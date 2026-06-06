Над Россией уничтожены 376 украинских беспилотников. Военная операция, день 1564-й

Восемь БПЛА сбиты над Новгородской областью минувшей ночью, сообщил губернатор Александр Дронов.
Санкт-Петербург в субботу подвергается масштабной атаке БПЛА, работают средства ПВО, заявил губернатор Александр Беглов.
Над Ленинградской областью сбиты 86 БПЛА, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Он уточнил, что боевая работа ПВО продолжается.
🔴Минобороны: силы ПВО сбили 376 дронов за ночь над регионами России, а также Абхазией и акваториями Азовского и Черного морей.
Сегодня 1564-й день военной операции на Украине. «Газета» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.