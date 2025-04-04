Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко напутствовали участников Форума «Интеграция 2025. Перспективы развития исторических регионов России».

В своем видеообращении к участникам пленарного заседания масштабного форума, который проходит в Ростове-на-Дону уже во второй раз, заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин напомнил, что президентом Российской Федерации поставлена задача по достижению Донбассом и Новороссией среднероссийского уровня жизни не позднее 2030 года.

«Мы решаем эту задачу комплексно, благодаря программе социально-экономического развития. Ее мероприятия войдут также в новый национальный проект «Инфраструктура для жизни». В целом хочу отметить, что строительный комплекс России совместно с регионами-шефами провели масштабную работу по восстановлению и развитию Донбасса и Новороссии. Набран хороший темп, но впереди еще предстоит выполнить немало задач, чтобы к 2030 году воссоединенные регионы вышли на общероссийский уровень по ключевым направлениям, определяющим качество жизни людей, — подчеркнул Марат Хуснуллин.

В формате видеоприветсвия вице-премьер Дмитрий Чернышенко акцентировал внимание на том, что на сегодняшний день уже восстановлено и построено порядка 22 тыс. объектов и более 4 тыс. километров автомобильных дорог. С июля 2023 года в новых субъектах действует свободная экономическая зона, и более 300 инвесторов планируют вложить в их развитие порядка 120 млрд рублей. Также должно быть создано более 20 тыс. дополнительных рабочих мест.

«В новых регионах активно развивается социальная и образовательная инфраструктура, строятся школы, вузы, поликлиники, детские сады, создаются культурные и общественные пространства, формируются удобные транспортные маршруты и повышается связанность территорий. Все это часть единой стратегии. Она направлена на то, чтобы у каждого гражданина России были равные возможности для учебы, работы, комфортной жизни и личностного роста. Уверен, что форум «Интеграция 2025» станет важной площадкой по поиску новых возможностей для укрепления межрегионального взаимодействия и выработки эффективных управленческих решений», — добавил в своем обращении Дмитрий Чернышенко.

Работу пленарного заседания «Промышленный и инвестиционный потенциал развития исторических регионов России» продолжил временно исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсарь.

Он напомнил о том, что регион первым протянул руку помощи жителям Донбасса в непростой период. В 2023 году по инициативе Ростовской области и совместным решением ряда глав регионов было создано «Соблюдение Донбасса». Оно объединило в себе Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также Воронежскую область. В его рамках реализуются ряд взаимовыгодных проектов в различных сферах.

«В процесс интеграции активно включились предприятия и организации области. В Южно-Российском институте — филиале РАНХиГС за этот период прошли обучение более 5 тыс. государственных и муниципальных слушающих. Восстанавливать разрушенные объекты в новых регионах помогают порядка 20 донских крупных строительных организаций. Налаженное взаимодействие по поставкам строительных материалов, которые используются в этом процессе», — сказал Юрий Слюсарь.

Обращаясь к участникам ключевой дискуссионной площадки форума «Интеграция 2025. Перспективы развития исторических регионов России», первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев особо заострил внимание коллег на том, что ближайшее будущее России тесно связано с воссоединенными территориями.

Парламентарий проинформировал о том, что данный вопрос находится на постоянном контроле депутатов Госдумы. Народные избранники периодически в рамках пленарных заседаний и работы профильных комитетов обсуждают все актуальные аспекты, связанные с проблематикой новых регионов, а также систематически посещают территории.

«В ходе рабочих поездок мы видим какие проблемные вопросы существуют. Но не нужно это скрывать и бояться говорить об этом. И по итогам нашего активного взаимодействия с руководителями и жителями регионов мы и инициировали проведение данного форума. Регулярно работая на территориях, мы видим, что прогресс интеграции происходит не так быстро, как этого бы хотелось. И в рамках данного Форума мы будет поднимать подобного рода вопросы и коллегиально прорабатывать механизмы их решения. Особые слова хотелось бы сказать представителям бизнес-сообщества, которые создают темп развития новых регионов, создают рабочие места, платят зарплату и налоги», — отметил Дмитрий Свищев.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин проинформировал участников пленарного заседания о значимых достижениях региона и обозначил ближайшие перспективы развития.

По его словам, впервые за всю историю республики удалось принять трехлетний бюджет 2025-2027 годы. Было восстановлено более 20 тыс. объектов мирной инфраструктуры.

Благодаря вниманию федерального центра и привлечением дополнительных средств удалось увеличить масштабы дорожного строительства. С 2022 года удалось восстановить порядка 1,5 тыс. километров дорог. В дошкольных и учебных заведениях начался переход с дистанта на формат очного обучения. По поручению Президента России была развернута сеть системы клинико-диагностических лабораторий, охватывающих все муниципальные республики. Теперь любой пациент по назначению врача может бесплатно пройти обследование.

