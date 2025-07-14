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Пресс-релиз

Стали известны номинанты 2-го шорт-листа премии «Бренд года в России 2025»

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Пресс-центр премии «Бренд года в России»

Оргкомитет III Национальной премии «Бренд года в России 2025» подвел результаты 2-го этапа рассмотрения конкурсных заявок. Претендентами на победу объявлены 50 отечественных брендов.

«Во втором этапе отбора заявок мы заметили, что наши участники проявляют высокую адаптивность и прежде всего ориентируются на потребности российского рынка. Цель премии — не только отмечать проверенные временем и успешные компании, но и поддерживать молодых перспективных игроков. Разделение конкурса на высшую и первую лиги позволяет справедливо оценивать и вознаграждать как опытных участников, так и новичков с большим потенциалом. Такой подход помогает сбалансированно признавать достижения лидеров и одновременно стимулировать развитие новых компаний, что положительно влияет на рынок в целом», — прокомментировала исполнительный директор Национальной премии «Бренд года в России 2025» Ольга Маркелова.

Номинантами 2-го шорт-листа премии «Бренд года в России 2025» стали:

В высшей лиге:

• ВИКАМ в номинации «Машиностроение»
• Компьютерная Академия ТОП в номинации «Образовательные услуги и дополнительное образование для детей»
• Корпоративный университет ТМК2U в номинации «Образовательные услуги и дополнительное образования для взрослых»
• КОТМАРКОТ в номинации «Одежда для детей»
• Проект «ФармКод» в номинации «Социальный проект»
• СИМПРЕАЛ в номинации «Горнопромышленные ресурсы»
• УРАЛ в номинации «Устройства мультимедиа»
• «ФрутоНяня» в номинации «Детское питание»
• Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» в номинации «Общественно-значимый проект»
• AITO SERES в номинации «Легковые автомобили»
• BIOTIME в номинации «Специальные косметические средства и профессиональные продукты»
• ChinaCable.ru в номинации «Кабельно-проводниковая продукция и оборудование»
• ELBRUS HOME в номинации «Товары для кемпинга и отдыха на природе»
• GeoSM в номинации «Строительные материалы»
• IEK в номинации «Электротехнические изделия»
• Mash в номинации «Интернет-СМИ»
• MILANIKA в номинации «Товары для сна и отдыха»
• MIUZ DIAMONDS в номинации «Ювелирные украшения»
• PUNKT E в номинации «Электрокары и электротранспорт»
• RETASTE в номинации «Кухонная техника»
• STELS в номинации «Мототехника»
• TION в номинации «Бытовая техника, электроприборы»
• в номинации «Мебель» - Шатура и O'PRIME
• в номинации «Товары для дома и сада» - AVGUST и GARDEN ЖУК

В первой лиге:

• АксЭл в номинации «Приспособления для чистки и уборки»
• Витридинол® в номинации «Фармацевтические продукты, медицинские препараты»
• ASPERA Explorations в номинации «Туризм и путешествия»
• CHA U KAO в номинации «Косметика и косметические продукты»
• DLYa da KOJi в номинации «Специальные косметические средства и профессиональные продукты»
• LAVIVION в номинации «Ювелирные украшения из драгоценных металлов и камней»
• Magnetto.pro в номинации «Программное обеспечение в сфере услуг для бизнеса»
• NATCAR в номинации «Транспортные и логистические услуги»
• TAN HOUSE в номинации «Загородная недвижимость»
• UIS в номинации «Коммуникационные услуги»
• в номинации «БАДы и оздоровительные пищевые добавки» - БАДы от ВЕЛФАРМ и Joyer

Специальные номинации:

• «Мегабренд» - М.Видео-Эльдорадо и Спортлото
• «Бренд цифровых коммуникаций» - Сборная Здоровья, IEK и UIS
• «Экобренд» - СИМПРЕАЛ
• «Культурный код» - Спортлото
• «О России с любовью» - УРАЛ
• «Успешный старт» - AITO SERES и Dr.Aktiv
• «Экспансия года: переход бренда с местного на федеральный уровень». Номинация в партнерстве с АБКР - DDX Fitness
• «Бренд-прорыв» - FitStars, LAMM и Magnetto.pro
• «HR-бренд» - IEK CAREER и TION
• «Успешный ребрендинг» - IEK и OctoSkills
• «Коммуникационная кампания года по продвижению бренда: креативные решения». Номинация в партнерстве с АКАР – IEK и THERMAGENT
• «Креативный бренд» - SHOT и WUCHT
• «Продукт нового поколения: Инновационные решения» - TION

Конкурс продолжается, принимаются заявки на участие в 3-ем отборочном этапе. Победителей объявят на торжественной церемонии награждения лауреатов в ноябре в Москве.

Организаторы и партнеры премии «Бренд года в России 2025»:
• Оператор – Агентство Point Passat.
• Партнеры – АБКР, АКАР, РАМУ, РАФИ.
• Генеральный аналитический партнер – холдинг РОМИР.
• Официальный медиапартнер - Медиахолдинг Rambler&Co.

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