Лунный посевной календарь садовода на август — 2026: что и когда сажать

Что такое лунный календарь и стоит ли ему верить
Лунный календарь — это система исчисления времени, основанная на смене фаз Луны. Полный цикл от одного новолуния до другого длится в среднем 29,5 суток. На протяжении месяца Луна проходит четыре основные фазы: новолуние, первую четверть, полнолуние и последнюю четверть.
Хотя многие дачники продолжают пользоваться лунным календарем, специалисты советуют не рассматривать его как главный ориентир при планировании работ. На практике гораздо важнее учитывать биологические особенности растений, погодные условия и соблюдать агротехнику. Об этом «Газете.Ru» рассказала Евгения Ильясова, специалист-организатор по благоустройству и озеленению компании «Кронос».
Что касается лунного календаря, научных подтверждений его влияния на рост и развитие растений нет. Поэтому при планировании работ я рекомендую ориентироваться прежде всего на физиологию растений, агротехнику, погодные условия и рекомендации практикующих специалистов. Именно такой подход позволяет получать стабильный и прогнозируемый результат.
Фазы Луны в августе 2026 года
В августе 2026 года Луна пройдет через все основные фазы:
* 1–11 августа — убывающая Луна;
* 12 августа — новолуние;
* 13–27 августа — растущая Луна;
* 28 августа — полнолуние;
* 29–31 августа — убывающая Луна.
Новолуние 12 августа традиционно считается периодом покоя. В этот день многие садоводы стараются отказаться от посевов, посадок и пересадок, уделяя время уборке участка, подготовке инвентаря, ремонту теплиц и планированию дальнейших работ.
Полнолуние 28 августа, известное как Осетровая Луна, также считается неблагоприятным днем для посадок. Такое название пришло из традиций коренных народов Северной Америки: в конце августа в Великих озерах и других водоемах начинался сезон наиболее удачного лова осетра. В разных культурах это полнолуние также называют Зерновым или Кукурузным — эти названия связаны с завершением лета и началом сбора урожая.
Сторонники лунного календаря считают, что на растущей Луне лучше высаживать культуры, у которых урожай формируется над поверхностью почвы, а на убывающей — корнеплоды, луковичные растения и многолетники. Дни новолуния и полнолуния традиционно называют неблагоприятными для посадок и пересадок, поэтому в эти даты обычно рекомендуют ограничиться хозяйственными работами на участке.
Параллельно с фазами Луны важно учитывать естественные ритмы самих растений. Как отмечает Евгения Ильясова, уже в августе многие растения начинают готовиться к следующему сезону.
Август — это время, когда многие растения уже начинают закладывать почки на следующий год и постепенно готовиться к зиме из-за сокращения светового дня. В первую очередь это касается земляники, ягодных и плодовых кустарников, пионов, хвойных и других многолетних растений.
Лунный календарь садовода в августе 2026 года
1–2 августа (суббота–воскресенье, убывающая Луна в Рыбах)
Благоприятные дни. Рыбы считаются одним из самых плодородных знаков. Отличное время для посадки корнеплодов: редиса, дайкона, редьки, моркови, свеклы. Хорошо приживаются любые растения. Эффективны поливы и подкормки. Можно собирать корнеплоды для хранения.
В эти дни особенно полезны органические подкормки — питательные вещества хорошо усваиваются корневой системой.
3–4 августа (понедельник–вторник, убывающая Луна в Овне)
Неблагоприятные дни для посадок. По мнению эзотериков, энергия уходит в корни, но Овен — бесплодный знак. Займитесь прополкой, рыхлением, борьбой с вредителями и болезнями. Можно удалять усы у клубники и проводить санитарную обрезку. Хорошее время для закладки компоста.
5–6 августа (среда–четверг, убывающая Луна в Тельце)
Благоприятные дни. Телец считается плодородным знаком. Идеальное время для посадки любых корнеплодов: моркови, свеклы, редиса, дайкона, редьки и картофеля для второго урожая. Хорошо вносить удобрения и бороться с вредителями. Собранный урожай будет отлично храниться.
7–8 августа (пятница–суббота, убывающая Луна в Близнецах)
Нейтральные дни. Близнецы — малоплодородный знак. Лучше заняться прополкой, рыхлением, подготовкой грядок к осенним посевам. На убывающей Луне хорошо бороться с болезнями и вредителями. Можно собирать семена и проводить обрезку.
