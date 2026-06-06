«Не будем забегать вперед». Как Кремль ответил на письмо Зеленского

В Кремле призвали не спешить с выводами в ситуации с открытым письмом Владимира Зеленского Владимиру Путину. Украинский лидер в своем обращении раскритиковал российского коллегу, но призвал его встретиться. Путин ответил на письмо публично, во время выступления на ПМЭФ: он заявил, что не видит смысла в личных контактах до достижения договоренностей по урегулированию конфликта. В свою очередь Дональд Трамп, комментируя ситуацию с письмом, призвал Путина и Зеленского «самим договариваться» — но выразил уверенность в скором мире.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал общественность не делать поспешных выводов из происходящего вокруг публикации главой Украины Владимиром Зеленским открытого письма российскому лидеру Владимиру Путину.

«Для России очень важно достигнуть наших интересов и выполнить те задачи, которые ставились в начале специальной военной операции. Что касается обмена заявлениями, публикации письма Зеленского, реакции Трампа на это письмо, можно много говорить, но давайте не будем забегать вперед», — сказал представитель Кремля в интервью Медиакорпорации Китая на полях ПМЭФ-2026.

Зеленский опубликовал свое письмо 4 июня: в многостраничном документе президент Украины резко раскритиковал российского коллегу, а затем предложил ему встретиться в Швейцарии, Турции или одной из стран Ближнего Востока. В ходе такого саммита, по его мнению, им бы удалось договориться об урегулировании украинского конфликта. При этом в случае отказа он пригрозил президенту России усилением атак на регионы.

В Кремле назвали письмо «хамским». «Там несколько страниц хамства, просто хамства. И в конце предложение, которое всем давно было хорошо известно, на которое российская сторона давала ответ», — сказал помощник президента России Юрий Ушаков.

Ответ Путина

При этом сам Путин публично ответил на послание украинского коллеги во время участия в планерном заседании ПМЭФ 5 июня. «Пока не вижу смысла [встречаться]», — сказал он.

Политик напомнил, что никогда не отказывался от личной встречи, однако она будет оправдана только в том случае, если перед этим делегации Москвы и Киеве выработают текст мирного соглашения. А встречаться просто так, чтобы «из пустого в порожнее перекладывать», он не собирается, резюмировал Путин.

Говоря о документе в целом, президент подчеркнул, что в письме содержатся очевидные «элементы хамства». Он раскритиковал Зеленского за такой подход, указав, что в текущих условиях конфликта ему не стоило пытаться выносить дискуссию на публику.

Путин раскрыл, что в мае с ним связался неназванный российский бизнесмен, который рассказал о полученном приглашении приехать в Киев для встречи с украинским руководством. В столице Украины с этим предпринимателем поговорил Зеленский, который попросил передать российскому лидеру предложение о встрече. 21 мая бизнесмен вернулся в Москву и сообщил Путину о просьбе Зеленского. А уже в ночь на 22 мая ВСУ нанесли удар по колледжу общежития в Старобельске, в результате которого погиб 21 человек.

«Это ужасное преступление. Там не было ни одного военного объекта. Даже военной машины рядом не было. Теперь уже я позвонил утром, так скажем, коллеге, который ездил в Киев. И я его спросил: Что это значит? Они просят о встрече и совершают такие ужасные преступления как убийства детей . Он мне говорит: «У меня нет объяснений». Больше мы не общались», — сказал Путин.

Президент ответил также и на замечания Зеленского о его возрасте. «Главное, — не возраст, а дееспособность и работоспособность», — отметил он.

Свой ответ Путин завершил обращением к российским военнослужащим: «Работайте, братья». Позже Песков выразил мнение, что ответ Путина был серьезным. Сам же Зеленский призвал союзников усилить давление на Россию.

Реакция Трампа

Дональд Трамп также не остался в стороне — он прокомментировал письмо Зеленского в беседе с журналистами на борту своего самолета. При этом американский лидер выразил уверенность, что конфликт скоро будет урегулирован .

«Пусть сами договариваются. Именно я помог вывести их на нынешнюю позицию. И, думаю, этот вопрос будет урегулирован. Мне кажется, мы уже близки к достижению договоренностей по российско-украинскому конфликту. Это война, которой вообще не должно было случиться», — сказал он.

Ранее президент США выступал в поддержку личных переговоров между Путиным и Зеленским. По его мнению, прямой диалог между президентами РФ и Украины мог бы способствовать продвижению мирного процесса. «Я думаю, это было бы отличным, если бы они встретились», — заявил он 4 июня.