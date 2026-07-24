«Волга» вернулась: что известно о новом российском автобренде

Летом 2026 года на российском рынке официально стартовали продажи автомобилей под брендом Volga. Название, знакомое нескольким поколениям, теперь работает на совершенно иной продукт: три модели на современной платформе, производство в Нижнем Новгороде и планы по глубокой локализации. О том, что представляет собой проект и какие машины уже можно купить, — в материале «Газеты.Ru».

Новый игрок

Имя «Волга», знакомое по советским временам, возродилось, но в совершенно ином качестве. Новый проект не имеет отношения к ГАЗу, а его машины построены на современной модульной платформе D-класса, адаптированы к российским условиям эксплуатации и предлагаются с полным зимним пакетом уже в базе.

Производство развернуто в Нижнем Новгороде на площадке, где ранее выпускались Volkswagen и Skoda. Серийный выпуск стартовал в апреле 2026 года, а уже в июне первые машины поступили к дилерам.

Сейчас автомобили Volga доступны в 40 дилерских центрах в 20 городах России. К концу года компания планирует расширить сеть до 130 центров в более чем 70 городах — темп, который говорит о серьезных амбициях, но и о вызове: найти квалифицированных партнеров в таком количестве за полгода непросто.

Портфель бренда на старте — три модели: бизнес-седан C50, среднеразмерный кроссовер K40 и флагманский кроссовер K50.

Volga K50 — большой кроссовер

Первой моделью, которую Volga представила публике, стал флагманский K50. Это самый крупный автомобиль в линейке — D-SUV, который, по задумке создателей, должен стать локомотивом возрождения бренда.

Габариты: длина — 4770 мм, ширина — 1895 мм, колесная база — 2845 мм. Объем багажника — 562 литра, дорожный просвет — 210 мм. Колея передних и задних колес — 1610 мм. Снаряженная масса — около 1850 кг, полная — 2325 кг.

Под капотом — двухлитровый турбомотор мощностью 238 л.с. и крутящим моментом 350 Нм в паре с 8-ступенчатой гидромеханической автоматической коробкой.

Привод — полный, с муфтой подключения задней оси. Разгон до 100 км/ч — 7,6 секунды, максимальная скорость — 210 км/ч, расход в смешанном цикле — 8,5 л/100 км. В топ-версиях есть адаптивная подвеска с регулируемой жесткостью амортизаторов: опция, которую в этом классе предлагают далеко не все конкуренты.

Пресс-служба Volga

В оснащение K50 входят: адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе и автоматического торможения, камеры кругового обзора, вентиляция и массаж передних сидений, электропривод спинки второго ряда, аудиосистема с 12 динамиками, проекционный дисплей и трехзонный климат-контроль. В версии «Комфорт» машина стоит от 4 199 000 рублей, «Премиум» — от 4 499 000 рублей, «Эксклюзив» — от 4 649 000 рублей. Для К50 обновились условия по программе трейд-ин, и сейчас при сдаче автомобиля дилеру выгода при покупке К50 составит 250 000 рублей.

Volga C50 — бизнес-седан

Вслед за кроссовером Volga представила бизнес-седан C50. Модель позиционируется как комфортный и технологичный автомобиль с выверенным лаконичным дизайном и строгостью линий.

Габариты: длина — 4825 мм, ширина — 1880 мм, колесная база — 2800 мм. Снаряженная масса — 1640 кг, полная — 2075 кг. При своих размерах седан — один из самых просторных в классе D, а объем багажника (более 500 литров), хоть и не рекордный, для бизнес-седана вполне типичен.

Модель оснащается 2-литровым турбоагрегатом с непосредственным впрыском в двух вариантах: 150 или 200 л.с. Оба двигателя работают с 7-ступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями.

Версия мощностью 150 л.с. адресована корпоративным клиентам и тем, кто ищет баланс между динамикой и стоимостью владения.

Разгон до 100 км/ч для версии на 150 сил составляет 9,2 секунды, что вполне динамично для города и обгонов на трассе, а 200-сильная машина спуртует до «сотни» за 7,9 секунды. Максимальная скорость — 210 км/ч в обеих версиях. Расход в смешанном цикле: 7,8 л/100 км и 8,2 л/100 км соответственно.

Пресс-служба Volga

В оснащение входит светодиодная оптика, бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, аудиосистема с 12 динамиками, датчики дождя и света, камера кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, функции автоматического торможения и удержания в полосе. В «Стандарте» за седан просят от 2 899 000 рублей, «Комфорт» — от 3 149 000 рублей, «Премиум» — от 3 299 000 рублей.

