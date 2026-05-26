Война США и Израиля против Ирана
Над Россией уничтожили 59 украинских беспилотников. Военная операция, день 1553-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1553-й день
Сергей Бобылев/РИА Новости

Силы ПВО перехватили и уничтожили 59 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской, Смоленской областей и Республики Крым, сообщили в Минобороны. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что считает возможной эскалацию боевых действий в украинском конфликте. Расчеты FPV-дронов группы «Север» за неделю уничтожили более 10 укреплений ВСУ в Сумской области. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

8:39

ВСУ за минувшие сутки атаковали территорию Белгородской области 62 раза. Атакованы восемь муниципалитетов региона, ранен один мирный житель, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

8:20

РИА Новости: расчеты FPV-дронов группы «Север» за неделю уничтожили более 10 укреплений ВСУ в Сумской области, включая пункты управления беспилотниками.

8:18

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что считает возможной эскалацию боевых действий в украинском конфликте.

8:12

🔴 Минобороны: дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 59 украинских БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской, Смоленской областей и Республики Крым.

8:00

Сегодня 1553-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

 
