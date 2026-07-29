«Свадьба века». 45 лет назад принц Чарльз женился на Диане Спенсер

45 лет назад, 29 июля 1981 года, состоялась свадьба наследника британского престола принца Чарльза (ныне — король Карл III) и леди Дианы Спенсер.

Их знакомство произошло несколькими годами ранее, когда Чарльз ухаживал за старшей сестрой Дианы — Сарой. Чарльз проявил интерес к Диане как к потенциальной невесте в 1980-м, и вскоре последовало официальное предложение руки и сердца.

Торжество, которое окрестили «свадьбой века», прошло в лондонском соборе Святого Павла. Казна потратила на праздник £2,859 млн (с учетом инфляции на 2026 год примерно £11,5 млн — 1,2 млрд рублей). Венчание транслировалось в прямом эфире — оно приковало к экранам телевизоров порядка 750 млн человек в 74 странах мира.

«Это была не просто государственная церемония, это была подлинная история любви, развернувшаяся на глазах у всего мира», — писала The Daily Express.

Чарльз предстал на свадебной церемонии в парадной форме командира ВМФ, а Диана — в платье из шелковой тафты цвета слоновой кости. Ее наряд был расшит 10 тысячами жемчужин и имел самый длинный шлейф в истории королевской семьи — около 7,6 метра.

«Шлейф, который не заканчивается, и платье, которое войдет в историю. Диана выглядела как ожившая героиня старинных баллад», — подчеркнула The Daily Mail.

В браке родились двое сыновей — принцы Уильям и Гарри. Однако взаимные обиды и измены привели к тому, что в 1992 году супруги расстались, а в 1996 году официально оформили развод. Диана потеряла титул королевского высочества.

Спустя всего год после развода, 31 августа 1997 года, жизнь Дианы трагически оборвалась в автокатастрофе в Париже.