Финансовая грамотность начинается не с цифр

Деньги — тема, про которую вроде бы все уже сказано. Есть понятные правила: откладывай, веди бюджет, думай о будущем, регулярно сберегай.

Эти правила знают почти все. Но если посмотреть на реальную жизнь, быстро становится заметно: знание и поведение — это разные вещи.

Поэтому более интересный вопрос звучит иначе. Не «как правильно обращаться с деньгами», а почему мы, даже понимая базовую финансовую логику, все равно часто действуем по-другому. И что вообще на самом деле управляет тем, как мы принимаем финансовые решения?

Почему знания не превращаются в действия?

За последние десятилетия поведенческая экономика доказала: люди почти никогда не ведут себя как «рациональные калькуляторы». На выбор влияют эмоции, привычки, окружение, когнитивные искажения, прошлый опыт и даже то, насколько устал человек в момент решения.

А эти механизмы начинают формироваться задолго до первого кредита, зарплаты или инвестиционного счета. Фактически финансовое поведение человека формируется сильно раньше, чем уровень его финансовой грамотности.

Можно сколько угодно рассказывать ребенку про сложный процент или диверсификацию, но, если он никогда самостоятельно не принимал финансовых решений, знания останутся просто сложной теорией.

Поэтому гораздо важнее создавать ситуации, в которых молодой человек начинает видеть последствия собственных решений. Для этого достаточно самых простых ситуаций: потратить все деньги сразу или растянуть их на несколько недель, отложить часть дохода или купить желаемое здесь и сейчас?

Это и есть первый опыт инвестирования до появления инвестиционного счета, когда важно обсуждать с ребенком его сомнения, страхи, успехи и идеи.

Одна из самых интересных особенностей молодости заключается в том, что она объективно плохо совместима с долгосрочным планированием.

И здесь ни при чем недостатки поколений или проблемы воспитания. Просто так устроен человеческий мозг.

В поведенческой экономике есть феномен «смещение к настоящему», который заключается в склонности переоценивать ценность настоящего момента по сравнению с будущим.

Для молодых людей этот эффект особенно выражен. Когда тебе 20 лет, отпуск этим летом кажется гораздо более реальным, чем финансовая независимость через 20 лет.

Поэтому многие традиционные подходы к финансовому образованию работают плохо. Они апеллируют к очень далекому будущему, которое молодой человек пока просто не способен эмоционально почувствовать.

Гораздо эффективнее связывать финансовые решения с короткими и понятными целями. С первым автомобилем, путешествием с друзьями, образованием, запуском собственного проекта или первоначальным взносом на жилье, а не с пенсией в 65 лет.

Люди начинают интересоваться деньгами не когда узнают про финансовые инструменты, а когда появляются значимые цели, эмоциональная связь с ними и полное понимание, какой результат ожидается от совершения финансовых действий.

Еще одно распространенное заблуждение заключается в том, что финансовое воспитание связано прежде всего с экономией.

На практике самые успешные финансовые стратегии не используют в качестве фундамента ограничения в расходах, ведь финансово зрелый человек – это тот, кто понимает последствия своих решений и умеет выбирать между сегодняшним удовольствием и завтрашней возможностью.

Управление личными финансами своего рода «бой с тенью», поскольку это ежедневная работа с компромиссами с самим собой: потратить или отложить, купить сейчас или накопить, сохранить деньги или взять на себя риск ради потенциального роста.

Именно поэтому важно не просто объяснять финансовую грамотность, а формировать рабочие привычки в поведении с деньгами.

Потому что в момент реального выбора у молодых людей часто нет времени «вспоминать правила» и все просчитывать. Решение принимается быстро — под влиянием эмоций, привычки и ситуации.

И задача в том, чтобы в такие моменты выбор все равно склонялся в сторону более долгосрочного результата — без постоянной внутренней борьбы и ощущения, что нужно себя заставлять.

И это далеко не только про «будь дисциплинированным». Такой ответ слишком простой и в реальной жизни почти не работает.

Поведенческая экономика показывает, что человек не может постоянно побеждать себя силой воли — мы хотим получать удовольствие сейчас, а не через 20 лет, и это нормально.

Молодым людям важно учиться диверсифицировать и противопоставлять настоящее и будущее.

Самые финансово успешные люди обычно не живут по принципу «сейчас страдать, потом жить», они умеют разделять ресурсы и делать так, чтобы часть работала на сегодняшнюю версию, а часть – на будущую. Человек может получать удовольствие от жизни, путешествовать, ходить в рестораны и при этом регулярно формировать капитал, потому что ключевой фактор заключается в регулярности правильных действий.

И тут технологии начинают играть новую роль. Раньше человеку приходилось самостоятельно анализировать расходы, строить таблицы, считать бюджеты и отслеживать накопления. Сегодня значительную часть этой работы могут брать на себя цифровые сервисы и ИИ-помощники, как, например, в наших приложениях Сбера и СберИнвестиций.

А еще регулярность можно настроить через автоматизацию, когда правильное решение человеком принимается один раз, а дальше система работает самостоятельно — переводит деньги автоматически в накопления. Сейчас почти в любом банковском приложении присутствуют «Автонакопления», например, в Сбере представлено сразу пять механик, в том числе с возможностью копить на брокерском счете или в валюте.

Главный эффект простой — меньше моментов, когда нужно «договариваться с собой».

И в этом же направлении мы развиваем сервисы и ИИ-помощников в PFM (персональном финансовом менеджменте). Их задача — не «учить финансовой грамотности», а помогать видеть свои привычки, замечать закономерности в расходах, отслеживать движение к целям и принимать более спокойные, осознанные решения в повседневной жизни.

Финансовое поведение — это диалог с будущим. Также важно понять, что накопления и инвестиции сами по себе эмоционально мотивируют маленький процент людей. Мотивируют цели и образ жизни, которые мы можем себе позволить: люди готовы отказаться от удовольствия сегодня только тогда, когда чувствуют эмоциональную связь со своим будущим «я».

Поэтому одна из самых полезных привычек в молодом возрасте – периодически задавать себе вопрос: «Какое решение через пять лет мой будущий я сочтет правильным?». И тогда финансовое планирование перестает быть борьбой с собой. Оно становится способом договориться между двумя версиями себя — сегодняшней и будущей.

В конечном счете цель управления личными финансами заключается в том, чтобы создать как можно больше возможностей прожить жизнь именно так, как хочется тебе. И это правило работает одинаково как в 20, так и в 50 лет.