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«Провокация номер два». Почему визит Буданова вызвал возмущение в Польше

Экс-премьер Польши Миллер назвал приезд Буданова в Варшаву провокацией
Глава Генерального штаба Украины Кирилл Буданов
Michel Euler/AP

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер назвал приезд главы офиса президента Украины Кирилла Буданова в Варшаву провокацией со стороны Киева. По его словам, Буданов придерживается «жесткой пробандеровской линии». Глава офиса Владимира Зеленского прибыл в соседнюю страну, чтобы объясниться за ситуацию с восхвалением УПА в украинской армии, уточнили польские СМИ. Подробнее о скандале — в материале «Газеты.Ru».

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер раскритиковал решение украинских властей отправить в Варшаву главу офиса президента Кирилла Буданова для обсуждения конфликта, возникшего после присвоения одному из подразделений ВСУ «имени героев УПА» (организация запрещена в России).

В эфире Polsat News Миллер заявил, что Владимир Зеленский мог направить на переговоры министра иностранных дел или его заместителя, однако выбрал другую фигуру.

«Буданов, с другой стороны, придерживается жесткой пробандеровской линии», — сказал бывший глава польского правительства.

По мнению Миллера, за последнее время Киев допустил сразу две провокации в отношении Польши. Первой он назвал решение о присвоении подразделению ВСУ имени УПА, второй — отправку Буданова в Варшаву для урегулирования возникшего конфликта.

«Отправка Кирилла Буданова — это провокация номер два», — подчеркнул бывший польский премьер.

Политик также обратил внимание, что по итогам визита не состоялось совместной пресс-конференции и не были раскрыты детали переговоров.

«Это всегда означает, что стороны не достигли никакого соглашения», — заявил Миллер.

При этом бывший президент Польши Бронислав Коморовский занял более мягкую позицию. По его мнению, Буданов приехал не для того, чтобы немедленно решить спорный вопрос, а чтобы понять, остается ли возможность для дальнейшего диалога между Варшавой и Киевом.

Протест из Варшавы

По данным польского издания Onet, глава офиса президента Украины прибыл в Варшаву, чтобы объясниться за чествование украинских националистов.

Накануне с Будановым встретился глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Одной из главных тем переговоров стало решение Киева присвоить одному из подразделений ВСУ «имени героев УПА». После встречи министр заявил, что Варшава остается партнером Украины в вопросах безопасности, однако исторические темы требуют откровенного разговора.

«Память о жертвах на Волыни не подлежит обсуждению. Есть границы, которые нельзя пересекать», — написал Косиняк-Камыш.

Недовольство решением Киева ранее выразил президент Польши Кароль Навроцкий. Он также поддержал предложение депутатов лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла — высшей государственной награды страны. По данным RMF24, этот вопрос могут вынести на рассмотрение капитула ордена уже 8 июня.

«Зеленский доказал, что Украина в плане своего менталитета, прославляющего бандитов и убийц из Украинской повстанческой армии, не готова быть частью европейской семьи», — заявил Навроцкий.

Премьер-министр Дональд Туск, в свою очередь, заявил, что ответственность за возникший конфликт лежит на украинской стороне.

«Украинская сторона сама вызвала эту проблему, поэтому пусть теперь ищет решение. Сейчас продолжаются переговоры моих представителей с руководителем канцелярии президента Зеленского, господином Будановым. <…> Сейчас вся ответственность лежит на украинской стороне, которая должна как-то уладить этот абсолютно ненужный конфликт относительно исторических толкований», — сказал Туск 6 июня.

Он добавил, что сожалеет о сложившейся ситуации, и напомнил о многолетних попытках Варшавы и Киева преодолеть разногласия, связанные с исторической памятью.

В связи с действиями Киева заместитель министра иностранных дел Марчин Босацкий заявил протест послу Украины в Варшаве Василию Бондару, подчеркнув, что произошедшее вызвало возмущение в польском обществе и осложнило отношения между двумя странами, сообщил RMF24.

 
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