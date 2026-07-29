Лунный посевной календарь садовода на август — 2026: что и когда сажать

Лунный календарь садовых и огородных работ на август 2026 года: благоприятные и неблагоприятные дни

В августе дачный сезон постепенно завершается. В это время собирают основной урожай, проводят последние летние посевы и начинают готовить участок к осени. Многие садоводы при планировании работ ориентируются на лунный календарь. Несмотря на то, что его влияние на развитие растений научно не доказано, этот способ планирования остается популярным. Когда в августе 2026 года наступят новолуние и полнолуние и какие дни сторонники лунного календаря считают благоприятными для садовых работ — в материале «Газеты.Ru».

Что такое лунный календарь и стоит ли ему верить

Лунный календарь — это система исчисления времени, основанная на смене фаз Луны. Полный цикл от одного новолуния до другого длится в среднем 29,5 суток. На протяжении месяца Луна проходит четыре основные фазы: новолуние, первую четверть, полнолуние и последнюю четверть.

Хотя многие дачники продолжают пользоваться лунным календарем, специалисты советуют не рассматривать его как главный ориентир при планировании работ. На практике гораздо важнее учитывать биологические особенности растений, погодные условия и соблюдать агротехнику. Об этом «Газете.Ru» рассказала Евгения Ильясова, специалист-организатор по благоустройству и озеленению компании «Кронос».

Что касается лунного календаря, научных подтверждений его влияния на рост и развитие растений нет. Поэтому при планировании работ я рекомендую ориентироваться прежде всего на физиологию растений, агротехнику, погодные условия и рекомендации практикующих специалистов. Именно такой подход позволяет получать стабильный и прогнозируемый результат. Евгения Ильясова Специалист-организатор по благоустройству и озеленению

Фазы Луны в августе 2026 года

В августе 2026 года Луна пройдет через все основные фазы:

* 1–11 августа — убывающая Луна;

* 12 августа — новолуние;

* 13–27 августа — растущая Луна;

* 28 августа — полнолуние;

* 29–31 августа — убывающая Луна.

Новолуние 12 августа традиционно считается периодом покоя. В этот день многие садоводы стараются отказаться от посевов, посадок и пересадок, уделяя время уборке участка, подготовке инвентаря, ремонту теплиц и планированию дальнейших работ.

Полнолуние 28 августа, известное как Осетровая Луна, также считается неблагоприятным днем для посадок. Такое название пришло из традиций коренных народов Северной Америки: в конце августа в Великих озерах и других водоемах начинался сезон наиболее удачного лова осетра. В разных культурах это полнолуние также называют Зерновым или Кукурузным — эти названия связаны с завершением лета и началом сбора урожая.

Сторонники лунного календаря считают, что на растущей Луне лучше высаживать культуры, у которых урожай формируется над поверхностью почвы, а на убывающей — корнеплоды, луковичные растения и многолетники. Дни новолуния и полнолуния традиционно называют неблагоприятными для посадок и пересадок, поэтому в эти даты обычно рекомендуют ограничиться хозяйственными работами на участке.

Параллельно с фазами Луны важно учитывать естественные ритмы самих растений. Как отмечает Евгения Ильясова, уже в августе многие растения начинают готовиться к следующему сезону.

Август — это время, когда многие растения уже начинают закладывать почки на следующий год и постепенно готовиться к зиме из-за сокращения светового дня. В первую очередь это касается земляники, ягодных и плодовых кустарников, пионов, хвойных и других многолетних растений. Евгения Ильясова Специалист-организатор по благоустройству и озеленению

Лунный календарь садовода в августе 2026 года

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1–2 августа (суббота–воскресенье, убывающая Луна в Рыбах)

Благоприятные дни. Рыбы считаются одним из самых плодородных знаков. Отличное время для посадки корнеплодов: редиса, дайкона, редьки, моркови, свеклы. Хорошо приживаются любые растения. Эффективны поливы и подкормки. Можно собирать корнеплоды для хранения.

Совет В эти дни особенно полезны органические подкормки — питательные вещества хорошо усваиваются корневой системой.

3–4 августа (понедельник–вторник, убывающая Луна в Овне)

Неблагоприятные дни для посадок. По мнению эзотериков, энергия уходит в корни, но Овен — бесплодный знак. Займитесь прополкой, рыхлением, борьбой с вредителями и болезнями. Можно удалять усы у клубники и проводить санитарную обрезку. Хорошее время для закладки компоста.

5–6 августа (среда–четверг, убывающая Луна в Тельце)

Благоприятные дни. Телец считается плодородным знаком. Идеальное время для посадки любых корнеплодов: моркови, свеклы, редиса, дайкона, редьки и картофеля для второго урожая. Хорошо вносить удобрения и бороться с вредителями. Собранный урожай будет отлично храниться.

