Закрытый Кронштадт, пожар на военном объекте и эвакуация. Что известно о крупнейшей атаке ВСУ на Ленобласть

ВСУ устроили самую массированную атаку на Санкт-Петербург и Ленобласть за время проведения СВО. Из-за беспилотников временно закрыли въезд в Кронштадт. В Ленобласти начался пожар на объекте Минобороны, в Большой Ижоре эвакуировали более 600 человек. Атаке подверглись и другие регионы России. Что известно о налете дронов — в материале «Газеты.Ru».

ВСУ ночью и утром 6 июня устроили новую массированную атаку на Санкт-Петербург, пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

«Произошедшая ранним утром атака украинских нацистов в воздушном пространстве над Санкт-Петербургом отбита. Российским ПВО удалось не допустить причинения ущерба. Состояние троих пострадавших оценивается как легкое, они выписаны домой», — написал руководитель администрации.

Кроме того, петербургская транспортная компания «Организатор перевозок» объявила в 7:16 о закрытии Кронштадта на въезд: «В связи с невозможностью проезда г. Кронштадт, Макаровская ул. у Докового моста трассы автобусных маршрутов №№ 1Кр, 3Кр временно изменены».

О возобновлении движения транспорта, связывающего остров с основной частью Санкт-Петербурга, сообщили спустя три часа. В администрации Кронштадтского района подтвердили, что он подвергся масштабной атаке беспилотников. Кроме того, власти объявили об отмене фестиваля «Паруса Кронштадта» в парке «Остров фортов» 6 и 7 июня.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удар украинских дронов по Кронштадту.

Поражен объект Минобороны

Как сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, в Ломоносовском районе региона из-за атаки начался пожар на военном объекте:

«В Ломоносовском районе на объекте министерства обороны возник пожар. <…> Принято решение о частичной эвакуации жителей из зоны рядом с возгоранием».

Позже он уточнил, что речь идет об объекте в Большой Ижоре. Помощь врачей потребовалась четырем пострадавшим, в том числе ребенку. Всего из охранной зоны эвакуировали более 600 человек , из них 390 направили в пункты временного размещения.

Ближе к 15:00 мск Дрозденко сообщил, что пожар на объекте Минобороны потушен. Теперь территорию проверяют на наличие взрывоопасных предметов, эта проверка продлится около двух часов.

«Ориентировочно после 17 часов жители смогут вернуться домой. Оперативный штаб и администрация района окажут помощь и содействие по возвращению жителей домой. В это же время планируется восстановление пассажирского транспортного сообщения», — написал Дрозденко.

По словам главы региона, ВСУ попытались атаковать «особо важные объекты промышленности и энергетики» Ленобласти . Всего средства ПВО сбили 144 беспилотника. Обломки упали в нескольких районах и посекли фасады домов, а также выбили стекла. Таким образом, эта украинская атака стала крупнейшей с начала СВО, более чем в два раза превысив нападения 23 марта и 3 мая, когда удалось уничтожить более 60 беспилотников.

Местные жители рассказали Telegram-каналу «Осторожно, новости», что после атаки в Ломоносовском районе Ленобласти слышали непрекращающиеся взрывы, причем не только в Большой Ижоре, но и в соседних населенных пунктах.

СК заявил, что проведет расследование по факту атаки БПЛА на Ленобласть.

Массированной атаке подвергся и Краснодарский край. Как сообщили в оперативном штабе региона, в Усть-Лабинске в результате нападения начался пожар на территории нефтебазы.

«По предварительной информации, пострадавших нет. Из ближайших домов на безопасное расстояние эвакуировали 60 человек. В зданиях повреждено остекление. К тушению пожара привлекают 167 человек и 54 единицы техники, в том числе от МЧС России», — рассказали в ведомстве.

Беспилотную опасность объявляли в Сочи и Туапсе.

Мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале за утро рассказал об уничтожении 10 беспилотников, летевших на столицу.

Об атаке ВСУ сообщили и в пресс-службе правительства Тверской области. Всего в регионе за ночь сбили пять беспилотников.

«В результате падения обломков БПЛА на движущийся автомобиль в Ржевском округе погиб водитель»,

— рассказали там.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в Telegram-канале резко высказался об атаке ВСУ на Санкт-Петербург и Ленобласть в дни проведения ПМЭФ.

«Массированная атака <…> — новое подтверждение того, что в лице нынешней команды Зеленского мы имеем дело с зарвавшейся нацистской шпаной. Заявления и послания международному сообществу, разного рода клятвы и церемонии возвеличивания «отцов» украинского национал-шовинизма в тридцатые-сороковые годы XX века лишь подтвердили, что режим Зеленского, под фанфары потерявшей разум и осторожность Европы, ведет Украину и всех ее граждан к трагедии», — написал сенатор.

Он выразил мнение, что с текущими властями Украины надо не вести переговоры, а одерживать над ними победу.