9–10 августа (воскресенье–понедельник, убывающая Луна в Раке)
Благоприятные дни. Рак — один из самых «урожайных» знаков, полагают сторонники лунного календаря. Отличное время для посадки корнеплодов. Хорошо приживаются любые растения. Эффективны поливы и подкормки. Можно пересаживать клубнику — до холодов она успеет укорениться.
Убывающая Луна в Раке считается идеальным временем для заготовок на зиму: корнеплоды, собранные в эти дни, будут особенно сладкими и хорошо храниться.
11 августа (вторник, убывающая Луна во Льве)
Неблагоприятный день. Лев — бесплодный знак. Активные посадки нежелательны. Время отлично подходит для сбора урожая, ухода за почвой, обрезки и заготовок. Можно заняться планированием работ на следующий месяц.
12 августа (среда, новолуние)
Категорически неблагоприятный день. Любые работы с растениями не рекомендуются. Дайте себе и саду отдохнуть. Можно заняться уборкой участка, ремонтом теплиц, подготовкой инвентаря, сортировкой урожая или планированием дел на растущую Луну.
13 августа (четверг, растущая Луна во Льве)
Неблагоприятный день. Лев в лунном посевном календаре считается сухим и бесплодным знаком. Посадка и пересадка большинства культур не рекомендуются. Однако это отличное время для защиты сада от вредителей, сбора урожая и земляных работ — рыхления, прополки. Можно провести минеральную подкормку.
14 августа (пятница, растущая Луна в Деве)
Нейтральный день. Дева — малоплодородный знак. В это время хорошо сажать однолетние цветы, а также пересаживать и делить многолетники. Овощи, посеянные в эти дни, обычно малоурожайны. Благоприятно рыхлить почву, обрезать растения, вносить минеральные удобрения.
15–16 августа (суббота–воскресенье, растущая Луна в Весах)
Благоприятные дни. Весы — знак средней плодородности. Отличное время для посадки зелени, лука на перо, а также для пересадки и пикировки. Можно сажать однолетние, двулетние и многолетние цветы, комнатные растения. Уделите внимание заготовкам из ягод — урожай малины, смородины, крыжовника достигает пика.
17–20 августа (понедельник–четверг, растущая Луна в Скорпионе)
Очень благоприятные дни. Скорпион — плодородный знак. Можно сажать практически все: зелень, огурцы в теплице, лук на перо, пекинскую капусту, кольраби. Хорошо вносить удобрения и бороться с вредителями. Идеальное время для высадки рассады клубники и многолетних цветов.
В эти дни особенно эффективны внекорневые подкормки — питательные вещества быстро усваиваются через листья.
21–22 августа (пятница–суббота, растущая Луна в Стрельце)
Нейтральные дни. Луна в Стрельце благоприятна для посева на семена, урожай будет обильным, но незначительным. Полив и обрезка в эти дни нежелательны — растения особенно чувствительны к повреждениям. Продуктивно пройдут любые работы с грунтом: рыхление, прополка, подготовка грядок.
23–25 августа (воскресенье–вторник, растущая Луна в Козероге)
Благоприятные дни. Козерог — плодородный знак. Благоприятное время практически для всех работ в саду. Высаженные в эти дни зелень, корнеплоды, капуста дадут хороший урожай. Можно сеять сидераты на освободившиеся грядки. Во время Луны в Козероге рекомендуется как можно больше поливать влаголюбивые культуры: огурцы, тыкву, капусту.
26–27 августа (среда–четверг, растущая Луна в Водолее)
Неблагоприятные дни для посадок. Водолей — бесплодный знак. Займитесь прополкой, рыхлением, борьбой с вредителями и болезнями. Можно удалять усы у клубники, готовить почву к осенним работам. Хорошее время для заготовок и консервации урожая.
28 августа (пятница, полнолуние)
Неблагоприятный день. Полнолуние — время, когда не стоит работать с растениями. Можно заняться переработкой и консервацией урожая. Плоды, собранные в полнолуние, считаются особенно сочными — варенья и компоты получатся вкусными.
29 августа (суббота, убывающая Луна в Рыбах)
Благоприятный день. Рыбы — плодородный знак. Отличное время для посадки корнеплодов: редиса, дайкона, редьки. Хорошо приживаются любые растения. Эффективны поливы и подкормки. Можно собирать корнеплоды для хранения.
30–31 августа (воскресенье–понедельник, убывающая Луна в Овне)
Неблагоприятные дни для посадок. Овен — бесплодный знак. Время отлично подходит для сбора урожая, ухода за почвой, обрезки и заготовок. Можно заняться подготовкой грядок к подзимним посевам и освобождать участок от отплодоносивших растений.
