистам.

Рубио уточнил, что он проинформировал президента США Дональда Трампа о шагах российской стороны. По его словам, переговоры с Украиной сейчас не идут и не запланированы , однако Вашингтон всегда готов «сыграть конструктивную роль и оказать содействие», добавил госсекретарь.

На следующий день после разговора Рубио и Лаврова, 26 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не располагает информацией о реакции Вашингтона на предупреждение Москвы . При этом он не стал объяснять, стоит ли понимать «системные удары» как удары, наносимые с определенной периодичностью.

«Системность — это же не периодичность. Это не равняется периодичности. Собственно, в заявлении МИД все исчерпывающе было сказано»— резюмировал Песков.

«Понимают риски»

Европейские посольства в Киеве, вероятно, примут определенные меры предосторожности, несмотря на заявления Матерновой, считает военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД России.

«В Европе представляют потенциал ВС России и понимают риски. Я допускаю, что тайно и без лишней огласки какую-то часть персонала европейских посольств и их семьи вывезут из украинской столицы. Официальных сообщений ожидать не стоит. На словах евроэлита продолжит вести себя как оловянные солдатики», — сказал он в беседе с газетой «Взгляд».

Аналитик обратил внимание, что Киев использует мирное население и зарубежных дипломатов как прикрытие для множества военных объектов , включая цеха по сборке беспилотников. Такие предприятия являются потенциальными целями для ударов российских войск.

«Россия меняет тактику ведения войны. Поэтому Москва выступила с предупреждением», — добавил Козюлин.

«Нужно готовиться к разрушениям»

Тем временем экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал киевлян «психологически готовиться к разрушениям» и покинуть столицу .

«Будет громко. Если нервы у кого-то уже не выдерживают, если кукуха уже не вытягивает, я это полностью понимаю, всем тяжело, тогда вам нужно взять паузу от жизни в Киеве. Я призываю каждого быть внимательным и соблюдать правила безопасности. Психологически нужно готовиться к разрушениям», — цитирует его украинское издание «Страна.ua».

По мнению Кулебы, президент России Владимир Путиным таким образом якобы призывает Трампа «надавить на Киев».

«Он приглашает Трампа к разговору. Хочешь, чтобы я этого не делал? Давай, дожимай украинцев, чтобы они шли ко мне, чтобы они передо мной капитулировали. Это не про уступки, это про капитуляцию, завуалированную под сбалансированные решения», — сказал он.

Москва не предлагает компромиссов, а требует полного подчинения, считает Кулеба.