«Кошмарные сценарии». Глава МИД Литвы объяснил свой призыв атаковать Калининград

Предложение ударить по Калининграду силами НАТО призвано показать твердую позицию стран Балтии, заявил инициатор идеи, глава МИД Литвы Кестутис Будрис в эфире LRT.
«Мы, Литва и страны Балтии, должны опровергнуть мифы о нашей неспособности защитить себя. Мы обороноспособны, потому что будем защищать не только свою территорию», — отметил он.
Будрис обратил внимание на необходимость внушить эту уверенность западным партнерам, чтобы избавить их от страха перед «кошмарными сценариями». Он подчеркнул, что именно «сдерживание» позволит обеспечить мир в прибалтийском регионе, поскольку имеющиеся у Калининграда возможности и мощности представляют «проблему».
«Послание таково: мы знаем, что делать, и не колеблемся — мы будем действовать, когда это необходимо», — добавил глава внешнеполитического ведомства.
18 мая Будрис заявил, что Североатлантический альянс должен «показать русским» свою способность прорваться в Калининградскую область. По его словам, у военного блока есть средства, чтобы «при необходимости сравнять с землей российские базы ПВО и ракетные комплексы».
В Кремле призыв Будриса назвали заявлением «на грани безумия». К таким словам не стоит относиться серьезно, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Схожей позиции придерживается и министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Им надо как-то подтвердить, что они существуют. Только, в отличие от известного философа, который говорил: «Я мыслю, значит, я существую», эти — просто существуют», — подчеркнул глава МИД РФ.
«Получат по зубам»
Литва развязывает ядерный апокалипсис своими призывами атаковать Калининград, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
«Дырку от бублика они получат, а не Калининград. Любые посягательства на нашу территорию будут пресечены немедленно и жестко. Любое столкновение с НАТО приведет к применению ядерного оружия <…> Если они хотят развязать ядерный апокалипсис, то флаг им в руки», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».
Парламентарий заметил, что современная Прибалтика представляет собой «беспомощные армии» и слабую экономику. «Честно говоря, вся эта прибалтийская свора способна только гавкать», — добавил Журавлев.
По мнению депутата Госдумы, члена комитета по безопасности Михаила Шеремета, литовским чиновникам следует «прикусить язык и вернуть себе чувство реальности».
«Литве стоило бы воздержаться от угрожающих демаршев в сторону России. Любой, кто позарится на территорию России, больно получит по зубам», — отметил он в разговоре с РИА Новости.
«Поле минное в стране ЕС»
Тем временем глава минобороны Литвы Робертас Каунас анонсировал планы по созданию на границе с Россией минного поля в рамках проекта Евросоюза Eastern Flank Watch («Восточный дозор»).
«Идея заключается в создании сдерживающих сил вдоль границы. А если сдерживание не сработает, то и средств обороны. Это включает надежную линию обороны: линии с противотанковыми средствами, минами для противодействия передвижению пехоты и так далее», — приводит его словам издание Euractiv.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично отреагировала на инициативу литовского министерства обороны. По ее словам, планы Вильнюса можно назвать «полем минным в стране ЕС». «Так называется сиквел сказки «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы», — добавила она в своем Telegram-канале.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не стремится начать войну со странами Североатлантического альянса.