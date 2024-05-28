Первый национальный форум «ИИ – будущее сегодня» пройдет на полях ПМЭФ-2024

Первый национальный форум «Прикладной искусственный интеллект: решения для взрывного роста экономического развития. Будущее сегодня» состоится 4 июня на полях ПМЭФ–2024.

«Искусственный интеллект – это один из ключевых инструментов развития экономики. Благодаря активности бизнеса и реализации федерального проекта «Искусственный интеллект» до 2030 года ИИ-технологии проникнут в самые разные отрасли. В связи с ростом спроса на искусственный интеллект разработчикам и заказчикам необходимо объединяться для выработки наиболее эффективных способов решения поставленных задач. Органы государственной власти будут способствовать этому.

Площадка Национального форума «ИИ – будущее сегодня» предоставляет возможность для диалога. Приглашаю всех специалистов, вовлеченных в разработку и внедрение искусственного интеллекта, принять участие в работе форума для практической реализации искусственного интеллекта в экономику Российской Федерации», – отметил заместитель министра экономического развития Российской Федерации Максим Колесников.

Концепция деловой программы мероприятия – применение прикладных ИИ-технологий в территориальном управлении и в таких отраслях экономики, как нефтегазовая и металлургическая промышленность, здравоохранение и медицина, финансово-банковский сектор и строительство.

Повестку форума свяжут вопросы развития искусственного интеллекта в мировом масштабе, обсуждение стратегии развития ИИ в России, анализ аспектов правового регулирования применения ИИ-разработок, решение задач привлечения инвестиций для развития ИИ-проектов, кадрового обеспечения и проработки информационной безопасности в ИТ-системах.

«Санкт-Петербург взял курс на повсеместную цифровизацию города для того, чтобы цифровые инструменты были еще больше внедрены в жизнь города. В первую очередь это касается технологий «умного города», развитие которых невозможно без совершенствования технологий искусственного интеллекта и их интеграции с городскими системами. Поэтому мы рады приветствовать в Санкт-Петербурге первый Национальный форум «ИИ – будущее сегодня», участники которого всегда находятся на острие инноваций и предлагают новые решения цифровой повести, особенно на старте реализации задач проекта «Экономика данных», о котором объявил Президент Российской Федерации», – подчеркнул вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин.

В течение дня будет работать биржа деловых контактов и состоятся практические семинары и мастер-классы.

По итогам Национального форума для федеральных министерств, ведомств и представителей бизнеса будут выпущены рекомендации.

К участию приглашаются представители органов государственной власти, экспертного сообщества, образовательных и научных организаций, разработчики и отраслевые пользователи ИИ-сервисов.

Национальный форум пройдет при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации и Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга.

Организаторами выступают НП «РУССОФТ», СПбГЭУ и ООО «ИМГ/ВСБ».