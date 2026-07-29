«Скорее всего, «Фламинго»: обломок ракеты упал на жилой дом в Таганроге, погибла женщина

В результате ночной атаки ВСУ на Таганрог обломки ракеты упали на многоквартирный дом: погибла женщина, двое пострадали, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Жильцов поврежденного здания эвакуировали, часть района оцепили для работы саперов. Фрагменты БПЛА обнаружили в промышленных зонах и морском порту Таганрога. Ударам подвергся и Крым: два человека погибли в результате атак, еще пятеро ранены.

В ходе ночной атаки ВСУ на Таганрог обломки ракеты упали на жилой дом — погибла женщина, пострадал мужчина, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Воздушная атака по Таганрогу принесла жертвы. В результате падения обломков ракеты на жилой многоквартирный дом погибла женщина, мужчина пострадал», — написал губернатор в Telegram.

Позднее Слюсарь сообщил о еще одном пострадавшем в результате атаки, его доставили в больницу.

В свою очередь глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что жителей поврежденного дома эвакуировали и разместили в пункте временного пребывания.

Она также заявила, что фрагменты украинских БПЛА упали на территории промышленных зон и морского порта , пожаров и пострадавших на этих объектах нет. Также были повреждены несколько частных домов.

Жителей района, попавшего под атаку ВСУ, эвакуировали. В районе работают саперы, рассказала мэр. По словам Камбуловой, жителей эвакуируют с территории от площади Авиаторов до Спортивной улицы.

«На месте ЧС продолжают работать все оперативные службы. Территория оцеплена, специалисты проводят необходимые мероприятия по ликвидации последствий воздушной атаки», — написала она.

За ночь силы противовоздушной обороны уничтожили около 60 беспилотников и ракет над Таганрогом, Батайском, Каменском-Шахтинским, несколькими районами Ростовской области и акваторией Таганрогского залива.

Чем атаковали Таганрог?

Генерал-майор Сергей Липовой предположил, что при атаке на Таганрог могли применяться украинские ракеты «Фламинго».

«Скорее всего, речь идет о «Фламинго». Сделали их из того, что украинским конструкторам и инженерам досталось в наследство из советских производств. Они несколько усовершенствовали ракеты и сейчас пытаются применять. Однако ракеты очень «сырые»: часто выходят из строя и теряют управление не только на старте, но и в полете», — приводит его слова аif.ru.

Генерал добавил, что дозвуковые ракеты «Фламинго» не представляют значительной сложности для российских средств противовоздушной обороны.

«ВСУ используют их, как правило, вторым эшелоном — после того как средства ПВО, условно говоря, разряжены, сбив первую волну дронов с боевой нагрузкой. Затем запускают эти ракеты в расчете на то, что хотя бы одна из них сможет прорваться», — заявил Липовой.

«Фламинго» — это украинская крылатая дальнобойная ракета наземного базирования с заявленной дальностью 3 тыс. км, разработанная компанией Fire Point в 2025 году.

Кроме Ростовской области, ночная атака ВСУ привела к жертвам в Крыму. Глава региона Сергей Аксенов в Telegram сообщил о двух погибших и пятерых раненых в результате ударов БПЛА. Он заявил, что власти окажут пострадавшим и семьям погибших всю необходимую помощь.

Ранним утром в Севастополе объявляли воздушную тревогу. Она действовала около получаса — с 5:26 до 5:55 мск.

По данным Минобороны России, за ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 295 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.