«Яд из-под крана»: в Тюмени «мертвая» река убила рыбу и оставила город без воды

Жители Тюмени оказались в заложниках реки Туры. Рыба в ней начала умирать, а вода — ужасно пахнуть. Из этой реки город берет воду для квартир — но ее опасно пить даже после фильтрации, горожане жалуются на сыпь и отравления. Вдобавок, Тура вышла из берегов и затапливает дома. Что вызвало цепочку этих событий — в материале «Газеты.Ru».

«В квартире постоянно пахнет канализацией»

В июле жители Тюмени заметили, что в городе происходит что-то неладное с водой из крана — она начала вонять. Настолько, что невозможно нормально принять душ или постирать вещи, стойкий неприятный запах остается и на теле, и на одежде, несмотря на все моющие средства, жалуются тюменцы.

«Предпосылки были с прошлой недели, когда вода начала плохо пахнуть. Со среды, 22 июля, она потекла коричневого цвета, появился резкий запах фекалий, аммиака. В квартире теперь постоянно пахнет канализацией из туалета, кранов, пришлось закрывать трубы, ванную, чтобы не тянуло в комнаты. При этом никакой официальной информации, что водопроводная вода может быть небезопасной, что в ней нельзя стирать, мы не видели. Но на себе ощутили – появилась сыпь по всему телу, все чешется», — рассказала «Газете.Ru» местная жительница Александра Ворона, обратившаяся в редакцию за помощью.

По словам девушки, проблемы с водой наблюдаются в Калининском административном округе Тюмени. То же рассказали «Газете.Ru» и жители других районов, где-то вода испортилась еще раньше. Некоторые жалуются, что отравились после того, как продолжили ей мыться, чистить зубы и пить воду из крана после фильтрации.

«Я работаю в центре, на улице Дзержинского, там вообще был ужас. Вода сначала была маслянистой, руки моешь, а они как в масле каком-то. На работе все еще говорили, что это от химии, которой воду обрабатывают. Домой приходил после работы, мылся, 16–17 июля вода пахла болотом, но думал, видимо, ничего, раз по крану идет. Всяко лучше, чем потным вонючим быть… И к вечеру 18 числа меня как топором срубило, жесткая слабость, трясет, тошнота, жар, головные боли… Приехал домой, на диван лег и встать даже не мог, часа два пролежал. Выпил лекарства, которые нашел дома. Потихоньку начало спадать, но боль в животе оставалась, стул был нарушен еще в течении пяти-шести. В больницу не ходил, потому что толку в этом не вижу», — рассказал «Газете.Ru» житель Тюмени Игорь (имя изменено).

Мужчина добавил, что схожие проблемы с водой продолжаются в квартирах его близких. Все они живут в разных частях города.

«Вода воняет [по-прежнему] у меня, у моей сестры, у девушки (мы живем в разных районах: «Червяк», «Дударево», я на «Кристалле»). У сестры на лбу сыпь какая-то вылезла, у девушки просто от вони уже голова болит», — подчеркнул Игорь.

На происходящее массово жалуются в соцсетях, тюменцы снимают на видео желтую или коричневую воду, текущую из кранов, показывают домашние фильтры, которые не справляются с очисткой, и шутят, что теперь лучше не мыться, потому что будешь вонять еще хуже. Врачи-инфекционисты тем временем просят ни в коем случае не употреблять городскую воду без кипячения.

«Вода отвратительного качества. Власти борются, применяя тонны химикатов для обеззараживания воды, которая поступает к нам в кран. Так что призываю всех горожан не употреблять в пищу и не пить воду из-под крана, даже если вы пропустили ее через фильтр, пожалуйста, кипятите», — обратилась к горожанам через соцсети местный врач Анна Грибанова.

Проблема приняла такой масштаб, что в магазинах начались перебои с бутилированной водой — ее используют для готовки и других бытовых нужд — хотя бы чтобы умыться. С полок быстро пропадают большие бутылки, за водой приходится ездить в другие районы, проверять по несколько магазинов за раз. Также вода закончилась в уличных водоматах (вендинговый автомат для розлива питьевой воды).

«Я сегодня минералкой умывалась, потому что воды в магазинах нет», — рассказывают тюменские пользователи в соцсетях.

На этом фоне горожане начали делиться друг с другом информацией, где сейчас можно купить или бесплатно набрать чистой воды. Одновременно люди отмечают, что она быстро дорожает.

