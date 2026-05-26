Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Фото

Прощай, школа: как в России проходит последний звонок

Всегда мечтал сыграть Печорина. Лучшие роли Олега Даля
10 лучших ролей Киллиана Мерфи
«Не умею себя продавать»: Кристине Орбакайте — 55
Розовая ракета и вспышка Эболы: 14 главных фото недели

В школах по всей России 26 мая проходит последний звонок. Традиция отмечать этот праздник появилась в советских школах в середине XX века и со временем стала всенародной.

Классический сценарий праздника включает линейку, концерт и неофициальную часть, организуемую выпускниками или родителями. На линейках выпускники исполняют школьный вальс, устраивают торжественные шествия, несут первоклассников с колокольчиками и получают напутствия от учителей и родителей.

В 2026 году Минпросвещения внесло ряд нововведений в эти мероприятия, с учетом новых патриотических стандартов. Министерство поручило дополнить торжественную часть поднятием флага России и исполнения гимна. В программу также рекомендовано включить чествование представителей многодетных и многопоколенных семей, а также выступления родителей учащихся — удостоенных государственных наград и участников специальной военной операции.

В ряде российских регионов в связи с последними звонками сегодня временно ограничена розничная продажа спиртных напитков, а также усилены меры безопасности.

Основная часть экзаменов для выпускников, как и прежде, стартует 1 июня. Выпускные вечера после успешной сдачи всех экзаменов запланированы на 27 июня.

Как отмечают последний звонок российские школьники — в фотогалерее «Газеты.Ru».

 
Теперь вы знаете
Допуск к вождению автомобиля в России станет поэтапным. Как может работать новая система
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!