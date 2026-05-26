«Нищета, не обижайтесь». Семья мажора, устроившего ДТП в Нижнем, разбогатела на СВО

Семья мажора Корнилова из Нижнего Новгорода заработала на контрактах с Минобороны

Чехлы для танка и самолета производства ООО «Швейное предприятие «Спецпошив»

Семья нижегородского мажора Сергея Корнилова, который после пьяного ДТП на Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде назвал всех «нищетой», была давним поставщиком силовых ведомств, включая МВД и Минобороны. «Газета.Ru» выяснила, что бизнес Корниловых строился не только на специальных автомобилях, но и на чехлах для танков, разгрузках для спецназа и подсумках для автоматов, которые закупались для нужд специальной военной операции. Заказчиком этой фирмы был «Военторг», экс-глава которого сейчас обвиняется в создании преступного сообщества и хищении 2 млрд рублей при снабжении вещевой продукцией военных на СВО.

«Мажоры не умирают»

21 мая в центре Нижнего Новгорода 22-летний Сергей Корнилов-младший, сын покойного миллионера Сергея Корнилова-старшего (основателя ГК «Луидор»), находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением желтым кабриолетом Mercedes-Benz SL. Люксовая иномарка протаранила два автомобиля, лишившись колес. Однако само ДТП стало лишь частью скандала, о котором подробно писала «Газета.Ru».

«Мажоры не умирают, любые аварии нам… (нецензурное выражение — «Газета.Ru»). Новую купим», — заявил сразу после ДТП своим подписчикам в соцсетях Корнилов-младший. На видео в сторис он признавался, что находится за рулем сильно пьяным, но во время составления протокола отказался пройти медосвидетельствование.

Молодой человек является сыном Сергея Александровича Корнилова, основателя и экс-совладельца группы компаний «Луидор».

Этот нижегородский концерн — один из крупнейших в России производителей спецтехники и автобусов малого класса. Деятельность компании сосредоточена на выпуске автомобилей скорой помощи, машин для МВД и МЧС, а также школьных автобусов и транспорта для маломобильных граждан.

В соответствии с данными бухгалтерской отчетности, выручка ООО «Луидор» по итогам 2025 года достигла 16,02 млрд рублей, а активы — 7,9 млрд рублей. Группа компаний занимается доработкой автобусов и спецтехники на шасси ГАЗ, «КамАЗ» и УАЗ, выпуском металлоизделий, а также продажей и обслуживанием автомобилей.

Откуда деньги на Ferrari и Mercedes-Benz и дело о хищении 2 млрд рублей

Бизнесмен Сергей Корнилов умер в возрасте 65 лет, о причинах смерти не сообщалось.

Как выяснила «Газета.Ru», капитал клана Корниловых строился не только на компании по доработке автомобилей ГАЗ и УАЗ, а еще и на госконтрактах по пошиву военной амуниции. Формально автомобильные активы группы «Луидор», совладельцем которой был покойный отец 22-летнего нарушителя ПДД, уже не числятся за семьей Корниловых. Их ключевым активом было ООО «Швейное предприятие «Спецпошив» (ИНН 5244029758),

которое в 2015 году учредила мачеха нарушителя и жена Корнилова-старшего Екатерина Олеговна Корнилова.

Рюкзак «Ратник» производства ООО «Швейное предприятие «Спецпошив»

Согласно данным базы «Контур.Фокус», она была владельцем этой компании вплоть до середины 2023 года. О прямой связи «Спецпошива» с предприятием «Завод Труд», которое возглавлял Сергей Корнилов-старший (бизнесмен ушел из жизни 25 августа 2024 года), сообщал экс-глава «Военторга» Владимир Павлов.

«Важно то, что мы открываемся, что мы продолжаем развиваться, это сегодня необходимо для качественного и своевременного обеспечения Минобороны [России]. <...> Это дополнительная площадка, таких площадок уже пять у завода «Труд». Здесь порядка 300 работающих планируется», – говорил он в 2024 году журналистам ТАСС.

Но уже 1 августа 2024 года Павлова заключили в СИЗО по обвинению в мошенничестве и хищении свыше 2 млрд рублей при снабжении вещевой продукцией военных.

Чехлы для танка и самолета производства ООО «Швейное предприятие «Спецпошив»

По данным «Коммерсанта», источником для возбуждения уголовного дела против экс-главы «Военторга» стало хищение на сумму свыше 400 млн рублей при поставках в 2019–2022 годах «Военторгом» армейских наборов для личной гигиены. По данным следствия,

они закупались у производителя через фирмы-прокладки по существенно завышенным ценам.

После этого следователи выдвинули претензии и по ряду других контрактов, добавив к обвинению создание преступного сообщества (ст. 210 УК РФ).

Летний полевой костюм для военнослужащих производства ООО «Швейное предприятие «Спецпошив»

Бывшему партнеру «Спецпошива» Павлову вменили в том числе претензии и по ряду других контрактов — поставкам формы, нижнего белья, спальных мешков и прочей номенклатуры обеспечения в войска, сообщало издание. Среди обвиняемых фигурирует топ-менеджер еще одной швейной фабрики из Нижегородской области — Дмитрий Громов (ООО «Русь»).

Сколько зарабатывал «Спецпошив»

С 2021 года «Спецпошив» не раскрывает свою финотчетность, поскольку клиентами компании, согласно сайту компании (form-poshiv.ru), являются Минобороны, МЧС, МВД, ФСО, ФСБ. Четыре года назад выручка юрлица составляла около 200 млн рублей. Первым заказом «Спецпошива» в 2015 году стал «подсумок на 3 магазина» для автомата, сообщал «Завод Труд». На сайте приведены примеры производимого военного имущества:

рюкзаки военные рейдовые с маскировочными чехлами, военные баулы, разгрузки, чехлы для минометов, РПГ-7, САУ «Акация», танков и ПВО.

Маскировочное покрытие для военной техники и комплектующие к РПГ производства ООО «Швейное предприятие «Спецпошив»

Владельцы АО «Завод Труд» (он официально входил в ГК «Луидор») скрыты. «Завод Труд» — тоже вещевой поставщик Минобороны и иных ведомств (выручка за 2021 г. 1,3 млрд руб.), на маркетплейсах торгует пистолетными кобурами и ремнями с армейскими бляхами. Директор у «Завода Труд» с 2012 года неизменный (Иван Елесин), поэтому можно предположить, что Корниловы после 2024 года, когда умер отец семейства, сохранили контроль над этим предприятием.

Сейчас Корнилов-младший находится в реабилитационном центре для алкоголиков, откуда он записал свои извинения за случившееся. Однако общественность Нижнего Новгорода возмущена не столько самим ДТП, сколько уверенностью мажора в своей безнаказанности.

После последней аварии он заявлял, что у него есть еще один спорткар — Ferrari.