«Еще в прошлую среду-четверг мы могли купить воду в пятилитровых бутылках, а теперь за ней приходится охотиться. По утрам еще можно заказать через приложения гипермаркетов, им по ночам привозят новую. В магазинах у дома ничего нет, в соседних гипермаркетах тоже, осталась только сладкая, газированная вода или в маленьких бутылочках. Мужу пришлось вечером ехать в другой район за упаковкой», — рассказала «Газете.Ru» Александра Ворона.

«Воду не купить нигде, <...> как с заправками, ей-богу. Уже люди раздают свою воду со скважин», — подтвердил тюменец Игорь.

«Меняю 30 литров чистейшей воды из скважины и фильтра на десять литров 92-го бензина», — предлагают находчивые тюменцы в комментариях.

Некоторые жители города пытаются переехать в другой район, поменять квартиру, чтобы избавиться от проблемы. Однако там, где вода чистая, может вонять просто в воздухе.

«Запах фекалий стоит по всему городу. Я живу в Центральном районе, вода из-под крана нормальная (чистая, запах нормальный), но воздух пахнет фекалиями, сложно дышать. Я уехала к родителям в Восточный район, там вроде меньше воздух пахнет, хотя все равно запах есть. Но там с водой кошмар, ужасно воняет из-под крана, просто кошмар. Невозможно ни умыться, ни руки помыть, ни посуду — все впитывается, просто ужас. Конечно, это мешает жить!» — высказалась «Газете.Ru» местная жительница Алена (имя изменено).

Вдобавок Тюмень постепенно затапливает — река Тура, на которой стоит город, вышла из берегов. Это главная местная водная артерия, она же — основной источник городского водоснабжения. Корни проблемы именно здесь: в июле сама река начала вонять, а рыба в ней — умирать .

«Река не справилась с самоочищением»

«Тюмень, есть тут рыбаки? Вся набережная усеяна этой рыбой, что с ней, она умирает? Ее очень много», — удивленно комментирует девушка за кадром. На ее видео от 14 июля рыба плавает в мутной воде у городской набережной Тюмени и хватает ртом воздух.

В тех же числах в соцсетях появились и другие ролики, но уже с мертвой рыбой, прибитой к берегу, в том числе и к набережной. Больше всего резонанса вызвало видео, как в Туре, в черте города, также плавала туша умершей косули.

«Набережная в Заречном, мертвая косуля, точнее, ребятенок косули лежит», — уточняет на записи автор видео, указавший, что оно снято 24 июля. «Хлебнула воды, вот и результат», — предположили напуганные горожане.

Одновременно начались жалобы на то, что река в городе пахнет так же, как вода из крана. Жители говорят, что от Туры идет запах канализации, затхлого болота.

«Вонь болота и тухлятины <…> Пахнет как из деревенского туалета <…> Невозможно даже проходить рядом с рекой, как будто прошла возле свалки <…> Живу у набережной, даже окна открывать страшно, воняет в квартире <…> Воняет не рекой, а канализацией», — возмущаются тюменцы в соцсетях.

Опрошенные «Газетой.Ru» обратили внимание, что плохая вода течет в домах, которые используют Метелевский водозабор. Он берет воду как раз из Туры. Только в прошлом году местные СМИ рассказывали, что на водозаборе идет «масштабная реконструкция», после которой «должно улучшиться качество воды и снизится количество аварий на сетях». В то же время журналисты отмечали, что эта реконструкция тянется с 2018 года.

«Есть часть города, где воду берут из подземной скважины, и там она лучше», — отметила в разговоре с «Газетой.Ru» Александра Ворона.

«Я давно заметила проблему, недели три назад появился слабый запах тины, потом стало хуже. Пахло канализацией, сейчас серой. Сначала я жила в Южном микрорайоне, потом пару дней в ЖК «Домашний», сейчас в «Восточном». По всем адресам была и осталась мутная, желтая вода. В «Восточном» запах поменьше, но цвет воды тоже мутный. Все эти микрорайоны — Метелевский водозабор, поэтому проблема одна», — поделилась с «Газетой.Ru» тюменка Ольга.

На официальном сайте администрации Тюмени в конце июля вышло несколько новостей о работе метелевских очистных сооружений. Сначала, 22 июля, власти сообщили, что они переведены на усиленный режим работы из-за «критического ухудшения качества воды в реке».

«Такого падения показателей за всю историю станции не фиксировалось <…> уровень кислорода приблизился к нулевой отметке», — сообщила технолог «Росводоканала Тюмени» Ольга Павлова.

Та же организация уточнила, что «вся вода, подаваемая абонентам, полностью безопасна». Похожие сообщения выходили в последующие дни, 23 и 24 июля: компания заверяла, что вода с ее очистных сооружений «абсолютно безопасна», и уточняла, какие вещества применяются для обеззараживания.

«Вода в верховьях Туры претерпела критические изменения: из-за паводка резко выросла цветность, а содержание кислорода упало почти до нуля», — говорилось в сообщении от 24 июля.

Падение уровня кислорода и вызвало массовый мор рыбы — это подтвердило 23 июля Нижнеобское территориальное управление Росрыболовства по итогам обследования реки. Ведомство объяснило, что в июне в Тюмени выпало рекордное количество осадков, 257% месячной нормы. Начался паводок, в реку смыло почву, вдобавок, стояла аномальная жара, все это привело к ухудшению качества воды. Однако, виновата не одна природа, по мнению специалистов, человек также приложил свою руку.

«Река, и без того испытывающая хроническую нагрузку от стоков предприятий и ливневок с верховья вниз по течению, не справилась с самоочищением», — уточнило ведомство.

Часть жителей при этом уверена, что паводок смыл в реку не просто «почвенный гумус», а токсичные вещества с сельскохозяйственных полей и отходы предприятий. Виновников называют разных, в частности, объекты в других регионах, где также прошли сильные ливни, а реки оттуда впадают в Туру.

Из-за загрязнения водопроводной воды Следственный комитет по Тюменской области завел дело ст. 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Поводом стало одно из обращений в соцсетях о текущей проблеме.

«Рекордное летнее наводнение»

Паводок, «убивший» рыбу и испортивший воду в квартирах, уже начал угрожать Тюмени. Как и в случае с водопроводом, первыми тревогу забили обычные тюменцы, снимая приближающуюся к городу воду на видео. Частично затопило склады на Барабинской, в микрорайоне «Правобережный», частный сектор в микрорайоне «ДОК», заливает подземные паркинги, дворы, отдельные СНТ, тревожно поднялся уровень реки у набережной.

«Ладно бы вода была обычной, речной, но нет — она вперемежку с дохлой рыбой и мусором. Неприятно»,

– описывают паводок на подступах к Тюмени местные журналисты.

«Есть затопленные районы, и говорят, что еще даже не пик паводка, впереди новые дожди. Обычно у нас река поднимается весной, но такого никогда не было, я тут живу уже 21 год», — беспокоится в разговоре с «Газетой.Ru» Александра Ворона.

Губернатор Тюменской области Александр Моор 28 июля объявил в Тюмени и Тюменском округе режим ЧС из-за наводнения. Чиновник подчеркнул, что прежде регион не сталкивался с такой угрозой.

«Летний паводок стал результатом обильных дождей <…> Это вызвало большое, я бы сказал, рекордное летнее наводнение, которого никогда мы не наблюдали», — сообщил губернатор.

По информации на утро 28 июля, вода в Туре достигла уровня 877 сантиметров, это на 27 сантиметров выше критической отметки. Всего в Тюмени и Тюменском округе было подтоплено 53 жилых дома, 164 приусадебных участка, 255 дачных домов, 380 дачных участков, один низководный мост и одна автомобильная дорога. Также появились проблемы с электричеством, в Тюмени без света оставались 39 домовладений.

«Люди торгуют едой, машины ездят по лужам, игнорируя риск гидроудара — пока не так глубоко», — передавали обстановку в одном из подтопленных районов журналисты.

Пока река и вода в домах продолжают вонять, жители жалуются, что в городе не видно водовозов, которые раздавали бы воду в нуждающихся районах. Также горожанам не хватает конкретных инструкций от властей, многие даже не видели официальных сообщений о том, что повлекло мор рыбы и прочие проблемы. Кроме того, людей беспокоит, что им отказывают в перерасчете за коммунальные услуги, вынуждая платить за некачественную воду как за нормальную.

«Очень хочется повлиять на ситуацию, чтобы она начала как-то улучшаться. Хотелось бы знать причины, почему вода так загрязнена, почему погибают животные, почему этот запах не исчезает. Какие меры принимаются? И принимаются ли вообще? Может, помощь нужна?» — удивляется Алена в разговоре с «Газетой.Ru».

«В Китае лекарство от рака придумали уже, а у нас воду со скважин раздают, жесть… Тут природа больше сделает, река течет и со временем-то уже это протечет и само очистится, нежели работники водоканалов что-то сделают», — возмущается Игорь.

Жители даже обратились к президенту России за помощью. В интернете появилась петиция «Требуем чистую воду для Тюмени» с просьбой построить для города новый подземный водозабор. Обращение адресовано Владимиру Путину, губернатору Моору, генпрокурору Александру Гуцану и главе Роспотребнадзора Анне Поповой.