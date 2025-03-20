Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Пресс-релиз

Новые карты «Винного Атласа России»: Краснодарский край и Адыгея

Фонд Росконгресс активно поддерживает развитие виноградарства и виноделия в России, создавая площадки для диалога профессионалов отрасли, популяризации российских вин и обмена опытом. Одним из ключевых событий в этой сфере станет площадка «Виноград», которая вновь откроется на Петербургском международном экономическом форуме с 18 по 21 июня 2025 года. Здесь участники обсудят актуальные тенденции рынка, представят лучшие образцы отечественной продукции и найдут новые возможности для сотрудничества.

Одним из ключевых проектов в этой сфере является «Винный Атлас России», который пополнился картами Краснодарского края и Адыгеи. Краснодарский край – один из наиболее значимых и динамично развивающихся винодельческих регионов страны.

«Виноделие на Кубани переживает настоящий подъем. Сегодня в регионе производят 46% российского вина и 51% шампанского, которое ценят далеко за пределами края.
Мы намерены продолжать укреплять свои позиции, и для этого у нас есть все возможности. Принятый по нашей инициативе Федеральный закон о виноградарстве и виноделии закрепил понятие виноградопригодных земель. Ежегодно закладываем новые виноградники, применяем научный подход, привлекаем инвестиции и участвуем в престижных выставках. Участие в проекте «Винный Атлас России» станет еще одним способом популяризации кубанского вина», – сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Винный Атлас России» – проект, который рассказывает о достижениях российского виноделия. Для создания карт используется информация из множества источников: реестра виноградных насаждений Минсельхоза России, реестра лицензиатов Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками, данные Федерального фонда пространственных данных, материалы публичной кадастровой карты Росреестра, информация Ассоциации виноградарей и виноделов России, сведения из ЕГРЮЛ и картографические основы в NextGis.

«Проекты, такие как «Винный Атлас России», способствуют не только развитию винодельческой отрасли, но и раскрывают потенциал наших регионов, создавая дополнительные возможности для их продвижения на национальном и международном уровнях», – отметил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

Все карты дополнены инфографикой и статистическими данными: здесь отражены обобщенные площади виноградников, отдельные виноградники, ареалы микрозон. На картах также представлены ключевые показатели винодельческой промышленности: общая площадь посадок, средняя плотность виноградников, площадь закладки новых виноградников по годам, валовой сбор по годам. Пользователь атласа сможет также получить представление о сортовом составе виноградников.

Работа над картой Краснодарского края была самой трудоемкой за все время подготовки «Винного Атласа России». Основатель проекта, советник директора Фонда «Росконгресс» Павел Шинский отметил: «На презентации проекта на ПМЭФ-2024 в рамках сессии «Новый российский lifestyle: российское вино» я говорил, что самые большие сложности нас ждут с винодельческим регионом Кубань. Большая площадь региона в сочетании с высокой плотностью виноделен и разнообразием терруаров ставили перед нами непростую задачу – вместить всю обширную информацию о виноделии края, при этом оставив карту понятной и читаемой».

Сейчас работы над первым этапом «Винного Атласа России» подходят к завершению. Уже подготовлено шесть карт – кроме Краснодарского края, в их число вошли карты Ставропольского края, города Севастополя, Крыма, Ростовской области, Республики Дагестан. В ближайшее время атлас будет дополнен еще двумя картами виноградарско-винодельческих регионов России, включающими такие территории, как Нижняя Волга и северные склоны Большого Кавказского хребта.

Картина дня
«Невыполнимая» идея: Зеленский обсудил с Трампом передачу ЗАЭС под контроль США
Зеленский и Трамп обсудили передачу США украинских АЭС
Переговоры России и США в Эр-Рияде пройдут 24 марта. Военная операция, день 1121-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1121-й день
Сломаны ноги, руки и позвоночник. Модель Ковальчук нашли на обочине после вечеринки с шейхами
SHOT: украинскую модель Ковальчук нашли с переломами на обочине в Дубае
Россиянин избил сожительницу до разрыва мочевого пузыря и не давал вызвать скорую
Сон улучшает точность воспоминаний о событиях, выяснили ученые
Ушаков сообщил, что общается с Уолтцем регулярно
В Москве произошел пожар в многоквартирном доме
Новости и материалы
Россияне рассказали, как часто они перерабатывают
В Раде рассказали, продлят ли на Украине военное положение и мобилизацию после 9 мая
Определилась сборная, которая первой квалифицировалась на ЧМ по футболу 2026 года
Стало известно, почему у россиян пропал интерес к новым автомобилям
Путин поручил не преследовать украинцев, незаконно находящихся в России
Жителям эвакуированных СНТ в Энгельсе разрешили вернуться домой
Стало известно, кто возглавит делегацию РФ на переговорах с США в Эр-Рияде
Дзюбу назвали очень влиятельным человеком
В Германии задумываются о поставках газа из России
Житель Нижневартовска, взявший сына в заложники, получил 13,5 лет
Российский футболист: в матчах с необитаемыми островами уровень сборной не проверишь
Журналист сравнил предложение Каллас по Украине с «плохо поставленной комедией»
Премьер-министр Сербии Вучевич обратился к Вэнсу
В России медсестра получила срок за подделку сертификатов о вакцинации
Госдума не поддержала законопроект об экзамене для мигрантов для работы в такси
Силовики трех регионов задержали несколько человек за преступления в сфере ЖКХ
Путин обязал незаконно находящихся в РФ украинцев покинуть страну
В Италии заявили, что ряд стран ЕС отвергли план Каллас об оружии для Украины
Все новости
В Чечне задержали подругу пропавшей Седы Сулеймановой
Белорусские силовики пытали током задержанного комика Останина
Глава Евросовета выступил против перемирия на Украине
США случайно раскрыли данные сотен людей в рассекреченных документах о покушении на Кеннеди
Сын Чикатило воюет с Россией. Что известно о его прошлых преступлениях и службе в ВСУ
SHOT: сын Чикатило воюет против РФ на Харьковском направлении
Саратовскую область атаковали 54 дрона. Людей эвакуируют из-за пожара на военном аэродроме
Пожар начался на территории военного аэродрома в Энгельсе после атаки БПЛА
Он спасал мир. 15 лучших фильмов с Брюсом Уиллисом
«Погибаем, дорогие, передайте родным…» Пять жутких записей с черных ящиков разбившихся самолетов
20 марта 1925 года родился создатель «черного ящика» Дэвид Уоррен
Правила перевозки детей в автомобиле в 2025 году: изменения и штрафы
Как безопасно и без штрафов перевозить детей в автомобиле и выбрать правильное автокресло
Начальника радиотехнической службы ВМФ арестовали за взятку. Капитан Лопатиев вину отрицает
«Ъ»: начальник радиотехнической службы ВМФ Лопатиев арестован по делу о взятке
В Хабаровском крае подполковника запаса осудили за госизмену. Он финансировал ВСУ
В Хабаровском крае подполковнику запаса назначили 13 лет за финансирование ВСУ
На строительстве защитных сооружений в Курской области украли более 4 млрд руб.
С экс-руководства Корпорации развития Курской области взыскали более 4 млрд руб.
20 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 20 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами