Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Пресс-релиз

«Удмуртнефть» провела профориентационную экскурсию для школьников «Движения первых»

close
Пресс-служба «Роснефти»

Компания «Удмуртнефть» (работает под управлением «Роснефти» и Китайской нефтехимической корпорации Sinopec) провела для активистов «Движения первых» профориентационную экскурсию в геологическом музее предприятия.

Геологи «Удмуртнефти» познакомили юных гостей с историей появления первых нефтяных месторождений в России и, в частности в Удмуртии, рассказали об особых свойствах нефти, залегающей в недрах региона. Ребята с интересом осмотрели оборудование, которое применяется в нефтедобыче и коллекцию минералов и горных пород различного происхождения.

Сегодня экспозиция музея геологии предприятия включает около 400 экспонатов. Первыми предметами экспозиции были образцы удмуртской и оренбургской нефти, горные породы и минералы. Недавно в коллекции появились керновый материал из Соликамска, драгоценный камень аметист из Уральских гор и красивейший минерал малахит из Республики Заир в Африке. Но центральное место здесь по-прежнему занимают два уникальных экспоната – керн с останками древнейших моллюсков и зуб мамонта из Республики Саха (Якутия).

В музейном пространстве специалисты «Удмутрнефти» проводят экскурсии для школьников старших классов, студентов колледжей и вузов нефтяного профиля, а также молодых специалистов предприятия в рамках адаптационного курса.

Экскурсии геологический музей и на производственные объекты предприятия позволяют молодому поколению получить представление о современной геологической науке, познакомиться с технологиями нефтегазовой отрасли.

Профориентационная работа – одно из основных направлений социального партнёрства между «Удмуртнефтью» и образовательными учреждениями региона. Сегодня в республике функционирует семь «Роснефть-классов». Они являются первой ступенью корпоративной системы «школа-вуз/колледж-предприятие» для подготовки квалифицированных специалистов для нефтегазовой отрасли.

Предприятие ведет активное взаимодействие с «Движением первых», в том числе в рамках общероссийского проекта «В гостях у ученого». Нефтяники сотрудничают с 8 вузами Удмуртии и соседних регионов, среди которых Удмуртский государственный университет, Пермский национальный исследовательский политехнический университет и Уфимский государственный нефтяной технический университет. На предприятии также реализуются различные программы социальной поддержки молодых специалистов.

Картина дня
«Выбить козырь из рук Зеленского». Почему ВС РФ усилили наступление в Курской области
Полковник Ходаренок: разгромом ВСУ под Курском Россия выбьет козырь у Зеленского
ВС России ударили по украинским аэродромам. Военная операция, день 1111-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1111-й день
Митрошину отправили под домашний арест
Умер Толстый монах из «Гарри Поттера»
Женщина упала с пятого этажа, спасаясь от мужа-тирана
«Как в боулинге»: очевидец — о ДТП на остановке автобуса в Казани
В Госдуме предложили ввести «уголовку» за нападение на сотрудников экстренных служб
Новости и материалы
Двое пожарных погибли при тушении огня в Пермском крае
«Рубин» вышел максимально мобилизованным»: экс-футболист «Спартака» о поражении клуба в матче РПЛ
Рассекречена цена самого тонкого в истории Samsung смартфона
Силы РФ взяли под контроль трассу на Константиновку, по которой ВСУ получали снабжение
Жена раскрытого ФСБ шпиона работала в минобороны Британии
Ветеран «Вагнера» высказался о возможном появлении французских военных в Курской области
Трое россиян похитили выделенные на детские сады 80 млн рублей
Песков не назвал конкретных сроков освобождения Курской области от ВСУ
В России обвинили ОБСЕ в игнорировании преступлений со стороны ВСУ
Названа дата выхода сериала «Опасная близость» с Елизаветой Боярской
Названа дата отчета правительства за 2024 год в Госдуме
Хинштейн опроверг информацию об отказе поставить кислородные баллоны бойцам
Выявлена неожиданная польза шуток для науки
На Украине двое мужчин напали на сотрудников военкомата
«Ему помогли характер и сила воли»: экс-игрок «Спартака» о бомбардирском рекорде Дзюбы
59-летняя Ирина Безрукова снялась топлес
Зеленский улетел в Саудовскую Аравию
В ВСУ заявили о способности Украины создать в 2025 году аналог британских крылатых ракет
Все новости
Песков опроверг сообщения CNN о переговорах РФ и США в Саудовской Аравии
ВС России сбили украинский истребитель
Все участники СВО получат статус ветерана
Суд оправдал стримера из Ярославля по делу об угрозах Мизулиной
Покойный Мавроди не оставил наследников. Его долг в 1,6 млрд рублей остается неуплаченным
РИА: у основателя финансовой пирамиды МММ Мавроди не нашлось наследников
ФСБ заявила о еще двух шпионах, работавших в британском посольстве
Поцелуй на глазах у всех: Shaman и Мизулина подтвердили роман
Улюкаев отозвал ходатайство о снятии судимости
Не могу вылечить молочницу. Почему появляется кандидоз и как его лечить
Врач Селиванова: моющие средства могут спровоцировать развитие кандидоза на коже
Первая атака на Чувашию. ВСУ направили на Россию 228 дронов и авиабомбу JDAM
Российские силы ПВО сбили 228 украинских беспилотников за сутки
Хрусталь, ковры и фрески. Вся цыганская община покидает Коркино после погромов
Цыгане из Коркино продают дома после погромов из-за убийства таксистки
«Пора создавать Латакийскую народную республику». В Сирии идут бои со сторонниками Асада
Al Ikhbariya: около деревни Батанита в пригороде Латакии идут ожесточенные бои
«Starlink — костяк». Маск допустил обрушение украинского фронта, если отключить интернет
Илон Маск пригрозил обрушением передовой линии ВСУ без доступа к Starlink
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами