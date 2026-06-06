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Над Россией уничтожены 376 украинских беспилотников. Военная операция, день 1564-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1564-й день
Евгений Биятов/РИА Новости

Силы ПВО сбили 376 украинских ударных беспилотников за ночь над регионами России, а также над Абхазией и акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны. Санкт-Петербург подвергается масштабной атаке БПЛА, работают средства ПВО — число сбитых ударных беспилотников достигло 86, заявил губернатор Александр Дрозденко. Он также уточнил, что боевая работа ПВО продолжается. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
Автообновление
8:31

Восемь БПЛА сбиты над Новгородской областью минувшей ночью, сообщил губернатор Александр Дронов.

8:20

Санкт-Петербург в субботу подвергается масштабной атаке БПЛА, работают средства ПВО, заявил губернатор Александр Беглов.

8:11

Над Ленинградской областью сбиты 86 БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Он уточнил, что боевая работа ПВО продолжается.

8:05

🔴Минобороны: силы ПВО сбили 376 дронов за ночь над регионами России, а также Абхазией и акваториями Азовского и Черного морей.

8:00

Сегодня 1564-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

 
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