Новые карты «Винного Атласа России»: Краснодарский край и Адыгея

Фонд Росконгресс активно поддерживает развитие виноградарства и виноделия в России, создавая площадки для диалога профессионалов отрасли, популяризации российских вин и обмена опытом. Одним из ключевых событий в этой сфере станет площадка «Виноград», которая вновь откроется на Петербургском международном экономическом форуме с 18 по 21 июня 2025 года. Здесь участники обсудят актуальные тенденции рынка, представят лучшие образцы отечественной продукции и найдут новые возможности для сотрудничества.

Одним из ключевых проектов в этой сфере является «Винный Атлас России», который пополнился картами Краснодарского края и Адыгеи. Краснодарский край – один из наиболее значимых и динамично развивающихся винодельческих регионов страны.

«Виноделие на Кубани переживает настоящий подъем. Сегодня в регионе производят 46% российского вина и 51% шампанского, которое ценят далеко за пределами края.

Мы намерены продолжать укреплять свои позиции, и для этого у нас есть все возможности. Принятый по нашей инициативе Федеральный закон о виноградарстве и виноделии закрепил понятие виноградопригодных земель. Ежегодно закладываем новые виноградники, применяем научный подход, привлекаем инвестиции и участвуем в престижных выставках. Участие в проекте «Винный Атлас России» станет еще одним способом популяризации кубанского вина», – сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Винный Атлас России» – проект, который рассказывает о достижениях российского виноделия. Для создания карт используется информация из множества источников: реестра виноградных насаждений Минсельхоза России, реестра лицензиатов Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками, данные Федерального фонда пространственных данных, материалы публичной кадастровой карты Росреестра, информация Ассоциации виноградарей и виноделов России, сведения из ЕГРЮЛ и картографические основы в NextGis.

«Проекты, такие как «Винный Атлас России», способствуют не только развитию винодельческой отрасли, но и раскрывают потенциал наших регионов, создавая дополнительные возможности для их продвижения на национальном и международном уровнях», – отметил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

Все карты дополнены инфографикой и статистическими данными: здесь отражены обобщенные площади виноградников, отдельные виноградники, ареалы микрозон. На картах также представлены ключевые показатели винодельческой промышленности: общая площадь посадок, средняя плотность виноградников, площадь закладки новых виноградников по годам, валовой сбор по годам. Пользователь атласа сможет также получить представление о сортовом составе виноградников.

Работа над картой Краснодарского края была самой трудоемкой за все время подготовки «Винного Атласа России». Основатель проекта, советник директора Фонда «Росконгресс» Павел Шинский отметил: «На презентации проекта на ПМЭФ-2024 в рамках сессии «Новый российский lifestyle: российское вино» я говорил, что самые большие сложности нас ждут с винодельческим регионом Кубань. Большая площадь региона в сочетании с высокой плотностью виноделен и разнообразием терруаров ставили перед нами непростую задачу – вместить всю обширную информацию о виноделии края, при этом оставив карту понятной и читаемой».

Сейчас работы над первым этапом «Винного Атласа России» подходят к завершению. Уже подготовлено шесть карт – кроме Краснодарского края, в их число вошли карты Ставропольского края, города Севастополя, Крыма, Ростовской области, Республики Дагестан. В ближайшее время атлас будет дополнен еще двумя картами виноградарско-винодельческих регионов России, включающими такие территории, как Нижняя Волга и северные склоны Большого Кавказского хребта.