«Кошмарные сценарии». Глава МИД Литвы объяснил свой призыв атаковать Калининград

Глава МИД Литвы Кестутис Будрис объяснил свой призыв ударить по Калининграду способом продемонстрировать решительный настрой стран Балтии. По его мнению, таким образом можно избавить западных партнеров от страха перед «кошмарными сценариями». Однако в Госдуме посоветовали литовским чиновникам «прикусить язык и вернуть себе чувство реальности», поскольку любое столкновение с НАТО приведет к применению ядерного оружия.

Предложение ударить по Калининграду силами НАТО призвано показать твердую позицию стран Балтии, заявил инициатор идеи, глава МИД Литвы Кестутис Будрис в эфире LRT.

« Мы, Литва и страны Балтии, должны опровергнуть мифы о нашей неспособности защитить себя . Мы обороноспособны, потому что будем защищать не только свою территорию», — отметил он.

Будрис обратил внимание на необходимость внушить эту уверенность западным партнерам, чтобы избавить их от страха перед «кошмарными сценариями» . Он подчеркнул, что именно «сдерживание» позволит обеспечить мир в прибалтийском регионе, поскольку имеющиеся у Калининграда возможности и мощности представляют «проблему» .

« Послание таково: мы знаем, что делать, и не колеблемся — мы будем действовать, когда это необходимо », — добавил глава внешнеполитического ведомства.

18 мая Будрис заявил, что Североатлантический альянс должен «показать русским» свою способность прорваться в Калининградскую область. По его словам, у военного блока есть средства, чтобы «при необходимости сравнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы».

В Кремле призыв Будриса назвали заявлением «на грани безумия». К таким словам не стоит относиться серьезно, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Схожей позиции придерживается и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

« Им надо как-то подтвердить, что они существуют . Только, в отличие от известного философа, который говорил: «Я мыслю, значит, я существую», эти — просто существуют», — подчеркнул глава МИД РФ.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Получат по зубам»

Литва развязывает ядерный апокалипсис своими призывами атаковать Калининград, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

« Дырку от бублика они получат, а не Калининград. Любые посягательства на нашу территорию будут пресечены немедленно и жестко . Любое столкновение с НАТО приведет к применению ядерного оружия <…> Если они хотят развязать ядерный апокалипсис, то флаг им в руки», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Парламентарий заметил, что современная Прибалтика представляет собой «беспомощные армии» и слабую экономику. «Честно говоря, вся эта прибалтийская свора способна только гавкать», — добавил Журавлев.

По мнению депутата Госдумы, члена комитета по безопасности Михаила Шеремета, литовским чиновникам следует «прикусить язык и вернуть себе чувство реальности» .

«Литве стоило бы воздержаться от угрожающих демаршев в сторону России. Любой, кто позарится на территорию России, больно получит по зубам», — отметил он в разговоре с РИА Новости.

«Поле минное в стране ЕС»

Тем временем глава минобороны Литвы Робертас Каунас анонсировал планы по созданию на границе с Россией минного поля в рамках проекта Евросоюза Eastern Flank Watch («Восточный дозор»).

«Идея заключается в создании сдерживающих сил вдоль границы. А если сдерживание не сработает, то и средств обороны. Это включает надежную линию обороны: линии с противотанковыми средствами, минами для противодействия передвижению пехоты и так далее», — приводит его словам издание Euractiv.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично отреагировала на инициативу литовского министерства обороны. По ее словам, планы Вильнюса можно назвать «полем минным в стране ЕС». «Так называется сиквел сказки «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы», — добавила она в своем Telegram-канале.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не стремится начать войну со странами Североатлантического альянса.