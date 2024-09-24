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Пресс-релиз

Ведущие эксперты в области математики встретятся в «Сириусе»

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Пресс-служба федеральной территории Сириус

С 26 по 28 сентября на федеральной территории «Сириус» пройдет мероприятие-спутник IV Конгресса молодых ученых. В мероприятии примут участие более 70 представителей ведущих российских математических центров, заслуженных учителей математики, победителей всероссийских и международных математических олимпиад, соискателей премии президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых.

Мероприятия-спутники в рамках конгресса проводятся ежегодно. Их цель — вовлечь российское научное сообщество в решение важнейших задач регионов России.

В рамках мероприятий участники работают в проектных группах и представляют свои предложения по решению заявленных задач на основе собственных проведенных исследований и имеющегося опыта. Мероприятие на базе Образовательного центра «Сириус» пройдет в новом формате и будет посвящено решению задач в области фундаментальных и прикладных проблем современной математики.

«Мы решили посвятить мероприятие-спутник IV Конгресса молодых ученых математике, потому что одна из важнейших задач, стоящих сегодня перед нами, – это сохранение и развитие российской математической школы. Она традиционно очень сильна и дала миру немало открытий и громких имен. В Десятилетие науки и технологий особенно важно привлечь внимание к базовому математическому образованию, показать перспективы высшей математической школы. Без базового знания математики невозможно развитие технологий, и у России здесь уже есть огромное преимущество. Наша математическая школа должна укреплять свое лидерство, оставаясь на ведущих позициях в мире», — сказала председатель совета федеральной территории «Сириус», руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

Работа в рамках мероприятия пройдет в пяти тематических проектных группах. По ее итогам участники предложат практические решения.

Треки «Повышение эффективности школьного математического образования» и «Повышение эффективности математического образования в университетах» будут посвящены разработке методических рекомендаций по совершенствованию математического образования в средней и высшей школе, повышению квалификации учителей, модернизации учебных программ и материалов, а также повышению привлекательности математического образования.

Еще одна проектная группа будет работать по направлению «Важнейшие открытые математические проблемы» и обсуждать механизмы стимулирования исследователей для их решения. В блоке «Развитие отечественной научной математической периодики как части мировой» участники разработают методические рекомендаций по совершенствованию системы отечественной научной математической периодики. Участники трека «Математическое моделирование организации движения транспорта на федеральной территории «Сириус»» займутся традиционной для мероприятий-спутников задачей от региона и предложат модели равновесного распределения потоков по транспортной сети федеральной территории «Сириус».

Поиск решений в рамках спутников проходит в формате «мозгового штурма» — живого обсуждения и обмена идеями. Работа участников спутника в «Сириусе» будет построена так, чтобы после работы в отдельных группах объединить всех участников в одной сессии для обмена мнениями о предлагаемых решениях. Таким образом, участники смогут получить еще больше экспертных оценок и доработать проекты с учетом обратной связи для финальной презентации.

В ходе мероприятия участники также посетят основные объекты «Сириуса», связанные с развитием образования, науки, спорта и культуры, ознакомятся с инфраструктурой Президентского Лицея «Сириус» и Научно-технологического университета «Сириус».

20-22 ноября на федеральной территории «Сириус» состоится IV Конгресс молодых ученых. Это ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2022-2031 годах. Конгресс объединяет ярких лидеров отечественной науки, представителей ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, представителей бизнеса и госкорпораций, а главное — молодых ученых, победителей конкурсов, грантов, студентов и школьников из России и других стран.

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