7–8 августа (пятница–суббота, убывающая Луна в Близнецах)

Нейтральные дни. Близнецы — малоплодородный знак. Лучше заняться прополкой, рыхлением, подготовкой грядок к осенним посевам. На убывающей Луне хорошо бороться с болезнями и вредителями. Можно собирать семена и проводить обрезку.

9–10 августа (воскресенье–понедельник, убывающая Луна в Раке)

Благоприятные дни. Рак — один из самых «урожайных» знаков, полагают сторонники лунного календаря. Отличное время для посадки корнеплодов. Хорошо приживаются любые растения. Эффективны поливы и подкормки. Можно пересаживать клубнику — до холодов она успеет укорениться.

Кстати Убывающая Луна в Раке считается идеальным временем для заготовок на зиму: корнеплоды, собранные в эти дни, будут особенно сладкими и хорошо храниться.

11 августа (вторник, убывающая Луна во Льве)

Неблагоприятный день. Лев — бесплодный знак. Активные посадки нежелательны. Время отлично подходит для сбора урожая, ухода за почвой, обрезки и заготовок. Можно заняться планированием работ на следующий месяц.

12 августа (среда, новолуние)

Категорически неблагоприятный день. Любые работы с растениями не рекомендуются. Дайте себе и саду отдохнуть. Можно заняться уборкой участка, ремонтом теплиц, подготовкой инвентаря, сортировкой урожая или планированием дел на растущую Луну.

3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 21, 22, 26, 27, 28, 30, 31 августа Неблагоприятные дни для посадок

13 августа (четверг, растущая Луна во Льве)

Неблагоприятный день. Лев в лунном посевном календаре считается сухим и бесплодным знаком. Посадка и пересадка большинства культур не рекомендуются. Однако это отличное время для защиты сада от вредителей, сбора урожая и земляных работ — рыхления, прополки. Можно провести минеральную подкормку.

14 августа (пятница, растущая Луна в Деве)

Нейтральный день. Дева — малоплодородный знак. В это время хорошо сажать однолетние цветы, а также пересаживать и делить многолетники. Овощи, посеянные в эти дни, обычно малоурожайны. Благоприятно рыхлить почву, обрезать растения, вносить минеральные удобрения.

15–16 августа (суббота–воскресенье, растущая Луна в Весах)

Благоприятные дни. Весы — знак средней плодородности. Отличное время для посадки зелени, лука на перо, а также для пересадки и пикировки. Можно сажать однолетние, двулетние и многолетние цветы, комнатные растения. Уделите внимание заготовкам из ягод — урожай малины, смородины, крыжовника достигает пика.

17–20 августа (понедельник–четверг, растущая Луна в Скорпионе)

Очень благоприятные дни. Скорпион — плодородный знак. Можно сажать практически все: зелень, огурцы в теплице, лук на перо, пекинскую капусту, кольраби. Хорошо вносить удобрения и бороться с вредителями. Идеальное время для высадки рассады клубники и многолетних цветов.

Совет В эти дни особенно эффективны внекорневые подкормки — питательные вещества быстро усваиваются через листья.

21–22 августа (пятница–суббота, растущая Луна в Стрельце)

Нейтральные дни. Луна в Стрельце благоприятна для посева на семена, урожай будет обильным, но незначительным. Полив и обрезка в эти дни нежелательны — растения особенно чувствительны к повреждениям. Продуктивно пройдут любые работы с грунтом: рыхление, прополка, подготовка грядок.

23–25 августа (воскресенье–вторник, растущая Луна в Козероге)

Благоприятные дни. Козерог — плодородный знак. Благоприятное время практически для всех работ в саду. Высаженные в эти дни зелень, корнеплоды, капуста дадут хороший урожай. Можно сеять сидераты на освободившиеся грядки. Во время Луны в Козероге рекомендуется как можно больше поливать влаголюбивые культуры: огурцы, тыкву, капусту.

26–27 августа (среда–четверг, растущая Луна в Водолее)

Неблагоприятные дни для посадок. Водолей — бесплодный знак. Займитесь прополкой, рыхлением, борьбой с вредителями и болезнями. Можно удалять усы у клубники, готовить почву к осенним работам. Хорошее время для заготовок и консервации урожая.

28 августа (пятница, полнолуние)

Неблагоприятный день. Полнолуние — время, когда не стоит работать с растениями. Можно заняться переработкой и консервацией урожая. Плоды, собранные в полнолуние, считаются особенно сочными — варенья и компоты получатся вкусными.

29 августа (суббота, убывающая Луна в Рыбах)

Благоприятный день. Рыбы — плодородный знак. Отличное время для посадки корнеплодов: редиса, дайкона, редьки. Хорошо приживаются любые растения. Эффективны поливы и подкормки. Можно собирать корнеплоды для хранения.

