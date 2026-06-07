«Провокация номер два». Почему визит Буданова вызвал возмущение в Польше

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер раскритиковал решение украинских властей отправить в Варшаву главу офиса президента Кирилла Буданова для обсуждения конфликта, возникшего после присвоения одному из подразделений ВСУ «имени героев УПА» (организация запрещена в России).
В эфире Polsat News Миллер заявил, что Владимир Зеленский мог направить на переговоры министра иностранных дел или его заместителя, однако выбрал другую фигуру.
«Буданов, с другой стороны, придерживается жесткой пробандеровской линии», — сказал бывший глава польского правительства.
По мнению Миллера, за последнее время Киев допустил сразу две провокации в отношении Польши. Первой он назвал решение о присвоении подразделению ВСУ имени УПА, второй — отправку Буданова в Варшаву для урегулирования возникшего конфликта.
«Отправка Кирилла Буданова — это провокация номер два», — подчеркнул бывший польский премьер.
Политик также обратил внимание, что по итогам визита не состоялось совместной пресс-конференции и не были раскрыты детали переговоров.
«Это всегда означает, что стороны не достигли никакого соглашения», — заявил Миллер.
При этом бывший президент Польши Бронислав Коморовский занял более мягкую позицию. По его мнению, Буданов приехал не для того, чтобы немедленно решить спорный вопрос, а чтобы понять, остается ли возможность для дальнейшего диалога между Варшавой и Киевом.
Протест из Варшавы
По данным польского издания Onet, глава офиса президента Украины прибыл в Варшаву, чтобы объясниться за чествование украинских националистов.
Накануне с Будановым встретился глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Одной из главных тем переговоров стало решение Киева присвоить одному из подразделений ВСУ «имени героев УПА». После встречи министр заявил, что Варшава остается партнером Украины в вопросах безопасности, однако исторические темы требуют откровенного разговора.
«Память о жертвах на Волыни не подлежит обсуждению. Есть границы, которые нельзя пересекать», — написал Косиняк-Камыш.
Недовольство решением Киева ранее выразил президент Польши Кароль Навроцкий. Он также поддержал предложение депутатов лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла — высшей государственной награды страны. По данным RMF24, этот вопрос могут вынести на рассмотрение капитула ордена уже 8 июня.
«Зеленский доказал, что Украина в плане своего менталитета, прославляющего бандитов и убийц из Украинской повстанческой армии, не готова быть частью европейской семьи», — заявил Навроцкий.
Премьер-министр Дональд Туск, в свою очередь, заявил, что ответственность за возникший конфликт лежит на украинской стороне.
«Украинская сторона сама вызвала эту проблему, поэтому пусть теперь ищет решение. Сейчас продолжаются переговоры моих представителей с руководителем канцелярии президента Зеленского, господином Будановым. <…> Сейчас вся ответственность лежит на украинской стороне, которая должна как-то уладить этот абсолютно ненужный конфликт относительно исторических толкований», — сказал Туск 6 июня.
Он добавил, что сожалеет о сложившейся ситуации, и напомнил о многолетних попытках Варшавы и Киева преодолеть разногласия, связанные с исторической памятью.
В связи с действиями Киева заместитель министра иностранных дел Марчин Босацкий заявил протест послу Украины в Варшаве Василию Бондару, подчеркнув, что произошедшее вызвало возмущение в польском обществе и осложнило отношения между двумя странами, сообщил RMF24.