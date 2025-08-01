На Сахалине открылась деловая программа международного форума «Острова устойчивого развития. Климатический аспект»

1 августа в Сахалинской области стартовал международный форум «Острова устойчивого развития. Климатический аспект». Деловую программу открыл губернатор Валерий Лимаренко.

На площадках форума будут подведены промежуточные итоги первого в России климатического эксперимента.

«Наш регион стал пилотной площадкой для проведения климатического эксперимента. Сахалинская область первой в стране реализует программу по ограничению выбросов парниковых газов. С 2019 года, который мы берем за точку отсчета, у нас втрое уменьшились выбросы и на 30% выросла экономика. Это доказывает, что борьба за углеродную нейтральность не нанесла ущерб экономике, а наоборот, дала импульс устойчивому развитию и технологическому суверенитету. Сегодня Южно-Сахалинск находится в первой десятке среди столиц регионов и по показателям экологического благополучия. Опыт, который нарабатывается у нас при поддержке научного сообщества и крупных компаний, может стать основой для разработки климатической стратегии России», — отметил Валерий Лимаренко.

Глава региона стал гостем сессии «Роль газовой отрасли в достижении климатических целей Сахалинского эксперимента». Участники дискуссии подчеркнули: переход на газ – это самый экономичный способ сокращать выбросы. В Сахалинской области на долю группы компаний «Газпром» приходится до 50 % вклада в снижение углеродного следа.

«Все инструменты газовой отрасли – это наша ключевая технологическая ставка в достижении цели, которую поставил Президент Владимир Путин. Эта цель – достижение углеродной нейтральности не позднее конца текущего года. В Сахалинской области проходит масштабная программа по газификации, благодаря которой каждый житель региона чувствует изменения. Туристы и гости замечают экологический транспорт, в области развивается газомоторная инфраструктура. Все это мы включаем в число достижений в рамках климатического эксперимента», — рассказала спецпредставитель губернатора Сахалинской области по вопросам климата и устойчивого развития Милена Милич.

Уровень газификации в Сахалинской области достиг 64 %. На голубое топливо переведены более 5,5 тысячи автомобилей, на газе работают порядка 400 автобусов, обслуживающих общественные маршруты, и около 100 единиц грузовой техники.

«Мы рады, что на Сахалине удалось сбалансировать экономическое развитие и аккуратно протестировать ограничительные методы углеродного регулирования. Хочу отметить, что климатический эксперимент гораздо шире, чем просто квотирование выбросов. Была проделана колоссальная работа коллегами из региона, которая началась еще задолго эксперимента. Создан первый в России региональный кадастр выбросов и поглощений, разработан целый ряд программ со стороны региональной власти по низкоуглеродному развитию энергетики и транспорта», — отметила руководитель Аппарата Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по климатической политике и углеродному регулированию Татьяна Ларионова.

Международный форум «Острова устойчивого развития. Климатический аспект» проходит в Сахалинской области 1-2 августа в статусе выездной площадки Восточного экономического форума. Оператор – Фонд Росконгресс. Партнеры мероприятия - Сбер, Росводоканал и СИБУР.

В рамках форума состоятся более 10 деловых событий, посвященных климатическим проектам и адаптации к изменению климата, «зеленой» энергетике, международному научному сотрудничеству, взаимодействию по вопросам экологии в рамках интеграционных объединений и прочим вопросам. Особое внимание будет уделено реализации Сахалинского климатического эксперимента по достижению углеродного баланса выбросов и поглощений парниковых газов. Ключевым событием станет пленарное заседание «Россия на пути к низкоуглеродному будущему». Среди его основных тем – вопросы углеродного регулирования, создание национальной системы мониторинга климатически активных веществ, гармонизация подходов к реализации национальной экологической политики государств ЕАЭС, ШОС и БРИКС+ и другие.

В работе Форума примут участие помощник Президента Российской Федерации, специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам климата Руслан Эдельгериев, министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников, директор Института глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля (ИГКЭ) Анна Романовская, представители Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, государственной корпорации ВЭБ.РФ и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», а также представители крупного российского бизнеса, научного сообщества, институтов развития, предприниматели и эксперты из России, Индии, Китая, ЮАР и других стран.