Над Россией уничтожены 376 украинских беспилотников. Военная операция, день 1564-й

Силы ПВО сбили 376 украинских ударных беспилотников за ночь над регионами России, а также над Абхазией и акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны. Санкт-Петербург подвергается масштабной атаке БПЛА, работают средства ПВО — число сбитых ударных беспилотников достигло 86, заявил губернатор Александр Дрозденко. Он также уточнил, что боевая работа ПВО продолжается. «Газета.Ru» ведет хронику событий.