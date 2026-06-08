8 июня — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире, приметы и события истории

8 июня в России свой профессиональный праздник отмечают социальные работники, еще одна сегодняшняя дата посвящена петербургским кошкам. Экологи по всему миру напоминают о важности защиты океанов. У православных христиан начинается Петров пост, а по народному календарю Карп Карполов — самое время достать удочку и порыбачить. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 8 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 8 июня

* Всемирный день океанов

Океаны называют легкими нашей планеты. Они производят кислород, поглощая углекислый газ, регулируют климат, а еще служат домом для сотен тысяч морских организмов. При этом океаны страдают от загрязнения: по оценкам экологов, в них содержится более 5 трлн единиц пластикового мусора, по разным причинам в воды ежегодно попадают тонны нефти. Чтобы привлечь внимание к важности их защиты, в 1992 году на конференции ООН экологи призвали учредить специальную дату. В 2008-м международная организация официально утвердила 8 июня как Всемирный день океанов. Сегодня волонтеры по всему миру выйдут на побережья, чтобы собрать мусор и привести их в порядок.

* День социального работника в России

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают социальные работники. Дата была учреждена по решению президента в 2000 году. День для нее выбрали не случайно: 8 июня 1701 года Петр I повелел создать богадельни для нищих, больных и престарелых. По распоряжению государя на десять больных человек должен был приходиться один здоровый, «который бы за теми больными ходил и всякое им вспоможение чинил». Сегодня в учреждениях соцзащиты трудятся более 630 тыс. социальных работников. Они заботятся о людях в трудной жизненной ситуации, с ограниченными возможностями здоровья, пожилыми гражданами. Этот праздник — отличный повод сказать им спасибо!

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

* День Республики Карелия

8 июня 1920 года была создана Карельская трудовая коммуна — автономное областное объединение в составе РСФСР. В 1923 году ее преобразовали в Автономную Карельскую Социалистическую Советскую Республику. А в 1999 году по решению депутатов Республики Карелии был учрежден национальный праздник. Сегодня по всей Карелии пройдут концерты, фестивали и выставки. Местные курсанты и яхтсмены отправятся в масштабную экспедицию: участники пройдут по маршруту русского ученого-энциклопедиста Николая Озерецковского, который в конце XIX века впервые описал географию и историю, древности и народности этого края.

* Дeнь пeтepбуpгcкиx кoшeк и котов

Эта дата появилась в календаре в 2005 году по инициативе санкт-петербургских художников из группы «Митьки». Они установили на карнизе своей мастерской бронзовую скульптуру кошки Тишины Матроскиной. Памятник беспризорным петербургским кошкам и котам быстро стал местной достопримечательностью. Кстати, автор детально проработанной скульптуры, наряженной в тельняшку, — известный скульптор-анималист Владимир Петровичев. Его работы не только украшают разные города страны, но и представлены в Третьяковской галерее.

KAA-photo/Shutterstock/FOTODOM

* Всемирный день осведомленности об опухолях мозга

Опухоли мозга встречаются нечасто, они составляют менее 10% от всех онкологических заболеваний. При этом это одна из самых опасных, тяжелых и сложно поддающихся терапии форм заболеваний. Среди самых агрессивных видов — глиомы и глиобластомы. Чтобы вовремя выявить болезнь, очень важно прислушиваться к своему здоровью. О проблемах может сигнализировать шаткость при ходьбе, слабость в руке или ноге, исчезновение обоняния без признаков симптомов ОРВИ, обмороки. В этом случае нужно обязательно показаться врачу.

* Международный день домохозяйки и домохозяина

Автор идеи этого неофициального праздника — сотрудница Национального института женщин в Мехико Габриэла Дельгадо. Она предложила установить специальную дату, чтобы отдать дань уважения домохозяйкам и домохозяинам, пожертвовашим карьерой ради блага и уюта семьи. Кстати, эксперты утверждают, что на стирку и глажку белья в год уходит не менее 200 часов, еще 70 занимает мытье полов. В год домохозяйка перемывает примерно 5 тонн посуды.

Необычные праздники 8 июня • День радостного утреннего пробуждения. Этот шуточный праздник предлагает встретить новый день с улыбкой и радостными объятиями. Тем более, что на улице — долгожданное лето!

• День пончиков с джемом. Хороший повод начать эту неделю со сладкой жареной булочки с начинкой.