30–31 августа (воскресенье–понедельник, убывающая Луна в Овне)

Неблагоприятные дни для посадок. Овен — бесплодный знак. Время отлично подходит для сбора урожая, ухода за почвой, обрезки и заготовок. Можно заняться подготовкой грядок к подзимним посевам и освобождать участок от отплодоносивших растений.

Что можно сажать в августе

Несмотря на приближение осени, август остается подходящим месяцем для посевов. Многие скороспелые культуры успевают дать урожай до наступления холодов, а часть растений высаживают специально для осеннего выращивания или получения раннего урожая в следующем сезоне.

Овощи и зелень

В первой половине августа можно посеять культуры с коротким сроком созревания:

* редис;

* дайкон;

* листовые салаты;

* шпинат;

* укроп;

* петрушка;

* кинза;

* руккола;

* зеленый лук на перо.

В теплицах или при устойчиво теплой погоде некоторые садоводы также высевают поздние сорта огурцов, пекинскую капусту, кольраби и цветную капусту для осеннего доращивания.

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Цветы и декоративные растения

Август подходит не только для огорода, но и для цветника. В это время можно пересаживать многолетние растения, делить разросшиеся кусты и высаживать луковичные культуры, которые будут цвести следующей весной.

В цветнике еще можно высаживать маргаритки и эхинацеи, делить и пересаживать пионы и лилии, а также приступать к посадке нарциссов. Если тюльпаны уже были выкопаны после цветения, август — подходящее время для их очистки, сортировки и подготовки к осенней посадке. Евгения Ильясова Специалист-организатор по благоустройству и озеленению

Клубника и сидераты

Конец лета традиционно считается одним из лучших периодов для посадки садовой земляники. До наступления холодов растения успевают хорошо укорениться и легче переносят зиму.

«Особое внимание в этот период стоит уделить садовой землянике. После окончания плодоношения удаляют старые и больные листья, засохшие цветоносы и при необходимости проводят профилактические обработки биопрепаратами», — поясняет эксперт.

Совет Август — хороший период для посадки декоративных, плодовых и хвойных растений, особенно если они имеют закрытую корневую систему. Как отмечает Ильясова, такие растения значительно легче переносят пересадку и быстрее адаптируются на новом месте.

Какие работы рекомендуется выполнять в августе

В августе у дачников становится не меньше забот, чем в начале сезона. Помимо сбора урожая, важно подготовить растения к осени, подкормить многолетние культуры и привести участок в порядок.

«Именно сейчас важно начинать использовать осенние удобрения с пониженным содержанием азота и повышенным содержанием калия и фосфора. Такие подкормки способствуют развитию корневой системы, вызреванию побегов и закладке урожая будущего года. Особенно важно проводить их сразу после окончания плодоношения у плодово-ягодных культур», — напоминает Ильясова.

Совет Осенние удобрения с высоким содержанием калия и фосфора помогают растениям лучше перенести зиму и заложить качественный урожай на следующий год. Азот в этот период лучше минимизировать — он стимулирует рост зеленой массы, которая не успеет вызреть до холодов.

На убывающей Луне (1–11 и 29–31 августа)

Этот период многие считают удачным для работ с почвой и культурами, у которых развивается подземная часть.

В это время рекомендуют:

* собирать картофель, морковь, свеклу и другие корнеплоды для хранения;

* проводить санитарную обрезку деревьев и кустарников;

* бороться с вредителями и болезнями растений;

* закладывать компост;

* высаживать редис, дайкон, редьку и другие поздние корнеплоды.

По словам эксперта, не менее важна защита растений. После сбора урожая необходимо продолжать профилактические обработки против болезней и вредителей, используя зарегистрированные средства защиты растений или биопрепараты в соответствии с инструкцией.

На растущей Луне (13–27 августа)

После новолуния многие садоводы переходят к работам с культурами, которые формируют урожай над поверхностью земли.

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В этот период рекомендуют:

* сеять зелень и листовые овощи;

* высаживать рассаду в теплицы;

* пересаживать клубнику и многолетние цветы;

* укоренять черенки декоративных растений;

* проводить поливы и подкормки;

* высевать сидераты на освободившихся грядках.

«В августе продолжается борьба с сорняками и регулярное рыхление почвы. Если цветники и приствольные круги еще не замульчированы, самое время это сделать. В качестве мульчи хорошо подходит кора лиственницы — она помогает сохранять влагу, сдерживает рост сорняков и придает посадкам аккуратный декоративный вид», — советует Евгения Ильясова.

Кстати Мульча из коры лиственницы не только выполняет практические функции, но и служит отличным декоративным элементом, придавая цветникам и приствольным кругам ухоженный вид.

Август — переходный месяц между активным летним сезоном и подготовкой сада к осени. Независимо от того, пользуетесь ли вы лунным календарем, в это время важно вовремя собрать урожай, провести подкормки, защитить растения от болезней и вредителей и подготовить многолетние культуры к зиме.