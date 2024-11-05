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Пресс-релиз

10 000 регистраций: Всероссийская молодежная премия «ШУМ» завершила прием заявок

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Пресс-служба Круглогодичного молодежного образовательного центра «ШУМ»

Всероссийская молодежная премия в сфере медиа и журналистики является новым флагманским проектом Круглогодичного молодежного образовательного центра Росмолодежи «ШУМ». Организаторами Премии являются Федеральное агентство по делам молодежи и Правительство Калининградской области в лице Министерства молодежной политики региона, учредителем Премии является АНО «Фестивальная дирекция». Меньше, чем за два месяца, сайт Премии собрал около 10 000 анкет участников, из которых экспертам предстоит выбрать 75 финалистов. Заявочная кампания Премии «ШУМ» длилась с 12 сентября по 4 ноября 2024 года. Самой популярной номинацией стала «Яркий старт» — ее выбрали 19% подавших заявки. Заявки на Премию прислали представители всех 89 регионов России, средний возраст участников – 25 лет. Самому старшему номинанту 76 лет — он является участником спецноминации «Признание», которая проводится для наставников в сфере медиа от 18 лет и без ограничения по возрасту.

«Мы получили тысячи сильных заявок не Премию из всех регионов страны, что подтверждает нашу гипотезу о том, что в каждом субъекте России есть уникальные таланты, настоящие профессионалы, достойные особой награды. И эта награда их найдет уже 4 декабря. Вместе мы создаем сильное медиасообщество, в котором молодые специалисты могут развиваться, расти профессионально, открывать новые возможности и раскрывать свой потенциал, помогая своей стране», — отметила министр молодежной политики Калининградской области Анна Мусевич.

После технической проверки все заявки, прошедшие отбор, отправятся на оценку экспертному совету. Более 70 специалистов из сферы медиа, блогинга и журналистки будут работать с каждой заявкой, выставляя баллы по специально разработанной системе оценивания, которая поможет выделить лучших кандидатов на победу. Также после определения финалистов в период с 22 ноября по 1 декабря на базе сообщества Премии во ВКонтакте состоится народное голосование, во время которого все желающие смогут отдать свой голос за понравившегося участника в каждой из номинаций. Всего в народном голосовании примет участие 75 финалистов.

«Мы благодарим каждого, кто стал частью этого большого события: участников, подавших заявки, экспертов и амбассадоров, которые поддержали нашу идею, каждого, кто отправил информацию о Премии своему другу или коллеге. Вместе мы собрали огромное сообщество, которое начинает свою историю. Ведь Премия — это только часть миссии, которую реализует Центр «ШУМ»», — поделилась руководитель Круглогодичного молодежного образовательного центра Росмолодежи Татьяна Мандрыкина.

Имена победителей станут известны 4 декабря на площадке Национального центра «Россия» в Москве. Финалисты смогут посетить столицу, встретиться с экспертами и амбассадорами Премии, познакомиться с коллегами со всей страны и получить приглашения на стажировку от крупных медиакомпаний. К участию в церемонии награждения также приглашаются все желающие — для этого необходима предварительная регистрация, которая будет запущена в 20-х числах ноября в социальных сетях Премии и на сайте premiyashum.ru.

Главный приз Премии — 750 000 рублей для каждого победителя (до вычета налогов). Общий призовой фонд составляет свыше 11 000 000 рублей.

В рамках поддержки заявочной кампании были объявлены конкурсные отборы на блог-туры, в которых могли принять участие молодые медиаспециалисты, подавшие заявку на Премию. 1 ноября состоялся первый блог-тур по музею «АТОМ» в Москве, специальным гостем которого стал блогер и телеведущий Сергей Малоземов. Он провел лекцию о создании научпоп-видео, поделился своим опытом в медиа, а также вместе с участниками посетил экскурсию по музею. Во время блог-тура ребята смогли создать креативный и уникальный контент для своих соцсетей и проектов. Также в ноябре пройдут блог-туры по историческим регионам России, на Белоярскую АЭС и космодром Байконур, где участники смогут своими глазами увидеть запуск ракеты в космос.

Во время заявочной кампании к событию присоединились амбассадоры — известные блогеры, журналисты, телеведущие и руководители компаний, которые поддержали идею Премии.

Ими стали: ведущий программы «Вести» на телеканале «Россия 1», директор Института медиа НИУ «Высшая школа экономики», директор института «Первая академия медиа» РЭУ им. Г.В. Плеханова Эрнест Мацкявичюс, журналист, военкор, кавалер ордена Мужества, заведующий кафедрой социальных коммуникаций Азовского государственного педагогического университета, автор и ведущий программы «Итоги с Малькевичем» на ТВ-3, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых субъектов России при ОП РФ Александр Малькевич, популярные блогеры, музыканты, авторы-исполнители, ведущие шоу «По каверочку» на платформе ВК Видео, семейная пара NANSI & SIDOROV, СЕО коммуникационного digital-агентства bQ Group, автор программы «Digital-продюсер» НИУ ВШЭ, автор телеграм-канала «Бескромный» Дмитрий Бескромный, главный редактор Men Today Антон Иванов, Co founder ReFace Technology, вице-президент АКАР, сопредседатель комитета ИИ, медиа-менеджер России 2020 (за вклад в развитие отрасли), участник рейтинга топ-1000 российских менеджеров (2023, 2024) Алексей Парфун, артист лейбла Black Star Егор Шип, диджитал-продюсер, блогер, основатель музыкального издательства DNK Music, основатель коммуникационного агентства DIDENOK TEAM, член академического совета «Медиакоммуникации» Высшей школы экономики Кирилл Диденок, автор и ведущий научно-популярных программ «Чудо техники» и «Живая еда» на телеканале НТВ Сергей Малоземов, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов и генеральный продюсер и главный редактор «Новости Первых», ведущий и корреспондент телеканала «Пятница», ведущий телеканала «Суббота», шеф-редактор новостной редакции ТНТ MUSIC, главный редактор POPCAKE Паша Мавриди.

Генеральный партнер Премии — Госкорпорация «Росатом». Стратегический партнер Премии – VK. Официальным партнером выступает медиахолдинг Rambler&Co. Информационные партнеры Премии – «Лента.ру», «Газпром-Медиа Холдинг», медиагруппа «Комсомольская правда», медиахолдинг INDEPENDENT MEDIA, издательский дом «Аргументы и факты», РБК Регионы, Добро.Медиа. Партнеры – АКАР, арт-кластер «Таврида», АНО «Национальные приоритеты».

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