Что можно сажать в августе
Несмотря на приближение осени, август остается подходящим месяцем для посевов. Многие скороспелые культуры успевают дать урожай до наступления холодов, а часть растений высаживают специально для осеннего выращивания или получения раннего урожая в следующем сезоне.
Овощи и зелень
В первой половине августа можно посеять культуры с коротким сроком созревания:
* редис;
* дайкон;
* листовые салаты;
* шпинат;
* укроп;
* петрушка;
* кинза;
* руккола;
* зеленый лук на перо.
В теплицах или при устойчиво теплой погоде некоторые садоводы также высевают поздние сорта огурцов, пекинскую капусту, кольраби и цветную капусту для осеннего доращивания.
Цветы и декоративные растения
Август подходит не только для огорода, но и для цветника. В это время можно пересаживать многолетние растения, делить разросшиеся кусты и высаживать луковичные культуры, которые будут цвести следующей весной.
В цветнике еще можно высаживать маргаритки и эхинацеи, делить и пересаживать пионы и лилии, а также приступать к посадке нарциссов. Если тюльпаны уже были выкопаны после цветения, август — подходящее время для их очистки, сортировки и подготовки к осенней посадке.
Клубника и сидераты
Конец лета традиционно считается одним из лучших периодов для посадки садовой земляники. До наступления холодов растения успевают хорошо укорениться и легче переносят зиму.
«Особое внимание в этот период стоит уделить садовой землянике. После окончания плодоношения удаляют старые и больные листья, засохшие цветоносы и при необходимости проводят профилактические обработки биопрепаратами», — поясняет эксперт.
Август — хороший период для посадки декоративных, плодовых и хвойных растений, особенно если они имеют закрытую корневую систему. Как отмечает Ильясова, такие растения значительно легче переносят пересадку и быстрее адаптируются на новом месте.
Какие работы рекомендуется выполнять в августе
В августе у дачников становится не меньше забот, чем в начале сезона. Помимо сбора урожая, важно подготовить растения к осени, подкормить многолетние культуры и привести участок в порядок.
«Именно сейчас важно начинать использовать осенние удобрения с пониженным содержанием азота и повышенным содержанием калия и фосфора. Такие подкормки способствуют развитию корневой системы, вызреванию побегов и закладке урожая будущего года. Особенно важно проводить их сразу после окончания плодоношения у плодово-ягодных культур», — напоминает Ильясова.
Осенние удобрения с высоким содержанием калия и фосфора помогают растениям лучше перенести зиму и заложить качественный урожай на следующий год. Азот в этот период лучше минимизировать — он стимулирует рост зеленой массы, которая не успеет вызреть до холодов.
На убывающей Луне (1–11 и 29–31 августа)
Этот период многие считают удачным для работ с почвой и культурами, у которых развивается подземная часть.
В это время рекомендуют:
* собирать картофель, морковь, свеклу и другие корнеплоды для хранения;
* проводить санитарную обрезку деревьев и кустарников;
* бороться с вредителями и болезнями растений;
* закладывать компост;
* высаживать редис, дайкон, редьку и другие поздние корнеплоды.
По словам эксперта, не менее важна защита растений. После сбора урожая необходимо продолжать профилактические обработки против болезней и вредителей, используя зарегистрированные средства защиты растений или биопрепараты в соответствии с инструкцией.
На растущей Луне (13–27 августа)
После новолуния многие садоводы переходят к работам с культурами, которые формируют урожай над поверхностью земли.
В этот период рекомендуют:
* сеять зелень и листовые овощи;
* высаживать рассаду в теплицы;
* пересаживать клубнику и многолетние цветы;
* укоренять черенки декоративных растений;
* проводить поливы и подкормки;
* высевать сидераты на освободившихся грядках.
«В августе продолжается борьба с сорняками и регулярное рыхление почвы. Если цветники и приствольные круги еще не замульчированы, самое время это сделать. В качестве мульчи хорошо подходит кора лиственницы — она помогает сохранять влагу, сдерживает рост сорняков и придает посадкам аккуратный декоративный вид», — советует Евгения Ильясова.
Мульча из коры лиственницы не только выполняет практические функции, но и служит отличным декоративным элементом, придавая цветникам и приствольным кругам ухоженный вид.
Август — переходный месяц между активным летним сезоном и подготовкой сада к осени. Независимо от того, пользуетесь ли вы лунным календарем, в это время важно вовремя собрать урожай, провести подкормки, защитить растения от болезней и вредителей и подготовить многолетние культуры к зиме.