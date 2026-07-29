Иран собирался ударить ракетой по порту Украины. Что заставило его передумать?

Иран рассматривал возможность удара по Украине в ответ на атаку на свое судно в Каспийском море. Газета NYT со ссылкой на источники сообщила, что Тегеран мог запустить баллистическую ракету с малой боеголовкой по украинскому порту «в качестве символического жеста». Что заставило власти Исламской Республики передумать — в материале «Газеты.Ru».

Иран действительно рассматривал возможность удара по Украине в ответ на атаку на свое судно в Каспийском море. Об этом со ссылкой на иранских и западных чиновников сообщила газета The New York Times (NYT).

«Некоторые источники, знакомые с разведывательными данными, заявляли, что ожидают запуска Ираном баллистической ракеты с малой боеголовкой по Украине в качестве символического жеста, но с целью причинения относительно небольшого ущерба . Другие официальные лица говорили, что целью, вероятно, будет один из украинских портов на Черном море», — говорится в публикации.

По данным издания, иранские чиновники рассчитывали, что конфликт завершится ответным ударом. Однако на Западе их предупредили, что трудно предсказать реакцию Украины на ракетную атаку.

В итоге благодаря активным дипломатическим усилиям сторонам удалось снизить уровень напряженности . Так, 28 июля глава МИД Ирана Аббас Арагчи провел телефонный разговор с украинским коллегой Андреем Сибигой. По словам иранского министра, Сибига заверил его, что атака была непреднамеренной, а Киев не стремится к эскалации.

«Иран также не стремится к эскалации, но ясно дал понять, что любое нападение на наших граждан или интересы неприемлемо. Необходимо возместить убытки», — написал Арагчи в соцсети X.

Глава МИД Украины рассказал, что в разговоре с иранским министром призвал «воздерживаться от любых эскалационных шагов» и подчеркнул, что Украина «никогда не преследовала цель атаковать гражданские суда».

При этом газета отметила, что пока неясно, как долго стороны смогут держать напряженность под контролем.

Красная тряпка для европейцев

О том, что Иран может нанести ответный удар по Украине, накануне писали украинские СМИ. Издание Insider.ua со ссылкой на источник утверждало, что Тегеран якобы собирается собирается запустить три ракеты в течение двух суток. Российские военные эксперты отмечали, что у Исламской Республики есть для этого все технические возможности. При этом в качестве возможных целей они называли в основном украинские объекты на Ближнем Востоке. Например, посольства или суда в Персидском заливе.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Иван Пятибратов, комментируя публикацию NYT в беседе с «Дума ТВ», отметил, что Ирану нет необходимости наносить удары непосредственно по территории Украины или ее портовой инфраструктуре. По его словам, у Тегерана есть и другие способы ответных действий.

«Наносить удар непосредственно по Украине, в общем-то незачем, да и слишком опасно, потому что Иран, который бьет по Украине — это красная тряпка уже для европейцев. И таким образом Иран может потенциально втянуть европейцев в конфликт», — уточнил аналитик.

Из-за чего обострились отношения?

Нынешняя напряженность между Украиной и Ираном была вызвана ударом ВСУ по иранскому торговому судну в водах Каспийского моря. Атака произошла 25 июля, в результате нее один моряк погиб и еще один пострадал. В МИД Ирана предупредили, что оставляют за собой право ответить на действия Киева.

«Любая атака на Иран всегда влечет за собой расплату, так остается и впредь. США и Израиль уже знают об этом. Украина тоже, возможно, поймет, что Иран не оставляет действия без ответа. Список тех, кто просчитался, продолжает пополняться», — заявил глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя удар по судну, сказал, что Иран уже давно поставляет России оружие, которая та использует в конфликте, и Киев расценивает подобные действия Тегерана как «нападение».