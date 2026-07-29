Куда поехать в отпуск на автомобиле, чтобы не остаться без бензина

Власти ряда российских регионов заявили о постепенном снятии ограничений на отпуск топлива на АЗС. Отказываться от лимитов на продажу бензина начали и крупные сети заправок. Происходит это и в признанных туристических местах. О том, куда поехать в отпуск из Москвы на автомобиле без риска остаться без бензина, — в материале «Газеты.Ru».

Санкт-Петербург

Дворцовая площадь с Эрмитажем и Петропавловская крепость, с которой началось строительство города на Неве, Петергоф с его знаменитыми фонтанами и другие живописные пригороды могут стать достойной альтернативой для тех автотуристов, которые в 2026 году решили не ехать в Сочи и Крым по известным причинам. С точки зрения доступности бензина направление на Санкт-Петербург и Ленинградскую область выглядит в конце июля 2026 года одним из самых благополучных.

Алексей Куденко/РИА Новости

В частности, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко уже 28 июля заявил, что «пик топливного кризиса в Ленинградской области прошел». По его словам, нефтяные компании перестроили логистику и удержали систему от сбоя.

Информацию подтверждают и автомобилисты.

В Санкт-Петербурге, по данным на 21 июля, очереди на заправках практически исчезли, сообщало издание «78.ru». Крупнейшие сети отменяют лимиты на объем отпускаемого топлива в Санкт-Петербурге, однако на многих АЗС по-прежнему может отсутствовать самый дорогой бензин АИ-100.

Казань

Главный город Татарстана называют «третьей столицей» России — за уникальный микс восточной и западной культур. Главная жемчужина — Казанский кремль. Здесь же находятся мечеть Кул-Шариф и знаменитая «падающая» башня Сююмбике, а наличие автомобиля позволяет легко добраться до древнего города Болгар — «Северной Мекки» с белоснежной соборной мечетью, напоминающей Тадж-Махал.

Mistervlad/Shutterstock/FOTODOM

В середине июля ситуация в Казани была напряженной: в очередях на АЗС водителям приходилось простаивать часами. По состоянию на конец месяца положение значительно улучшилось. Но на сетевых АЗС в столице Татарстана по-прежнему действуют лимиты на заправку бензином Аи-95 (не более 30 л на автомобиль) и дизельным топливом (до 60 л).

Журнал Motor

Сохраняется и запрет на отпуск топлива в канистры. На независимых АЗС при этом значительно выше цены. Власти Татарстана официально заявили о спаде ажиотажного спроса на топливо. Так что при поездке в Казань стоит быть готовым к небольшим ограничениям по объему, но с заправками проблем быть не должно.

Золотое кольцо: заправляться лучше заранее

Поездка по городам Золотого кольца — классический маршрут для семейного путешествия и возможность посетить древние города с богатейшей историей — Владимир, Суздаль, Ярославль, Кострому и другие.

zodyakuz/Shutterstock/FOTODOM

Между этими городами удобнее всего передвигаться на автомобиле, но в нынешней ситуации с заправкой в регионах, прилегающих к Московской области, могут быть проблемы. Отправляясь в тур по Золотому кольцу, лучше всего заправиться до полного бака в Москве и захватить с собой небольшой запас топлива.

В частности, ограничения на продажу топлива продолжают действовать во Владимирской, Ивановской, Костромской, Ярославской областях. Лимит на бензин АИ-92 и АИ-95 составляет от 30 до 50 литров. В столице же, откуда стартует большинство путешественников, ситуация с бензином значительно лучше.

Сочи и трасса М-4 «Дон»

Для многих главный летний маршрут — это дорога на юг, в Сочи и другие курортные города Черноморского побережья. Здесь есть как позитивные, так и сдерживающие факторы. С одной стороны, на федеральной трассе «Дон» и в Краснодарском крае крупные сети отменяют лимиты на отпуск топлива — в частности, так поступил «Газпром», писала газета «Известия».

Ксения Головкова/РИА Новости

В частности, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в своем Telegram-канале, что с 31 июля в регионе отменят принцип продажи бензина по четным и нечетным дням, в зависимости от первой цифры в номерном знаке автомобиля.

Евгений Епанчинцев/РИА Новости

«Уже с пятницы АЗС будут заправлять все автомобили без учета номера. Ситуация на заправках объективно улучшилась: поставки стали стабильнее, очереди сократились. Принятые меры помогли пройти наиболее напряжённый период», — написал Артамонов.

На самом курорте на АЗС сохраняются ограничения. По данным мэрии Сочи на 28 июля, в городе работают 50 автозаправочных станций, писала газета «Коммерсантъ». Бензин доступен, но на заправках вертикально интегрированных нефтяных компаний по-прежнему действует лимит в 30–50 л на автомобиль. Власти города призывают автомобилистов не создавать искусственный ажиотаж и не закупать топливо впрок, чтобы его хватало всем.

Крым

Крымский полуостров, где в конце июня был введен режим чрезвычайной ситуации из-за перебоев с топливом, сейчас постепенно возвращается к нормальной жизни. Уже 20 июля Минтопэнерго Крыма сообщило о расширении до 86 списка АЗС со свободной продажей топлива, где можно купить без ограничений бензин АИ-92 и АИ-95.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Однако в Севастополе ограничения сохраняются: топливо отпускается в пределах 20–40 литров на машину, хотя и появилось в свободной продаже на десяти заправках. Тем не менее, отправляясь в Крым, стоит иметь в виду, что лимиты на полуострове еще действуют.

Горный Алтай

На Алтай ежегодно устремляются тысячи путешественников, чтобы увидеть Телецкое озеро — второе по объему хранилище пресной воды в России после Байкала, знаменитый Чуйский тракт — одну из красивейших дорог мира, Тавдинские пещеры и фантастические пейзажи урочища Кызыл-Чин, известного как «Алтайский Марс». Но ситуация с топливом в республике сложная.

Туристы на смотровой площадке горного перевала Кату-Ярык (спуск в долину реки Чулышман) на автомобильной дороге «Балыктуюль — Балыкча» в республике Алтай Александр Кряжев/РИА Новости

Жесткие ограничения на продажу бензина и дизтоплива действуют там до 1 сентября 2026 года. В Горно-Алтайске, Майминском, Турочакском, Чемальском и Чойском районах в сутки можно приобрести не более 30 л бензина и 50 л дизтоплива на одну машину. В остальных районах лимиты выше — 50 и 100 л, причем продажа осуществляется только при предъявлении документов на машину.

Alexey Oblov/Shutterstock/FOTODOM

На Чуйском тракте топливо есть не на всех заправках: крупные сети держат цены около 80 рублей за литр, но там есть очереди, а на частных АЗС цена может достигать 170 рублей за литр. Власти региона запустили интерактивную карту АЗС, где отображается наличие топлива и очереди на заправках. Путешественникам, планирующим поездку на Алтай, стоит тщательно изучить маршрут, рассчитать запас хода с учетом суточных лимитов и заправляться на крупных сетевых станциях вдоль Чуйского тракта.