Volga K40 — среднеразмерный кроссовер

Третьей моделью нового бренда стал среднеразмерный кроссовер K40, который, по заявлению разработчиков, объединяет выразительный дизайн, практичность и технологии. Узкая светодиодная оптика и фирменная решетка радиатора формируют динамичный стиль.

Габариты: длина — 4670 мм, ширина — 1900 мм, колесная база — 2775 мм. Объем багажника с неразложенными сиденьями — внушительные 650 литров, дорожный просвет — 215 мм, что выше, чем у многих одноклассников.

Пресс-служба Volga

Это дает преимущество на разбитых дорогах и в снегопады. Снаряженная масса составляет 1675 кг в версии с передним приводом и 1745 кг — в полноприводном исполнении, полная — 2075 кг.

В салоне есть цифровая приборная панель диагональю 10,2 дюйма, мультимедийный экран на 13,2 дюйма, двухзонный климат-контроль.

В числе электронных ассистентов — система удержания в полосе, адаптивный круиз-контроль, распознавание знаков, камеры кругового обзора, автоматическое управление дальним светом. Шесть подушек безопасности и преднатяжители ремней.

Тут тоже на выбор две силовые установки: 1,5-литровый двигатель 147 л.с. и 215 Нм в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой и передним приводом. Разгон — 9,8 секунды до 100 км/ч, а расход бензина — 7,5 л/100 км. В случае 2-литрового турбомотора (200 л.с. и 325 Нм) с 8-ступенчатой гидромеханической коробкой и полным приводом разгон до «ста» составит 7,8 секунды, расход — 8,1 л/100 км).

Пресс-служба Volga

В «Стандарте» эта машина предлагается по цене от 2 749 000 рублей, «Комфорт» — от 3 049 000 рублей, «Премиум» — от 3 799 000 рублей.

Производство

Все три модели Volga производятся в Нижнем Новгороде на заводе мощностью 110 000 автомобилей в год. Предприятие оснащено 100 сварочными роботами, 13 роботами окраски, проверкой герметичности в водяной камере, ездовыми испытаниями на треке и аудитом качества CSA.

Система контроля сертифицирована по ISO 9001:2015. Для завода, который еще год назад выпускал европейские модели, это не просто формальность — преемственность стандартов дает определенный кредит доверия.

Серийное производство началось в апреле 2026 года, к июню первые машины поступили к дилерам. Плановый объем до конца года — 30 тыс. автомобилей, численность персонала — 2 тыс. человек.

Пресс-служба Volga

На все автомобили предоставляется гарантия — 5 лет или 150 000 км пробега. Уже в базе есть полный зимний пакет: обогрев руля, передних и задних сидений, лобового стекла и форсунок омывателя.

Стратегия развития и локализация

Создатели проекта Volga называют его долгосрочным. На старте у автомобилей бренда уже есть проверенная международная платформа и силовая установка, адаптированные к России. При этом разработчики ставят перед собой стратегической целью создание собственной платформы и полностью оригинального модельного ряда.

Именно поэтому в Нижнем Новгороде работает R&D-центр Volga с более чем 900 специалистами, 7 филиалами и 30 центрами компетенций. Инженеры занимаются цифровым проектированием, разработкой дизайна, моделированием процессов, тестированием на автополигоне.

С Минпромторгом подписан специальный инвестиционный контракт (СПИК), предполагающий поэтапную локализацию ключевых компонентов: штамповку кузовных деталей, производство двигателей, трансмиссий, пластиковых деталей экстерьера и интерьера. В перспективе — выход на экспортные рынки.

Дилерская сеть и условия для покупателей

Сейчас автомобили Volga доступны в 40 дилерских центрах в 20 городах: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Краснодар, Волгоград, Воронеж, Уфа, Тюмень и другие.

Дилеры работают по единым стандартам: консультации, тест-драйвы, гарантийное и сервисное обслуживание, трейд-ин, финансовые программы. К концу года сеть планируют расширить до 130 центров в более чем 70 городах.

По расчетам, 10 основных городов обеспечат 60% продаж, из них Москва и Санкт-Петербург — 40%. В столицах и миллионниках сосредоточена основная платежеспособная аудитория, а как будут обстоять дела в регионах — вопрос открытый. Для покупателей доступна рассрочка под 0% с учетом трейд-ин: для K40 и C50 — до 100% стоимости, для K50 — до 150%.