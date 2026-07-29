«Павел Дуров доигрался»: что говорят в России о деле против основателя Telegram и будущем мессенджера

29 июля основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову предъявили обвинения в содействии терроризму. Причиной тому стало то, что администрация платформы не блокирует каналы и боты, которые украинские спецслужбы используют для вербовки россиян. В Госдуме заявили, что дело в отношении Дурова нужно рассматривать как своеобразное принуждение к диалогу. По словам депутата Андрея Свинцова, оно стало логичным ответом на действия предпринимателя. Что еще говорят о ситуации в РФ — в материале «Газеты.Ru».

Что в России говорят о деле Дурова?

Дело в отношении основателя Telegram Павла Дурова нужно рассматривать как своеобразное принуждение к диалогу. Об этом в беседе с RTVI заявил зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Обухов.

«Посмотрим, насколько такое принуждение к диалогу сработает. Хотелось бы, чтобы все-таки к пользе и для страны, и для жителей, и для системы все было решено. Будем наблюдать», — пояснил парламентарий.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов назвал обвинение логичным следствием действий Дурова.

«Он себя считает цифровым пиратом, делает то, что он считает нужным, но он не понимает, что несоблюдение законов приводит к определенным последствиям.

И то, что у России со многими странами мира очень хорошие отношения и подписано соглашение об экстрадиции, может привести к тому, что его одна из стран выдаст в Россию и он будет здесь осужден», — заявил депутат «Газете.Ru».

Свинцов добавил, что создатель мессенджера может столкнуться с такими же проблемами во всем мире. По его словам, «максимально жесткие законы», в том числе по линии цифровой безопасности, постепенно будут приниматься и на Ближнем Востоке, где сейчас располагается штаб-квартира Telegram.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, в свою очередь, заявил, что «Павел Дуров доигрался». Как объяснил депутат, власти РФ просили основателя мессенджера блокировать нежелательные ресурсы и старались обойтись «малыми потерями», однако тот не пошел навстречу. Колесник предположил, что это могло произойти из-за того, что бизнесмен попал под влияние спецслужб враждебных России государств и ничего не может сделать.

«Дурову давно нужно было определиться, кто он — русский человек или непонятно кто. У него предки воевали в Великой Отечественной, пережили блокаду Ленинграда. В его молодости террористы взрывали метро Санкт-Петербурга. Если для него это пустой звук, если ему больше нравятся небоскребы Дубая и проститутки, которые там ходят, то это его мир», — подчеркнул в разговоре с News.ru заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

Что будет с Telegram?

О том, что дальше будет происходить с мессенджером в России, существуют разные мнения. Так, Свинцов заявил, что Telegram сохраняет возможность продолжать законную работу в РФ , если выполнит требования российских властей. Депутат Виталий Милонов тоже выступил против того, чтобы полностью запрещать мессенджер на территории страны.

Однако IT-эксперты не исключают, что ограничения в отношении приложения на фоне уголовного дела против Дурова могут быть усилены. Как отметил Владимир Зыков, одним из вариантов санкций может быть признание Telegram экстремистской организацией.

«Надо понимать, что на данный момент обвинения предъявлены непосредственно Павлу Дурову, а не Telegram как юридическому лицу... Теоретически, конечно, регулятор может заявить, что поскольку Telegram принадлежит Дурову, то давайте считать и его экстремистским автоматически. Но с юридической точки зрения это будет достаточно зыбкая конструкция», — пояснил в беседе с «Парламентской газетой» координатор «Центра безопасного интернета» Урван Парфентьев.

Эксперт уточнил, что по закону прокуратура должка выступить с административным иском о наделении Telegram статусом экстремистской организации, однако этого пока не произошло. Тем не менее Парфентьев призвал россиян воздержаться от покупки Telegram Premium и внутренней валюты Telegram Stars до появления правовой определенности.

«Как показала реальная правоприменительная практика, возникшая в связи с делом Meta (признана в России экстремистской и запрещена), это действительно может быть при случае интерпретировано как финансирование терроризма, то есть перевод денег на счета организации, признанной террористической и экстремистской», — добавил он.

Депутат Свинцов также заявил, что россиянам не стоит инвестировать в криптовалюты и цифровые активы Telegram. По его словам, это неправильно даже с моральной точки зрения, так как компания в лице ее руководителя и менеджеров фактически способствует террористам.

Что ждет Дурова дальше?

Обвинения в содействии терроризму Павлу Дурову предъявили 29 июля. При этом, как сообщил «Ъ», в международный розыск основателя Telegram пока не объявляли — решение об этом находится «в процессе принятия».

«В ближайшее время Лефортовский райсуд Москвы по ходатайству следователя ФСБ будет избирать фигуранту меру пресечения в виде заочного ареста на два месяца с момента задержания или экстрадиции. Таким образом к разыскным мероприятиям можно будет подключить правоохранительные органы других стран», — раскрыла газета.

Адвокат Максим Сикач в беседе с «Осторожно Media» заявил, что из-за обвинения в содействии терроризму Павла Дурова внесут в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, что приведет к блокировке всех его активов в России . Что же касается возможной экстрадиции, то, по словам юриста, автоматически это делать не обязаны даже те страны, у которых с Москвой двусторонние договоренности.

В то же время генеральный директор юридической группы АИД, юрист Давид Адамс уточнил, что поездки в страны СНГ могут быть для основателя мессенджера опасны, так как, если в отношении него примут решения о заочном аресте, российские власти смогут направлять запросы о выдаче Дурова.

При этом заместитель председателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов рассказал, как Дурову избежать преследования в России:

«В любом случае мы готовы направить Дурова на СВО в хорошее подразделение после подписания контракта [с Минобороны РФ]. Тем самым все эти обвинения [в содействии террористической деятельности] с него снимутся. Парень он накачанный, думаю, хорошо справится».