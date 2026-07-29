Три выстрела в подъезде: в Туле совершено покушение на создателя дронов «Овод»

В Туле неизвестный трижды выстрелил в главного конструктора и разработчика FPV-дронов семейства «Овод» Андрея Черезова, когда тот возвращался домой. Предпринимателя обнаружила супруга, после чего его госпитализировали. Нападавший скрылся, в городе объявили план «Перехват». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Туле неизвестный совершил покушение на директора компании-разработчика беспилотных летательных аппаратов Андрея Черезова, сообщает газета «Известия».

По данным источника издания, злоумышленник ждал Черезова в подъезде его дома на улице Михеева.

Когда предприниматель вернулся с работы около часа ночи и открывал дверь квартиры на площадке четвертого этажа, неизвестный трижды выстрелил в него из огнестрельного оружия.

Супруга Черезова, услышав шум в подъезде, открыла дверь и обнаружила раненого мужа, после чего вызвала скорую помощь. Нападавшего она на видела. Предпринимателя госпитализировали, информации о его состоянии пока нет.

Нападавший скрылся, в городе объявили план «Перехват».

В региональном управлении Следственного комитета России сообщили, что по факту происшествия было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье составляет 15 лет лишения свободы.

В ведомстве рассказали, что на месте покушения работает следственная группа, правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

«Превратил небольшую компанию в предприятие с мировым именем»

Агентство РИА Новости со ссылкой на представителей компании — производителя беспилотников «Овод» сообщило, что Андрей Черезов является разработчиком серии российских FPV-дронов.

«Покушение было совершено на Андрея Черезова — главного конструктора и разработчика FPV-дронов семейства «Овод»», — заявили в организации.

Представители компании уточнили, что Черезов удостоен государственных наград.

«После 2022 года занялся разработкой дронов на основе своего боевого опыта, превратив небольшую компанию из Тулы в предприятие с мировым именем», — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе подчеркнули, что Черезов лично участвовал в испытаниях разработанных им беспилотников в зоне специальной военной операции.

Под санкциями Евросоюза

Компания «Русская лаборатория воздушного транспорта» была зарегистрирована в 2022 году. Основным направлением ее деятельности являются научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

В июле 2026 года Евросоюз внес компанию в санкционный список, назвав ее участником российского военно-промышленного комплекса. В обосновании ограничений утверждается, что беспилотники «Овод» применялись российскими силами для ударов по украинским позициям, в частности в районе Авдеевки.

Недавно предприятие победило в двух аукционах на поставку беспилотных авиационных систем Воронежскому государственному техническому университету для научных целей.

Общая стоимость контрактов составила 29,7 млн рублей. По их условиям компания должна была передать заказчику 337 конструкторов беспилотников мультироторного типа и 17 комплектов управления.