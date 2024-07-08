Более 60 деловых мероприятий и 300 экспертов: Кавказский инвестиционный форум объявил состав спикеров

Опубликована расширенная деловая программа Кавказского инвестиционного форума, который состоится 15–17 июля в столице Чеченской Республики – городе Грозном.

Программа КИФ-2024 объединит более 60 мероприятий и будет включать в себя круглые столы, деловые сессии, открытые разговоры, совещания, лекции, мастер-классы и презентации. Программа охватывает широкий спектр вопросов развития инвестиционного потенциала регионов России. Основные программные мероприятия пройдут в резиденции главы Чеченской Республики и «Павильоне «Стройкар» (ЭКСПО). Участие в Форуме примут более 2 тысяч гостей из 33 стран. Полную версию деловой программы КИФ-2024 и список спикеров можно найти на официальном сайте Форума.

«Общий объем инвестиционного портфеля Северо-Кавказского федерального округа в 2023 году составил 955,4 млрд руб., превысив значение 2020 года на 47%. При этом количество реализуемых проектов увеличилось практически в два раза. Кавказский инвестиционный форум – перспективная площадка, которая развивается так же стремительно, как и регион проведения мероприятия. КИФ поддерживает благоприятный имидж Северо-Кавказского федерального округа, демонстрирует его ресурсный потенциал и инвестиционную привлекательность. Форум этого года, который состоится в столице Чеченской Республики, позволит подвести промежуточные итоги реализации государственной программы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» и наметить ближайшие планы и направления работы по усовершенствованию инфраструктуры его регионов и дальнейшего роста инвестиций в них», – отметил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, председатель Организационного комитета по подготовке и проведению Кавказского инвестиционного форума Александр Новак.

Мероприятия деловой программы КИФ-2024 будут разбиты на тематические блоки: инвестиции, банковский и финансовый сектор, цифровая экономика, предпринимательство, промышленность, агропромышленный комплекс, ретейл, медиапространство и креативные индустрии, санаторно-курортная отрасль, туризм, транспорт и логистика, энергетика и ЖКХ, пространственное развитие и другие. Кроме того, на площадке КИФ-2024 состоится заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа.

«Северо-Кавказский федеральный округ обладает сильными конкурентными преимуществами в сфере агропромышленного комплекса, логистики и туризма. Нужно конвертировать их в экономический рост. Это предстоит сделать за счет частных инвестиций, которые увеличиваются с каждым годом. В последние годы в регионах СКФО значительно изменился бизнес-климат, появились новые инструменты поддержки, вырос уровень доверия между бизнесом и государством. Кавказский инвестиционный форум объединит на одной площадке всех заинтересованных в развитии этого богатейшего региона. Уверен, что соглашения, заключенные на этой площадке, будут иметь долгосрочный эффект не только на регионы Северного Кавказа, но и на целые отрасли», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета КИФ-2024 Антон Кобяков.

Среди участников мероприятий деловой программы – Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников. Также участие в КИФ-2024 примут главы российских регионов: Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло, Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов, Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков. Кроме того, среди спикеров мероприятий деловой программы представители федеральных министерств: заместители Министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вахруков, Сергей Назаров, Дмитрий Вольвач, Мурат Керефов и Владимир Ильичев; заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Дмитрий Платыгин; заместители Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Никита Стасишин и Алексей Ересько; заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Андрей Заренин; заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Иван Куликов; первый заместитель Министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов; заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Андрей Разин; заместитель Министра просвещения Российской Федерации Анастасия Зырянова.

