Над Россией уничтожили 59 украинских беспилотников. Военная операция, день 1553-й

ВСУ за минувшие сутки атаковали территорию Белгородской области 62 раза. Атакованы восемь муниципалитетов региона, ранен один мирный житель, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
РИА Новости: расчеты FPV-дронов группы «Север» за неделю уничтожили более 10 укреплений ВСУ в Сумской области, включая пункты управления беспилотниками.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что считает возможной эскалацию боевых действий в украинском конфликте.
🔴 Минобороны: дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 59 украинских БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской, Смоленской областей и Республики Крым.
Сегодня 1553-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.