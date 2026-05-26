Прощай, школа: как в России проходит последний звонок

В школах по всей России 26 мая проходит последний звонок. Традиция отмечать этот праздник появилась в советских школах в середине XX века и со временем стала всенародной.

Классический сценарий праздника включает линейку, концерт и неофициальную часть, организуемую выпускниками или родителями. На линейках выпускники исполняют школьный вальс, устраивают торжественные шествия, несут первоклассников с колокольчиками и получают напутствия от учителей и родителей.

В 2026 году Минпросвещения внесло ряд нововведений в эти мероприятия, с учетом новых патриотических стандартов. Министерство поручило дополнить торжественную часть поднятием флага России и исполнения гимна. В программу также рекомендовано включить чествование представителей многодетных и многопоколенных семей, а также выступления родителей учащихся — удостоенных государственных наград и участников специальной военной операции.

В ряде российских регионов в связи с последними звонками сегодня временно ограничена розничная продажа спиртных напитков, а также усилены меры безопасности.

Основная часть экзаменов для выпускников, как и прежде, стартует 1 июня. Выпускные вечера после успешной сдачи всех экзаменов запланированы на 27 июня.