• День таинственных знаков и предсказаний. Внимательно осмотритесь вокруг и прислушайтесь: возможно, сама Вселенная подсказывает вам, как изменить свою жизнь к лучшему!

Какие праздники и памятные даты отмечают 8 июня в других странах

День рождения короля — Австралия. Официальный праздник, который отмечается в честь монарха Великобритании, формально являющегося главой государства Австралии.

День инженера — Перу. Дата приурочена к основанию Совета инженеров страны в 1962 году.

День «Баунти» — остров Норфолк (Австралия) . В 1789 году на британском корабле «Баунти» в Тихом океане вспыхнул мятеж. Моряки высадили капитана, а сами бежали на остров Питкэрн. 8 июня 1856 года часть потомков моряков перебралась на остров Норфолк, где основала колонию. До сих пор многие жители острова ведут родословную от команды «Баунти». Сегодня в честь памятной даты на Норфолке проходят масштабные исторические реконструкции, народные гулянья и пикники.

Церковные праздники 8 июня

Петров пост

Второе название этого поста — Апостольский. Раньше его также называли постом Пятидесятницы. Он начинается ровно через неделю после Дня Святого Духа, на 57-й день после Пасхи, а заканчивается перед днем памяти апостолов Петра и Павла. Это единственный пост, у которого меняется не только дата начала, но и продолжительность. В 2026 году он будет длиться 34 дня. Петров пост считается самым нестрогим в плане ограничений в еде. Но важно помнить, что выбор блюд — не главное, гораздо важнее духовная составляющая.

Дeнь пaмяти cвятoгo мучeникa Гeopгия Нoвoгo

Святой мученик Георгий Новый жил в конце XV — начале XVI века, когда болгарские земли находились под властью Османской империи. С детства он воспитывался в христианской вере, получил хорошее образование, изучал Священное Писание и отличался благочестием. Георгию было 25 лет, когда мусульмане попытались его обратить в свою веру. Встретив решительный отказ, они доставили христианина к своему правителю. Мученика подвергли страшным пыткам и казнили. По преданию, после казни христиане смогли забрать его останки и с почестями перенесли их в храм святого Георгия в Софии.

Народные праздники

Карп Карполов

С давних времен в этот день на Руси чтили память апостола от 70-ти по имени Карп. Предание гласит, что он был одним из спутников апостола Павла, служил епископом. Имя святого в русских землях быстро связали с рыболовством. Мужчины в этот день старались отправиться на рыбалку. Первую выловленную рыбку отпускали, чтобы привлечь удачу и финансовое благополучие. Если на удочку первым клевал именно карп — значит, весь год будет счастливым.

Пока мужчины промышляли у рек и озер, хозяйки пекли румяные караваи. Хлебом с солью было положено накормить всех членов семьи. Если человек страдал от недуга, ему полагалось на Карпов день обязательно погреться на солнце.

Именины 8 июня

* Александр,

* Георгий,

* Елена,

* Иван,

* Карп,

* Макар,

* Юрий.

Приметы: что можно и что нельзя делать 8 июня

Приметы

Знатный улов — к деньгам и достатку, плохой — к сложному году.

Рыба бьет хвостом у самой поверхности реки — к сильной грозе.

Комары летают тучами — к теплому, влажному концу июня.

Щавель созрел — к жаркому лету.

Утки в пруду ныряют — к дождю.

Что можно делать 8 июня

* Готовить, особенно печь пироги. Угощать стряпней родных и друзей.

* Трудиться в саду и огороде.

* Ходить на рыбалку.

* Гулять на природе, греться на солнышке, загорать.

* Проводить время с домочадцами за играми и разговорами.

* Заваривать чай из шиповника — чтобы прогнать недуги.

Что нельзя делать 8 июня

* Ругаться, скандалить, выяснять отношения.

* Лениться и слоняться без дела.

* Ходить в неряшливой, грязной одежде — можно удачу растерять.

* Давать деньги в долг — можно остаться ни с чем.

Лунный календарь 8 июня

Фаза Луны: убывающая Луна, 23-й лунный день.

До 00:54 Луна в знаке зодиака Водолей, после переходит в знак Рыб.

Это отличный день для обретения новых знаний и умственной работы. По мнению астрологов, 23-и лунные сутки могут подарить креативные и даже гениальные идеи. Главное — умение слышать себя и окружающий мир.

В финансовом плане лучше отказаться от крупных сделок и покупок. Активных деловых контактов тоже лучше избегать. День подходит для заботы о своем здоровье. Не рекомендуется переедание и излишества.