«Мы продолжаем поэтапное восстановление нашей территории. И самая главная ценность для нас — это люди. Это тот потенциал, который нам необходимо ценить и дорожить. И благодаря нашим жителям мы сделаем Донбасс самодостаточным и абсолютно полезным для всей нашей страны, — сказал Денис Пушилин.

В свою очередь, глава Луганской народной республики Леонид Пасечник рассказал о промышленном и инвестиционном потенциале республики.

Глава региона сообщил о том, что на сегодняшний день на территории ЛНР наблюдается устойчивая динамика социально-экономического развития.

Так, продолжается работа по загрузке промышленных предприятий. По итогам 2024 года объем отгруженной продукции увеличился на 6,5 % по сравнению с 2023 годом. В 2024 году возобновилось строительство жилых домов. На текущий момент земельный фонд включает 143 участка общей площадью 1,3 тыс. га с градостроительным потенциалом 6,8 млн кв. м.

«Сегодня у нас 129 предприятий работают в свободной экономической зоне, модернизируют свои производства, закупают современное оборудование и создают новые рабочие места. Общий объем инвестиций составляет порядка 63 млрд рублей. Считаю, что для дальнейшего привлечения инвесторов необходимо внедрять дополнительные меры поддержки», — отметил Леонид Пасечник.

В своем докладе председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике Максим Топилин в числе прочего затронул и результаты работы свободной экономической зоны на новых территориях.

«По последним моим данным порядка 320 млрд инвестиций по результатам работы режима свободной зоны придут в регионы. Более 300 предприятий работают в этом режиме. Я думаю, что они будут расширяться», — отметил Максим Топилин.

Еще один ключевой вопрос повестки пленарного заседания был посвящен социальной ориентированности бизнеса. О том, какую работу в данном направлении проводит ООО «ЮГМК» рассказал генеральный директор ООО «Союзметаллсервис», управляющей компании группы ЮГМК» Валерий Шерин. Он сообщил, что в прошлом году компания выделила 194 млн рублей на нужды СВО и 316,6 млн рублей на восстановление и реконструкцию социальной инфраструктуры.

«В прошлом году мы направили 200 млн рублей на восстановление средней школы № 20 в Луганске. Продолжаем строить киберклассы для наших цифровых спортсменов, на систематической основе вывозим ребятишек на спортивные состязания, на развлекательные культурные мероприятия. В прошлом году мы подписали коллективный договор с каждым трудовым коллективом на каждом заводе, где закрепили около 30 мер поддержки, рассчитанных на разные возрастные группы, и есть меры направленные на поддержку наших пенсионеров, наших ветеранов, для молодых специалистов, подъемные, компенсация жилья, компенсация проезда», — подчеркнул Валерий Шерин.

Он добавил, что впервые за много лет людей начали возить на оздоровительные мероприятия на Черноморской побережье, запустили программу добровольного медицинского страхования и многое другое.

«Есть отдельное направление, которое касается поддержки для участников СВО. Сегодня группа компаний ЮГМК реализует активную социальную политику. Мы не планируем останавливаться, наоборот, планируем расширять меры поддержки», — сказал Валерий Шерин.

Отметим, что форум «Интеграция 2025. Перспективы развития исторических регионов России» проходит в Ростове-на-Дону с 4 по 5 апреля. Его ключевые цели: поддержка социально-экономического развития исторических регионов, создание условий для привлечения инвестиций, а также развитие инфраструктуры и интеграции промышленного комплекса исторических регионов в экономическое и правовое пространство России.

В его работе принимают участие главы новых субъектов Российской Федерации, депутаты Государственной Думы, руководители федеральных министерств и ведомств, представители региональных и муниципальных органов исполнительной власти, предприятий промышленности, малого и среднего бизнеса новых регионов, а также заинтересованные инвесторы, представители банков, общественных фондов и иных организаций. Всего порядка 1 000 человек.

На протяжении двух дней будет организована работа дискуссионных площадок, в рамках которых участники обсудят наиболее актуальные вопросы. В их числе задачи по восстановлению и развитию социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры, интеграцию в систему федеральных государственных программ и проектов, формирование и развитие муниципальной системы управления и финансового планирования, вопросы градостроительного планирования и формирования комфортной городской среды.

Кроме того, федеральные спикеры расскажут о новых возможностях для бизнеса в рамках СЭЗ, инструментах государственной поддержки промышленности, привлечении банковского финансирования и о развитии кадрового потенциала.