Органы власти регионов Северо-Кавказского федерального округа будут представлены отраслевыми министрами, среди которых: заместитель председателя Правительства Чеченской Республики – Министр финансов Чеченской Республики Султан Тагаев; Министр Чеченской Республики по туризму Муслим Байтазиев; Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Чеченской Республики Муслим Зайпуллаев; Министр промышленности, энергетики и транспорта Карачаево-Черкесской Республики Мурат Гапов и Министр туризма и курортов Карачаево-Черкесской Республики Расул Текеев; Министр по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан Эмин Мерданов и Министр промышленности и торговли Республики Дагестан Низам Халилов; Министр экономического развития Ставропольского края Денис Полюбин и Министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Иван Ковалев; Министр курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики Мурат Шогенцуков и Министр труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики Алим Асанов; Министр промышленности и инвестиций Республики Северная Осетия – Алания Владимир Марзоев и другие.

Корпорации и компании будут представлены их главами – в программе КИФ-2024 примут участие: генеральный директор, председатель правления АО «Корпорация «МСП» Александр Исаевич; генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко; генеральный директор АО «Кавказ.РФ» Андрей Юмшанов; генеральный директор АО «УК Архыз» Роман Киранчук; генеральный директор АО «РЖД Логистика» Дмитрий Мурев; генеральный директор АО «Атом-ТОР» Николай Пегин; генеральный директор АО «ИксДи Софт» Любовь Красюк; генеральный директор ПАО «Абрау-Дюрсо» Елена Зарицкая; генеральный директор АО «Дербентский коньячный комбинат» Загирбек Таибов и другие руководители.

Также в числе экспертов мероприятий деловой программы Кавказского инвестиционного форума представители туристического бизнеса, агрокомплекса, транспортно-логистических и строительных компаний, банковского сектора из регионов Северного Кавказа, Южного федерального округа, стран СНГ, Каспийского и Черноморского бассейнов – всего программа включает в себя свыше 300 спикеров.

В первый день деловой программы Форума участники обсудят конкурентные преимущества Кавказа для развития международного сотрудничества с партнерами по Евразии. В фокусе первого дня КИФ-2024 также AI-трансформация бизнеса и регионов, инвестиции в развитие регионов и инвестиционная привлекательность Кавказа с точки зрения зарубежных и российских бизнес-партнеров, развитие отечественной отрасли промышленного садоводства в условиях санкционного давления на примере СКФО и перспективы транспортных логистических комплексов. Кроме того, участники Форума обсудят развитие молодежного предпринимательства в международном векторе, поддержку инновационных экосистем и создание технологического моста между Россией и странами Ближнего Востока, спорт на Кавказе, молодежное, женское и семейное предпринимательство, а также цифровизацию, стратегии достижения суверенитета в области АПК и исламский банкинг. Ключевым событием первого дня деловой программы станет пленарное заседание «Большой Кавказ: от моря до моря».

Второй день программы КИФ-2024 откроет совещание с субъектами СКФО по вопросу подготовки стратегической сессии «Образ СКФО в 2036 году: цели, задачи, инструменты». Затем гости Форума смогут принять участие в сессиях, посвященных актуальным вопросам развития транспортной инфраструктуры юга России, особым экономическим зонам для инвесторов, сотрудничеству по направлению Кавказ – Ближний Восток – Африка. Отдельное внимание будет уделено кадровому резерву в новых профессиях и инвестициям в подготовку кадров для регионов. В рамках программы второго дня состоятся экспертная сессия о мастер-планировании в СКФО и ЮФО, презентация туристической схемы «Большой Кавказ», а также выступления медийных представителей бизнеса, культуры и спорта.

В третий день деловой программы КИФ-2024 состоится открытое заседание экспертной группы ТДК «Туризм». Основной темой деловых мероприятий третьего дня Форума станет туризм. Среди направлений дискуссий: трансформация делового климата в туризме, развитие горных территорий, технологичные инструменты коммуникации с бизнесом и GR, комплексное развитие санаторно-курортной отрасли в России, инвестиции в природу Кавказа, а также энергетическая инфраструктура как основа развития юга России и биологизация и цифровизация земледелия в Северо-Кавказском федеральном округе.

Организатор Кавказского инвестиционного форума – Фонд Росконгресс при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.