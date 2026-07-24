«Этапом из Твери злонамеренно!» Почему наши дети слушают нашу попсу

«Владимирский централ, ветер северный,

Этапом из Твери ЗЛОНАМЕРЕННО...»

Это моя дочь, с которой мы увлеклись китайским, выписывает тушью иероглифы и поет. О чем в песне речь, она даже примерно не представляет. Где она эту песню услышала, я даже не догадываюсь. Но поет. Говорит — мелодия хорошая.

Вспомнила об этом, когда прочитала, что среди юных наших сограждан популярен... Олег Газманов. Оказывается, дети поют его песни и пытаются танцевать, как Олег Газманов. И если популярной у молодых Надежде Кадышевой 67 лет, Газманову — все 75. Сам певец считает, что секрет его успеха у молодежи — в искренности песен.

Сдается мне, что дело не в этом, а популярность упала не только на «Золотое кольцо» и Газманова. Мой ребенок, например, знает Богдана Титомира. Конечно, знает Цоя. Знает Майкла Джексона и Queen. А еще — Татьяну Овсиенко. Вы, например, помните такую? А моей дочке 11 лет, и она помнит! При том, что у ребенка нет смартфона, есть только планшет, который мы ей выдаем дозировано. Однако музыка из 1990-х как-то просачивается. Рассказывают подружки. Включают ей на прогулках. Современного мусора у них тоже много, но я бы сказала, что он в детских головах не задерживается.

Когда взлетела Надежда Кадышева, иные эксперты поспешили списать феномен ее популярности на залет в тренды TikTok. Дескать, повезло. И советовали певице рубить бабло, пока свежа TikTok-слава.

Но прошло время. Ажитация вокруг Кадышевой немного спала, но любовь молодых к ее песням никуда не исчезла. Не в трендах оказалось дело. И не в искренности. Среди современных молодых певцов, полагаю, лицемеров не больше, чем во времена рождественских встреч с Аллой Пугачевой. Просто то, что сегодня делают, не очень человечно.

Я долго думала и пришла к выводу, что дети отворачиваются от искусственного и тянутся к тому, что создавали живые люди, причем, имеющие талант и обладающие мастерством. Не просто синтетическая музыка, сведенная за компьютером одним человеком, а теперь еще нередко и написанная искусственно.

Дети хотят слушать живое и настоящее. Это как вместо общения с чат-ботом выбирать живого собеседника. Вместо написанных ИИ книг читать Тургенева. Мы же видим разницу между даже не книгами, а новостными заметками, созданными нейросетью и написанными людьми.

Вот так и дети видят и слышат. Среди новой музыки очень много некачественного шлака, и почти вся она стала компьютеризированной. Верили, что человечество не заметит различий. Даже наоборот, хвалили технологии, ведь они каждому предоставили возможность для творчества. Но широкие возможности привели к обратным результатам: у молодых артистов сегодня фактически отсутствует отбор. До аудитории может докричаться, то есть допеться и доплясаться, любой, кто поет и пляшет — достаточно желания. Но не все, кто хочет петь или сочинять музыку, делают это хорошо. В итоге слушатель тонет в потоках мусора, который обрушивается на него со всех сторон. Везде поют, везде сочиняют музыку, но единицы делают это блестяще, за общим голосом бездарностей их не слышно.

У нас явно назрело перенасыщение информационного, культурного, литературного поля. Люди стали выпускать так много «творчества», что ценное и лучшее в нем найти сложно. К примеру, для читающего человека шанс купить хорошую современную прозу равен почти нулю, потому что читателю приходится перебирать горы разрекламированной макулатуры, у него на поиск стоящей книжки нового талантливого автора может попросту не хватить времени, да и денег. Все не купишь и не прочитаешь, а если из раза в раз в руки попадается чепуха, которая раньше не преодолевала издательский барьер, то руки опускаются и читатель идет за тем же Тургеневым.

С новостями примерно та же беда. Все производят контент с доставкой на дом, прямо в телефон, человеку поставляют тонны информационного мусора. В итоге жизненно важные новости о ЧС в вашем районе вынуждены конкурировать с ржачными рилсами, рекламой суши и вбросами про инопланетян.

В музыке дела обстоят таким же образом. Детей в интернете накрывает шквал музыкального мусора. Почти все блогеры поют. В связи с ужесточением контроля за авторскими правами чужая и хорошая музыка из развлекательных блогов пропала — блогеры создают музсопровождение сами. Вчера чинили холодильники — сегодня поют. Раньше человек мог услышать хорошие песни хотя бы по телевизору. Сейчас телевизор смотрят не все дети, да и музыкального мусора там немало. Редко услышишь на развлекательных телеканалах пусть даже не Моцарта, а того же Газманова.

А дети, как оказалось, этому обстоятельству не рады. Они отличают плохое от хорошего, пустое от полного, безделицу от стоящего.

«Плывет веночек» или «я по жизни загулял» — тоже не Пастернак. И не Гендель. Но на фоне современного творчества молодых эти песни кажутся связными и стройными. Они поются на нормальном русском языке, без маркеров речевой беспомощности, вроде «кринж» или «жыр». Без речевых ошибок. Так, в половине новых молодежных песен я слышала оборот «говорят то, что».

Мне кажется, самый яркий пример современной музыки, от которой дети бегут к Кадышевой с Газмановым и даже готовы слушать Татьяну Овсиенко, — это проект Dead blonde, которая поет «каждый знает то, что Питер это город криминала». Прямо эталон новой музыки: мелодию записываем и сводим сами, в одно лицо. Поем с ошибками. Образования нет никакого, выросли из TikTok. Интересно, что эта звезда сделала ставку на воссоздание атмосферы 1990-х, к которой дети тянутся. Они бы, кстати, уверяю вас, и к 1980-м тянулись, но для них советское время сродни эпохе хана Тохтамыша, да и осталось от культуры 1980-х мало. Дети бегут в старую музыку от современной самодеятельности дилетантов. Дилетанты решили сыграть на этом факте и породили еще больше музыки, которая заставляет молодых включать даже Богдана Титомира — лишь бы не распоясавшееся бессвязное «то, что Питер это город криминала».

Вопреки старческому брюзжанию, дети у нас нормальные. Вообще, у человечества каждое новое поколение должно быть развитей предыдущего. Если бы происходило наоборот, мы бы уже вымерли.

Наши дети — тоже люди. Они тоже стремятся к лучшему. А их тащат в треш, угар и на коленке из трех нот слепленное нечто, на фоне которого Олег Газманов, Богдан Титомир и Михаил Круг смотрятся очень даже респектабельно. Оттого и слушают.

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