8 июня родились люди под знаком зодиака Близнецы. Их стихия — воздух.

Какие исторические события произошли 8 июня

* 1783 год — в Исландии началось одно из самых мощных и разрушительных лавовых извержений в истории. Вулкан Лаки выбросил на поверхность около 14 кубических километров лавы и токсичных газов. Последствия были разрушительными: в Исландии погибло около 10 тыс. человек — yа тот момент это составляло около 20% населения. А следующие несколько зим в Европе были экстремально холодными.

* 1869 год — американский изобретатель Айвз Макгаффи из Чикаго получил патент на «улучшенную машину для подметания», известную как «Whirlwind» (дословно — «Вихрь»). Этот агрегат стал прообразом современного пылесоса. В отличие от своих нынешних собратьев, он приводился в действие вручную с помощью рукоятки и ременной передачи, создавая воздушный поток для всасывания пыли.

* 1912 год — основана киностудия Universal Film Manufacturing Company. Со временем она сменила название на Universal Studios.

John Raoux/AP

* 1948 год — в Челябинске-40 (ныне Озерск) под руководством Игоря Курчатова запустили первый в СССР промышленный ядерный реактор А-1. Он стал основой для производства плутония, необходимого для первого советского ядерного оружия, испытанного в 1949 году.

* 1949 год — вышел в свет роман-антиутопия Джорджа Оруэлла «1984», впоследствии признанный одним из эталонных образцов жанра. Сегодня он входит в десятку самых часто запрещаемых книг в мире.

Дни рождения и юбилеи 8 июня

* В 1784 году родился Мари Карем — французский кулинар, придворный повар Талейрана и Александра I. Считается первым знаменитым шеф-поваром, получившим признание за свои кулинарные достижения. Имел громкое и звучное прозвище — Повар королей и король поваров.

* В 1838 году родился Иван Крамской — русский живописец и художественный критик. Один из основателей Товарищества передвижных художественных выставок. Известен своими психологически глубокими портретами, такими как «Христос в пустыне» и «Неизвестная».

* В 1903 году родилась Маргерит Юрсенар — французская писательница, первая женщина, избранная членом Французской академии. Автор исторических романов, таких как «Мемуары Адриана» и «Падение».

* В 1925 году родилась Барбара Буш — супруга 41-го президента США Джорджа Буша-старшего, экс-первая леди страны. Основала Фонд семейного образования Барбары Буш, который стал ведущим в Соединенных Штатах.

Барбара Буш со своей собакой Милли, 1990 год Doug Mills/AP

* В 1926 году родился Олег Кошевой — руководитель «Молодой гвардии» в Краснодоне (1942-1943), Герой Советского Союза (посмертно). Организовал сопротивление на оккупированной территории, занимался распространением листовок и диверсиями. Арестован и расстрелян в 1943 году.

* В 1947 году родился Владимир Максимчук — один из руководителей ликвидации пожара на Чернобыльской АЭС, Герой России. Во время катастрофы 1986 года возглавил действия по тушению пожара, спасая жизни многих людей. После окончания службы продолжал работать в сфере гражданской обороны.

Кто скончался 8 июня • В 1876 году умерла Жорж Санд — французская писательница.

• В 1970 году умер Абрахам Харольд Маслоу — американский психолог, основатель гуманистической психологии.

• В 2015 году умерла Джуна — целитель, астролог.

Кто отмечает дни рождения

* 86 лет исполняется Нэнси Синатре — американской певице и актрисе, дочери Фрэнка Синатры. Она известна хитом «These Boots Are Made for Walkin'» (1966) и дуэтами с Ли Хэзлвудом. В 2006 году получила звезду на Голливудской аллее славы.

* 71 год исполняется Тиму Бернерсу-Ли — английскому ученому, изобретателю Всемирной паутины. В 1989 году, работая в CERN, предложил концепцию гипертекстовой системы, ставшей основой интернета. В 2004 году был посвящен в рыцари за заслуги перед наукой. В 2016 году получил Премию Тьюринга за создание базовых протоколов WWW.

* 60 лет исполняется Джулианне Маргулис — американской актрисе, известной по сериалам «Скорая помощь» и «Хорошая жена».

* 49 лет исполняется Канье Уэсту — американскому рэп-исполнителю, продюсеру и дизайнеру. Обладатель 24 премий «Грэмми», бывший муж Ким Кардашьян и нынешний супруг прославившейся своими голыми выходами в свет Бьянке Цензори.